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Смеяться после слова "Томагавк". США могут отказаться от "умных" ракет

18:0224.05.2018
(обновлено: 18:17 24.05.2018)
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© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Carlos M. Vazquez Ii/handout via ReutersЗапуск ракеты Томагавк с борта корабля ВМС США в Красном море 23 сентября 2014Запуск ракеты Томагавк с борта корабля ВМС США в Красном море 23 сентября 2014
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Carlos M. Vazquez Ii/handout via Reuters
Американцы вдруг прозрели: "Томагавк" у них уже не тот. Точнее, тот самый. Но уже старенький. Правда, в Сирии с этими ракетами расправились, по сути, их же "ровесники". Системы, сделанные еще в СССР. Но не сознаваться же Пентагону в этом.

Смеяться после слова "Томагавк". США могут отказаться от "умных" ракет
Мы, конечно, предполагали, что Соединенные Штаты откажутся от своих "Томагавков", но только от тех двух, что целыми и невредимыми из Сирии прямиком попали в Россию на препарирование. А они-то готовы списать всех сразу. По данным редакции Defense One, Пентагон может прекратить производство и эксплуатацию этих крылатых ракет, поскольку они морально устарели и уже откровенно отстают от военно-технического прогресса. Издание узнало об этом из проекта бюджета ВМС США на 2019 год. 

Фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии, представленные на брифинге начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковника Сергея Рудского в Москве
© РИА Новости / Игорь Ермаченков
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Эксперт рассказал, зачем России "пленные" американские крылатые ракеты
Как говорится, вот тебе раз. Они же, если верить их верховному главнокомандующему, только в апреле отстрелялись по Сирии на все сто. В смысле, все сто по трем ничем не прикрытым зданиям. А тут вдруг "не отвечают современным требованиям", "уязвимы", "их эффективность значительно снижают новые системы противовоздушной обороны, комплексы радиоэлектронной борьбы и прочие средства противодействия". И все эти рекламации Defense One выдает со ссылкой на внезапно прозревших военных экспертов. Хотя, в принципе, они могли бы и раньше догадаться, что снаряд, изготовленный в 80-х, подотстает в развитии. 

Это тогда он опередил время. В том плане, что его характеристики звучали примерно так, как лишь через десятилетия заиграет едва ли не самый популярный в сети статус. "Томагавк: меня трудно обнаружить, тяжело сбить и невозможно остановить". Но шли годы. И прошел месяц после крылатого фиаско США в Сирии. Так что все уже вволю повеселились над трамповским "хорошие, умные, современные". Теперь можно смеяться не только после слова "лопата", но и после слова "томагавк". Для тех, кто все равно не понял, просто продолжим ряд детских анекдотических оксюморонов. Колобок повесился, Русалка села на шпагат, Буратино утонул, "Томагавк" попал. 

И уже даже американцы признают, что "старичок" уже не тот. Делают это, впрочем, не без лукавства. Как отвергнутая особа с уже известным статусом, которая звонит своему бывшему, чтобы победоносно заявить, что "это не ты, это я тебя бросила". Потому что до современных средств ПВО они ведь так и не долетели. В Сирии с ними расправились, по сути, их же "ровесники". Системы, сделанные еще в СССР. Но не сознаваться же Пентагону в этом. Не признавать же, что русские, разобрав те самые две трофейные ракеты на части, теперь знают, где у них кнопка. Раньше-то просто сбивали. 

Фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии, представленные на брифинге начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковника Сергея Рудского. 25 апреля 2018
© РИА Новости / Игорь Ермаченков
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Эксперт о реакции США на доставку в Москву "Томагавков": Пентагон лукавит
Иными словами, решили Штаты зарыть "томагавк войны" и ждать, когда из него что-нибудь путное вырастет. Думают, что приблизительно к 2030 году снимут "урожай" усовершенствованных крылатых ракет большей дальности и меньшей видимости. Правда, как пишет Defense One, нет никаких гарантий, что они оправдают ожидания. А сказать, что они все равно "хорошие, умные и современные" к тому моменту уже будет некому. Так что "Томагавки" они, конечно, выкинут. Но не факт, что на свалку. Возможно, что и снова на Сирию. Как говорится, какая разница – все равно выбрасывать.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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