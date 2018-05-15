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Палка о двух концах. США наставляют КНДР на ливийский "путь истинный"

17:5315.05.2018
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© Flickr / (stephan)Флаг КНДРФлаг КНДР
© Flickr / (stephan)
Южнокорейские СМИ прознали об ультиматуме Вашингтона Пхеньяну. Причем "ультиматум" – мягко сказано. Это больше похоже на черновой вариант акта о капитуляции.

Палка о двух концах. США наставляют КНДР на ливийский "путь истинный"
А он старается. Троих американских заключенных с госсекретарем Помпео отпустил. Ядерный полигон Пхунгери демонтировать начал. И пусть говорят, что последнее водородное испытание привело его в негодность. Неважно. Главное-то, Ким Чен Ын уже выполняет свои обещания. Только им этого мало. Южнокорейские СМИ прознали об ультиматуме Вашингтона Пхеньяну. Причем "ультиматум" – еще мягко сказано. Это больше похоже на черновой вариант акта о капитуляции. Если бы не прописка этих самых СМИ, можно было бы решить, что они соседям где-то даже сочувствуют. 

Трансляция новостей о ядерных испытаниях на полигоне Пхунгери, КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
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А не исключено, на самом деле сочувствуют. И не только соседям, но и себе. Поскольку с таким американским подходом к компромиссу межкорейский мир может и не случиться. Как передает агентство "Ренхап", США требуют, чтобы КНДР уничтожила все данные по ядерному оружию, выслала из страны всех – а это примерно 10 тысяч – ученых-ядерщиков и вывезла все атомные средства, расщепляющиеся материалы и ракеты. И все это в течение двух месяцев после встречи Кима с Трампом. Она, напомним, планируется в Сингапуре 12 июня. Хотя, что напоминать, если о ней, коль скоро Штаты будут настаивать на своих условиях, можно будет благополучно забыть. 

"Может, вам и ключ от квартиры, где деньги лежат", – мог бы спросить Ким, если бы сам знал, где. Но знает, что не у него. Поэтому и вопросов не задает. Ведь об американских установках он узнал не из прессы. С Помпео дважды встречался. Но ничем не выдал, что его что-то не устраивает. Вот когда Госдеп по привычке разнес КНДР за права человека, Пхеньян ответил. А тут – тишина. Хотя, что такое "выслать 10 тысяч ученых-ядерщиков" если не нарушение их прав? И куда, любопытно, их следует высылать, чтобы, как пытаются объяснить свою логику американцы, лишить их возможности использовать свои знания и наработки в будущем? Не к американцам ли? 

Портреты Дональда Трампа и Ким Чен Ына на экране телевизора в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Lee Jin-man
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Компоненты северокорейской ядерной программы, например – точно к ним. Это даже не обсуждается. И не куда-нибудь в утиль, а в Центр атомных исследований США. Тот самый Оук-Ридж, штат Теннесси, где нашли свое последнее пристанище и элементы атомного оружия Ливии, если кто-то еще помнит такую страну. А где и как нашел свое последнее пристанище ее многолетний правитель Каддафи, о том Ким Чен Ыну лучше и вовсе не напоминать. Чтобы не спугнуть. Хотя от аналогии ему просто так не отмахнуться. Ведь есть между ними и еще кое-что общее. Лидера Джамахирии Вашингтон тоже обещал не трогать в случае денуклеаризации. 

Киму, правда, пока не гарантируют даже полную отмену санкций. Помпео лишь допустил, что, возможно, частному сектору Америки разрешат вкладываться в экономику Севера. Государство же, по его словам, не будет тратить деньги налогоплательщиков на поддержание чуждого им режима. Другое дело, если он станет на путь истинный. В смысле, ливийский. То есть, для США дать Киму гарантии – это как сменить санкционную дубину на ту самую палку, что о двух концах. Каддафи, например, слишком поздно понял, что конец-то все равно один. Как ни крути.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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