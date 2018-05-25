Может, и о нем когда-нибудь кто-то в жанре О’Генри напишет веселую историю. Сюжет почти тот же. Про афериста, который все затеял лишь для того, чтобы самому все и загубить. "Печальный момент", как назвал свой отказ от встречи с Кимом сам Трамп. Хотя сам ли?
Операция "Ын" и другие приключения Дональда
И никакой сенсации. Разве что – прежде он отменял только то, что принимали до него, а сейчас впервые уже то, к чему пришел сам. Но в остальном это же так по-американски. Это же у них придумали "Трест, который лопнул". Теперь есть и саммит, который не состоится. Может, и о нем когда-нибудь кто-нибудь в жанре О’Генри напишет веселую историю. Сюжет почти тот же. Про афериста, который все затеял лишь для того, чтобы самому все и загубить. Поэтому как раз-таки историей это событие 12 июня не станет. "Печальный момент", как назвал свой отказ сам Трамп. Хотя сам ли?
Что за слог! Что стиль! А этикет! "Ваше Превосходительство", "Дорогой Господин Председатель", "высоко ценю Ваше время", "наш диалог – единственное, что имеет значение", "однажды я очень хочу встретиться с Вами". "Хорошо излагает, собака", – сказал бы Бендер на это развернутое "утром деньги – вечером стулья". Прямо не официальное "динамо", а письмо Татьяны Онегину. Хотя, бери больше. По сравнению с его творческим потолком в 280 символов это обращение к Киму, что "Война и мир". Опять же и война на первом месте.
"Наши возможности настолько более мощные, что я молю Бога, чтобы нам никогда не пришлось их использовать", – объясняет он несвоевременность встречи "враждебностью и необузданным гневом" последних заявлений своего визави. И это уже почти литература, а совсем не то дворовое "моя кнопка больше". А вот что действительно "то", так это его ковбойство. Он же и встречу с Кимом отменил, чтобы не ждать, когда Ким отменит встречу с ним. То есть, вроде как разрядил свой кольт первым. И промахнулся. Не только мимо Сингапура. На его фоне теперь северокорейский правитель выглядит едва ли не олицетворением здравого смысла и сдержанности.
Тем паче, что вначале все-таки выстрелил Ким Чен Ын. Как он взрывал свой единственный ядерный полигон Пхунгери, видел весь мир. И Трамп мог бы сказать спасибо коллеге, что сделал за американцев их работу. А он лишь доказал, что только того и ждал, чтобы аналогию с Ливией сделать уж совсем прямой. Но пока не окончательной. Поскольку опасаются все же янки, что лидер КНДР не так прост. И не то их пугает, что полигон он уничтожил "понарошку" – хотя так и говорят. А то, что он уже испытал на нем все, что хотел. И что хотел, то и получил.
Потому, кстати, никаких таких "последних заявлений" в адрес США он себе и не позволял. Наверняка, едва себя сдерживая. Полемику вел его МИД. И то вступил в нее после того, как советник Болтон и вице-президент Пенс оставили Пхеньяну лишь один вариант. Угадайте, какой? Вот и не мудрено, что в ответ на сравнение с Ливией Пенса назвали "болваном". Получается, квиты. Но Пенс – это на сдачу. Проблема в том, что Трамп в этой своей операции "Ын" сам ведет себя как Балбес. Ну, в том эпизоде, когда он отмычкой взламывал все, что ему под руку попадалось.
Трамп, правда, о себе, наверное, думает, что Бывалый. Мол, если спросят, "а президент США где?", ответит: "Я за него". Но он точно не Трус. Тот-то все-таки для начала на кошечках тренировался, а этот сразу в Белый дом полез.
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