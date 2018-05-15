Закладывал ли Трамп количество допустимых потерь при переносе посольства, как делают это стратеги, когда затевают военную операцию? Вряд ли. Во-первых, это не его операция. Во-вторых, это не его потери.

"Медвежья услуга", или Как Трамп Израилю "удружил" Your browser does not support HTML5 audio

Одни говорят о нем, что "слон в посудной лавке". Иные считают, что символ демократов больше подходит под его поведение. А он, словно споря и с теми, и с этими, оказывает "медвежью услугу". На самом деле, кажется, что нужно очень не любить Израиль, чтобы устроить ему такое. Или очень не любить думать, чтобы не предполагать, что такое может произойти. Хотя он мог и не думать вовсе. Достаточно было просто послушать, что ему говорят умные люди. Его же предупреждали. И в ООН, и союзники, причем что на Западе, что на Востоке, и даже в его Белом доме. В каком-то смысле он внял советам. Сам в этот день в Иерусалим не переехал, остался в Вашингтоне.

Уважительная причина. Жена легла на операцию. Как оставить. А там, за тридевять земель, когда в Священном городе преисполненное исторического пафоса собрание под звуки его видеообращения превращало консульство США в посольство, более 40 тысяч палестинцев штурмовали пограничные редуты, вызывая огонь на себя здесь и волну возмущения Израилем по всему, а не только арабскому миру. Не в оправдание военных, но в такой ситуации им практически невозможно было определить пропорциональность применения своей силы. Тем паче, когда изначально готовились стрелять.

Более 60 погибших, под две с половиной тысячи пострадавших. И это только начало. Команда в Газе была для всех. И, как бы цинично это ни прозвучало, но все выглядит так, что их теперь проще убить, чем успокоить. Закладывал ли Трамп количество допустимых потерь, как делают это стратеги, когда затевают ту или иную военную операцию? Вряд ли. Во-первых, это не его операция. Во-вторых, это не его потери. Какая бы сторона конфликта их ни понесла. В-третьих, он, в принципе, не из тех, кто с ними считается. И не только с потерями, но и со сторонами.

И вроде бы в этом деле он тоже мировой судья. Но кто сейчас скажет о нем, что честный и неподкупный. Подсудил же Израилю Иерусалим целиком вопреки всем международным правилам. Понятно, что болеет за своих, что испытывает родственные чувства. Все-таки дочь приняла иудаизм. Но ладно, если бы евреи с палестинцами в футбол играли. Тут, как говорится, флаг в руки, шарф на шею и кричалки в рот. А у них вообще-то война. Все слишком чувствительно. Тем более в Иерусалиме. Здесь даже когда деликатно, то можно ой как задеть. А он так по определению не умеет.

Делай что должен и будь что будет. В его случае это – делай что хочешь. Он захотел отдать Иерусалим. Это же так естественно – отдать то, что уж тебе-то точно не принадлежит. Хотя, по большому счету, это ничего и не меняет. Кроме количества погибших. Но они для Трампа как раз и не в счет. Жертвы ничто, статус – все. И вроде всего лишь перенес табличку. Пока из Тель-Авива переехала только она. Но место пометил. Так что Иерусалим – это теперь город не только трех религий, но и одного посольства. А там, где появляется одно американское посольство, ему уже и не важно, сколько тут религий.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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