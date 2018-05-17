Не видел, не знаю и знать не хочу. Волкер оценил ситуацию в Донбассе

Спецпредставитель США побывал на подконтрольной Киеву части Донбасса – и понял все. И про Донецк с Луганском, и про русских с украинцами, и даже про Россию с миротворцами.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер после посещения подконтрольной Киеву территории Донбасса пришел к удивительным выводам. Прежде всего, он каким-то образом понял, что на Донбассе "нет конфликта среди украинцев, нет этнического и гражданского противостояния". Кто ему об этом сказал, история умалчивает. Может, эту мысль американскому спецпредставителю нашептали переводчики. Такое ведь бывает. Перевели же на одном шведском телеканале нелестное высказывание сирийской женщины о США так, что получилась критика не в адрес Америки, а в адрес "России, Ирана и режима". Правда, потом извинились и исправились.

От Волкера самокритики вряд ли стоит ожидать. Он уверен, что если и есть в регионе конфликт, то в нем виновата Россия. И воюют там исключительно российские военные, а командует ими, наверное, лично Путин. И вообще, "вывод российских войск" – лучший способ защиты русскоязычного населения Донбасса. А еще пора вводить туда миротворцев, причем исключительно на условиях Запада. И это будет тест для России. Дескать, если она согласится, значит, готова к решению конфликта и выводу своих войск. А если не прогнется… Тогда, наверное, будут новые санкции, что же еще.

В какой такой бинокль рассмотрел представитель Соединенных Штатов российских военных – загадка. Тем более что побывал он исключительно на территории, подконтрольной Киеву. А вот в самопровозглашенные республики заглянуть так и не отважился. Конечно, вряд ли его там хлебом-солью встретили бы, но безопасность, если приедет, обеспечить обещали.

Хотя, скорее всего, ему гордость не позволяет. Как же спецпредставитель США снизойдет до общения с теми, кому американская демократия не нравится. Ну а чтобы хоть как-то объяснить свою позицию, Волкер заявил, что не желает своим визитом способствовать легитимизации народных республик. Как будто до тех пор, пока его нога не ступит на их территории, они вовсе и не существуют. В чьих-то фантазиях это, может быть, и так. А вот что касается реальности, то дела обстоят совершенно иначе. Республики Донбасса живут и готовы отстаивать право быть собой.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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