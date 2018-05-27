"Щас спою". На политической сцене Украины начинается шоу

Кастинг в президенты Украины стартовал. Не нравятся политики – вот вам другие, более приятные лица, которые не говорят непонятными терминами, а просто поют. В гонку включаются певцы и шоумены.

Дамы и господа! Минуточку внимания. На украинской политической сцене – популярный певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Спонсор выступления – американский "Национальный демократический институт".

Чем ближе президентские выборы, тем большее волнение наблюдается в кругах украинских публичных личностей. Рейтинг Петра Порошенко, за которого в апреле были готовы голосовать только 9 процентов избирателей, заставляет искать новые формы самовыражения – очевидно, что без чуда ему не победить, а значит, пробиться к власти может кто-нибудь еще.

Этим и пользуются все кому не лень – от Юлии Тимошенко, которая всегда весьма деятельна в таких ситуациях (и пока, кстати, лидирует в рейтингах), до певцов разной степени известности.

Ведь, как уверен тот же Вакарчук, нынешние политики, которые то у власти, то в оппозиции, всем уже приелись – пора что-то менять, причем любой ценой. Люди ведь уже готовы к кровавому восстанию. Украинские СМИ у осведомленных источников выяснили, что в случае с Вакарчуком музыку заказывает сам Сорос – тот еще организатор культурно-массовых мероприятий.

Впрочем, на кастинг в украинскую политику пришли и другие певцы – давайте послушаем всех ради приличия.

Певец и композитор Иво Бобул затягивает трогательную песню о том, какой он хороший, добрый и честный. Денег вот только не хватает на избирательную компанию, не на что поехать к Дональду Трампу, чтоб и ему рассказать, какой есть прекрасный кандидат в президенты Украины. Говорит, царицами его соблазняли, ну, то есть олигархи приходили и сами предлагали деньги, но он отказался, потому что тогда пришлось бы выполнять их условия. Вот, говорит, стану президентом – соберу всех олигархов и велю возвращать деньги в страну, приму хорошие законы, подниму экономику. Молодец, отличный план!

Тем, кто интересуется политикой, Бобул опосредованно уже знаком – в 2016 году один блоггер наложил его лирическую песню "А липы цветут" на дебаты Дональда Трампа и Хиллари Клинтон – получилось очень органично: прекрасная песня двух влюбленных. Может, украинский певец и композитор собирался к президенту США как раз чтобы показать этот ролик: смотрите, я сразу был за вас, вот песню специально спел, дайте денег на выборы.

В это время за кулисами, выглядывая на сцену, нерешительно переминается еще один певец – Олег Винник. Он уже сделал было шаг навстречу своему избирателю, да передумал. Говорит: вот был бы миллиардером, было бы денег больше, чем в государственной казне, тогда пошел бы и сделал страну счастливой. Видимо, единственный способ на Украине не воровать и улучшать экономику – обладать таким состоянием, чтобы не то что больше брать было некуда, а еще и оставался бы излишек, который можно было бы потратить на страну.

Впрочем, как бы ни старались шоумены, избирателям по-прежнему ближе политики: все-таки управлять страной – это не микрофоном махать. Поэтому приз зрительских симпатий получает Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 14 процентов избирателей. Однако гордиться тут нечем. В антирейтинге она хоть и не лидирует, уступив первую строчку Порошенко, но получает свои честные 24 процента – столько украинцев не готовы отдать ей свой голос ни при каких условиях.

Так что кризис власти очевиден. И выбирать, видимо, будут по принципу "кто лучше поет".

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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