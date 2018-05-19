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"17+": кому не угодили юные российские фигуристки?

14:0019.05.2018
(обновлено: 14:45 19.05.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкМария Сотскова участвует в показательных выступлениях после финала Гран-при по фигурному катанию в японской НагоеМария Сотскова участвует в показательных выступлениях после финала Гран-при по фигурному катанию в японской Нагое
© РИА Новости / Владимир Песня
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Международный союз конькобежцев обсудит повышение возрастного ценза для участия во взрослых соревнованиях по фигурному катанию. Попробуем разобраться, что за этим стоит.

Международный союз конькобежцев (ISU) по инициативе Нидерландов обсудит повышение минимального возраста, с которого фигуристы допускаются до взрослых соревнований. По мнению авторов предложения, это должно улучшить имидж фигурного катания.  

Российская фигуристка Алина Загитова выступает в короткой программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх
© РИА Новости / Владимир Песня
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Согласно документу, который был опубликован на сайте ISU, возрастной ценз предлагают поднять с нынешних 15 до 17 лет. На практике это коснется в первую очередь не фигуристов, а фигуристок: юноши в таком возрасте на "взрослый" лед выходят крайне редко. Инициаторы этой идеи отмечают, что в фигурном катании одно из самых низких ограничений по возрасту. Даже в спортивной гимнастике к выступлениям на взрослом уровне допускаются девушки с 16 лет, а юноши с 18. 

В качестве еще одного аргумента авторы предложения отмечают, что на чемпионатах мира и Олимпийских играх должны выступать зрелые фигуристы с хорошо сбалансированными программами. А вот юные спортсмены выигрывают за счет того, что могут показывать более сложные элементы, чем взрослые. И вообще, зрители и журналисты хотят видеть выступления своих кумиров в течение более длительного периода времени, а не смотреть на то, как их каждый раз обыгрывают новые дерзкие юниоры. 

Алина Загитова
© РИА Новости / Владимир Песня
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Послушать, так цели очень даже благородные – с заботой и о болельщиках, и о спортсменах, и о самом фигурном катании. Но только однозначным это предложение не назовешь. 

Во-первых, можно ли говорить о 17-летних фигуристах и фигуристках как о зрелых? Все-таки это критерий весьма индивидуальный. Во-вторых, сбалансированность программы далеко не всегда зависит от возраста. Тут немалую роль играют постановка и качество исполнения. 

Что касается юниоров, которые обходят своих старших соперников за счет сложности, то тут явный намек на группу Этери Тутберидзе. Ее воспитанница 15-летняя Алина Загитова на Олимпийских играх в Южной Корее обыграла 18-летнюю Евгению Медведеву, которая 11 лет проработала с Тутберидзе и два предыдущих сезона сама крушила всех соперниц. Кроме того, на чемпионате мира среди юниоров 13-летняя Александра Трусова исполнила четверные тулуп и сальхов.

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© РИА Новости / Александр Вильф
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Еще одна фигуристка из этой группы – Анна Щербакова исполняет четверной лутц. Но большое заблуждение считать, что на такое способные все 13-летние. Это скорее исключение. И сейчас все тренеры мира хотят узнать, в чем заключается секрет Тутберидзе? Как ей удается так тренировать юниорок? Повышение возрастного ценза затронет именно тех, кому сегодня 13 и меньше. 

И еще о спортивном долголетии. Конечно, болельщиков можно понять, они хотят видеть своих кумиров многие годы, на нескольких олимпиадах, чтобы они непременно побеждали. Но в женском одиночном катании это большая редкость. Мало кто из спортсменок готов пройти несколько олимпийских циклов и уж тем более каждый раз завоевывать медали. Пока абсолютной рекордсменкой остается норвежская фигуристка Соня Хени. Она трехкратная  олимпийская чемпионка. Правда, было это почти 90 лет назад. Тогда и фигурное катание было другим.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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