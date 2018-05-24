Американцы вдруг прозрели: "Томагавк" у них уже не тот. Точнее, тот самый. Но уже старенький. Правда, в Сирии с этими ракетами расправились, по сути, их же "ровесники". Системы, сделанные еще в СССР. Но не сознаваться же Пентагону в этом.
Смеяться после слова "Томагавк". США могут отказаться от "умных" ракет
Мы, конечно, предполагали, что Соединенные Штаты откажутся от своих "Томагавков", но только от тех двух, что целыми и невредимыми из Сирии прямиком попали в Россию на препарирование. А они-то готовы списать всех сразу. По данным редакции Defense One, Пентагон может прекратить производство и эксплуатацию этих крылатых ракет, поскольку они морально устарели и уже откровенно отстают от военно-технического прогресса. Издание узнало об этом из проекта бюджета ВМС США на 2019 год.
Как говорится, вот тебе раз. Они же, если верить их верховному главнокомандующему, только в апреле отстрелялись по Сирии на все сто. В смысле, все сто по трем ничем не прикрытым зданиям. А тут вдруг "не отвечают современным требованиям", "уязвимы", "их эффективность значительно снижают новые системы противовоздушной обороны, комплексы радиоэлектронной борьбы и прочие средства противодействия". И все эти рекламации Defense One выдает со ссылкой на внезапно прозревших военных экспертов. Хотя, в принципе, они могли бы и раньше догадаться, что снаряд, изготовленный в 80-х, подотстает в развитии.
Это тогда он опередил время. В том плане, что его характеристики звучали примерно так, как лишь через десятилетия заиграет едва ли не самый популярный в сети статус. "Томагавк: меня трудно обнаружить, тяжело сбить и невозможно остановить". Но шли годы. И прошел месяц после крылатого фиаско США в Сирии. Так что все уже вволю повеселились над трамповским "хорошие, умные, современные". Теперь можно смеяться не только после слова "лопата", но и после слова "томагавк". Для тех, кто все равно не понял, просто продолжим ряд детских анекдотических оксюморонов. Колобок повесился, Русалка села на шпагат, Буратино утонул, "Томагавк" попал.
И уже даже американцы признают, что "старичок" уже не тот. Делают это, впрочем, не без лукавства. Как отвергнутая особа с уже известным статусом, которая звонит своему бывшему, чтобы победоносно заявить, что "это не ты, это я тебя бросила". Потому что до современных средств ПВО они ведь так и не долетели. В Сирии с ними расправились, по сути, их же "ровесники". Системы, сделанные еще в СССР. Но не сознаваться же Пентагону в этом. Не признавать же, что русские, разобрав те самые две трофейные ракеты на части, теперь знают, где у них кнопка. Раньше-то просто сбивали.
Иными словами, решили Штаты зарыть "томагавк войны" и ждать, когда из него что-нибудь путное вырастет. Думают, что приблизительно к 2030 году снимут "урожай" усовершенствованных крылатых ракет большей дальности и меньшей видимости. Правда, как пишет Defense One, нет никаких гарантий, что они оправдают ожидания. А сказать, что они все равно "хорошие, умные и современные" к тому моменту уже будет некому. Так что "Томагавки" они, конечно, выкинут. Но не факт, что на свалку. Возможно, что и снова на Сирию. Как говорится, какая разница – все равно выбрасывать.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.