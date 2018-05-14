Это в его интересах – сидеть на берегу и ждать, когда мимо проплывет "труп" правящей коалиции. Тем паче что сидеть кабальеро может теперь не только на своей вилле, но и в сенате. После снятия судимости закон позволит ему это.

И снова здравствуйте! Сильвио Берлускони вновь может стать премьером Your browser does not support HTML5 audio

Надзорный суд Милана вернул Италии Сильвио Берлускони. Нравится ей это или нет, но, как говорится, придется. Экс-премьер в свои 81 теоретически вновь может избавиться от этой несолидной приставки. Впрочем, он-то себя никогда бывшим и не считал. Даже после того, как ему в 2013 за финансовые махинации дали полноценные четыре года исправительных работ и на шесть лет запретили куда-либо избираться, он все равно оставался едва ли не главным итальянским ньюсмейкером. По крайней мере в душе.

И вот теперь ему опять можно. Не то чтобы по УДО, но, кажется, что все-таки за хорошее поведение. Суд восстановил Берлускони в политических правах едва ли не сразу после того, как он отпустил своего компаньона по правому блоку Маттео Сальвини с его "Лигой" на коалиционные переговоры с "Движением пяти звезд" – самой популярной нынче на Апеннинах, как ее называют, внесистемной партии молодого да раннего Луиджи Ди Майо. В итоге у них все почти сложилось. По крайней мере, у президента Серджо Маттареллы к утру понедельника уже были все основания для того, чтобы вручить этому дуэту мандат на власть.

Наверное, реабилитировали неугомонного ветерана мировой политики не поэтому. Но последовательность событий наталкивает на мысль о благодарности. Милан – это административный центр Ломбардии, где чрезвычайно сильны позиции "Лиги" и "Звезд". Хотя вряд ли дон Сильвио стал бы возражать против их парламентского союза, даже если бы с него сняли судимость до того, как Маттео с Луиджи вступили в контакт. И даже если бы суд простил его до 4 марта, это вряд ли помогло бы Берлускони и его "Вперед, Италии!" набрать существенно больше 15 процентов. Он же только формально был на выборах как бы не при делах. Но все-то знали, кто к чему.

Именно поэтому ему сейчас и нет резона добиваться новой избирательной кампании, поскольку нет уверенности в том, что он выступит лучше. Именно поэтому, узнав о благосклонности Фемиды, он спокойно и без лишних эмоций заявил, что все равно сдержит слово и не изменит своей позиции относительно участия Сальвини в формировании кабинета. "Пусть правительство начнет работу, а там мы его разгромим" – пообещал он припомнить им свою "доброту". На самом деле, это в его интересах – сидеть на берегу и ждать, когда мимо него проплывет "труп" правящей коалиции.

Тем паче что сидеть он может теперь не только на своей вилле, но и в сенате. После снятия судимости закон позволит ему это, если кто-то из его соратников уступит свое место кабальеро. А от желающих посчитать это за честь, как говорят, уже отбоя нет. Так что, "И снова здравствуйте!", – скажет он тем, кому все это время обещал: "не дождетесь". Вероятно, даже его биографы сходу не ответят, каким по счету будет это его возвращение. Хотя он же все-таки Берлус-кони, а не Берлус-кот, чтобы рассчитывать на девять полноценных жизней в политике. Один – старше, чем Сальвини и Ди Майо на пару. Борозды он, может, и не испортит, но ему ведь еще надо ее найти.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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