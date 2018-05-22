Украина готовит сюрприз МВФ сродни детской неожиданности

Торговаться, шантажировать и угрожать – новый стиль отношений с МВФ предложили депутаты Верховной рады. Понять их можно: очередного транша нет как нет. Что же теперь Украине – реформы, что ли, обещанные проводить?..

Жесткий торг по своим правилам – и Международный валютный фонд (МВФ) сломается под украинским напором. Именно так должно вести себя правительство Гройсмана, если хочет повыгоднее кредитоваться. Эту блестящую идею высказал один из народных депутатов незалежной. Об украинском народе он как раз и думал в тот момент. Людям нечем платить за газ, как же можно повышать тарифы на энергоносители, чего так хотят заграничные кредиторы Украины?

В целом кредиторы хотят гораздо, гораздо большего. Единственное желание, которого они пока не испытывают – это направить в незалежную пятый транш, обещанный в 2017-м. Заемщик, дескать, условий не выполняет. А "заемщик" и не собирается. У него теперь новая тактика: шантажировать МВФ дефолтом, как это якобы делала Греция. Грецию спасли – спасут и Украину.

"В позиции МВФ много блефа. Когда он говорит "там дам, там не дам", врет – даст все равно", – уверен нардеп Александр Кирш. Действовать по греческой схеме – его ноу-хау. И это, конечно, очень жестко. Просто жесть.

Но при чем тут Греция? В отличие от Греции Украина не член Евросоюза, и даже если каждый ее гражданин наклеит себе на лоб "безвиз", это все равно не будет доказательством принадлежности "высокому собранию". Наконец, от бед Украины ни один член ЕС и ни одна европейская структура не пострадают. Число и вес зарубежных инвесторов, как и объемы инвестиций в экономику страны на Украине и в Греции глупо сравнивать.

Что же касается особой исторической роли Украины, из-за которой все якобы бросятся ее спасать на ее же условиях, то в эту самую роль мало кто верит. Потому что описана она уж больно смешно: Украина – это "барьер, отделяющий цивилизованное от нецивилизованного, Запад от России". И не смейте дать барьеру рухнуть , не то все погибнете.

Но как бы Украина ни размахивала флажком защитника Европы от России, воспринимать ее в этом качестве всерьез с каждым годом все труднее. Ну что же это за "государство-защитник", у которого толком нет суверенитета? Которое само себя определяет каким-то "барьером", какой-то зоной отчуждения – чем-то, что где-то "между" и что само вроде уже не "нецивилизованное", однако еще и не цивилизованное.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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