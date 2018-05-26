Граница не здравого смысла. Ну не хотят в Таллине в гости в Россию ездить

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд недавно в эфире Raadio 4 – эстонского радио на русском языке – рассказала, при каких условиях может посетить Москву. На вопрос ведущего госпожа Кальюлайд ответила, что готова это сделать после ратификации пограничного договора между Эстонией и Россией. Можно было подумать, что кому-то из чиновников ее канцелярии точно известно: приглашение от лица президента России уже подписано и только ждет своего часа. Ведь в гости едут тогда, когда тебя туда зовут.
А вот с этим у нас как раз нелады. И в первую очередь по вине эстонской стороны, которая раз за разом отвергает любые попытки России наладить конструктивные отношения и выйти хотя бы на какое-то подобие диалога.
Пример последних дней – министр экономики Эстонии Кадри Симсон получила приглашение стать участником дискуссии на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, но сказавшись слишком занятой, отказалась от поездки. Так же поступают и другие члены правительства Эстонской республики, сведя к абсолютному нулю общение с представителями властных структур России. Это даже не "холодные" отношения, а полное их отсутствие. И поэтому вопрос о ратификации пограничного договора между Эстонией и Россией останется в подвешенном состоянии на неопределенное время, до момента победы того, что принято называть здравым смыслом.
Однако эти договоры до сих пор не ратифицированы парламентами Эстонии и России, а значит, не вступили в силу. И хотя абсолютно очевидно, что ратификация этих документов снимет давнюю проблему, омрачающую двусторонние отношения, прогресса в этом вопросе, как мы видим, ждать не приходится. Дело сдвинется с мертвой точки только в случае улучшения межгосударственных отношений. Но это путь, где обе стороны движутся навстречу друг другу. А капризное топанье ножкой, даже если она женская – не аргумент в пользу разрешения политических противоречий.
Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!