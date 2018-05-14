Цыганские погромы на Украине: радикалы травят всех, кто на них не похож

Украинские радикалы творят самосуд над нацменьшинствами. Объект травли – цыгане. Излюбленный прием – поджог. Ничего не напоминает?

Украина семимильными шагами продвигается по пути демократизации, заявляют украинские политики. А вот выходки своих радикалов, которых якобы на Украине нет, они предпочитают не замечать или замалчивать. А те, пользуясь безнаказанностью, ни в чем себе не отказывают.

В последнее время в моду вошли сожжения цыганских таборов. Люди разбежаться успевают, а вот их имущество подвергается полному уничтожению. Последний инцидент произошел подо Львовом. Виновных пока не нашли, и шансов, что кого-то привлекут к ответственности, мало, хотя уполномоченный по правам человека Украины Людмила Денисова потребовала найти и наказать виновных. Но если уж известных полиции погромщиков до сих пор никто не задержал, что уж там говорить о неизвестных злоумышленниках. Ведь это не первый случай сожжения цыганских таборов. В конце апреля праворадикалы устроили "файер-шоу" на Лысой горе в Киеве. Они даже не пытались скрыться с места преступления. Более того, активно фотографировались на фоне пожарища и щедро выкладывали свои фото в социальных сетях. А в конце "вечеринки" решили так развлекаться регулярно.

Впору график составлять. Один день на цыган нападают, а в остальные – на других. Под горячую (в прямом смысле) руку, сжимающую "коктейль Молотова", уже не раз попадали венгры Закарпатья. В Одессе никогда не утихнет боль за сожженных в Доме профсоюзов. Украинские власти и стражи правопорядка на шалости радикалов привычно закрывают глаза. Несколько попыток привлечь преступников к ответственности привели к тому, что их соратники и единомышленники штурмовали здания судов и отбивали своих "героев".

Чем закончится расследование поджога цыганского табора подо Львовом, особо и гадать не хочется. Если уж попав под прессинг Венгрии и ОБСЕ за поджог венгерского культурного центра, украинские власти предпочли найти "русский след" и все свалить на диверсантов, то расследование нападения на цыган, за которых кроме уполномоченного по правам человека и заступиться некому, уж и подавно спустят на тормозах.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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