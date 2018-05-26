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Граница не здравого смысла. Ну не хотят в Таллине в гости в Россию ездить

10:0026.05.2018
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© AP Photo / Vitnija SaldavaПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд во время пресс-конференции после церемонии инаугурации в ТаллинеПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд во время пресс-конференции после церемонии инаугурации в Таллине
© AP Photo / Vitnija Saldava
Как-то одного эстонского министра пригласили в Петербург. Мол, ждем со всем уважением, у нас тут крупный форум. Не поеду, некогда – буркнул в ответ тот. Точнее, та. Теперь вот президент Эстонии дала понять, что ждет приглашения из Москвы. Чтобы – что?

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд недавно в эфире Raadio 4 – эстонского радио на русском языке – рассказала, при каких условиях может посетить Москву. На вопрос ведущего госпожа Кальюлайд ответила, что готова это сделать после ратификации пограничного договора между Эстонией и Россией.  Можно было подумать, что кому-то из чиновников ее канцелярии точно известно: приглашение от лица президента России уже подписано и только ждет своего часа. Ведь в гости едут тогда, когда тебя туда зовут. 

Замок Германа Нарвы (Эстония) и Ивангородская крепость (Россия) на берегах реки Нарва. Архивное фото
CC BY 2.0 / Priit Tammets / Narva
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Однако, судя по всему, приглашения этого придется немного подождать, а самое главное – что-нибудь сделать для того, чтобы его написали.  Буквально сразу же после слов, сказанных президентом Керсти Кальюлайд, посольство России в Эстонии напомнило, что еще в январе текущего года министр иностранных дел России Сергей Лавров четко заявил, что главное условие для ратификации – неконфронтационная атмосфера в двусторонних отношениях. 

А вот с этим у нас как раз нелады. И в первую очередь по вине эстонской стороны, которая раз за разом отвергает любые попытки России наладить конструктивные отношения и выйти хотя бы на какое-то подобие диалога. 

Пример последних дней – министр экономики Эстонии Кадри Симсон получила приглашение стать участником дискуссии на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, но сказавшись слишком занятой, отказалась от поездки. Так же поступают и другие члены правительства Эстонской республики, сведя к абсолютному нулю общение с представителями властных структур России. Это даже не "холодные" отношения, а полное их отсутствие. И поэтому вопрос о ратификации  пограничного договора между Эстонией и Россией останется в подвешенном состоянии на неопределенное время, до момента победы того, что принято называть здравым смыслом.

Здание посольства России а Эстонии. 26 марта 2018
© REUTERS / Janis Laizans
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Напомним, что договор об эстонско-российский границе был подписан еще 5 марта 1999 года. В 2005 году главы российского и эстонского МИД Сергей Лавров и Урмас Паэт подписали официальный договор о границе между двумя странами. Однако эстонский парламент при ратификации договора включил в документы положения, которые не были предусмотрены первоначальным текстом: преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией. Москва тогда расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России и подпись РФ под договором была отозвана. По прошествии девяти лет к теме договора вернулись вновь. 18 февраля 2014 года министры иностранных дел подписали в Москве договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах.

Однако эти договоры до сих пор не ратифицированы парламентами Эстонии и России, а значит, не вступили в силу. И хотя абсолютно очевидно, что ратификация этих документов снимет давнюю проблему, омрачающую двусторонние отношения, прогресса в этом вопросе, как мы видим, ждать не приходится. Дело сдвинется с мертвой точки только в случае улучшения межгосударственных отношений. Но это путь, где обе стороны движутся навстречу друг другу. А капризное топанье ножкой, даже если она женская – не аргумент в пользу разрешения политических противоречий.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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