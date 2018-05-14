И снова здравствуйте! Сильвио Берлускони вновь может стать премьером

И вот теперь ему опять можно. Не то чтобы по УДО, но, кажется, что все-таки за хорошее поведение. Суд восстановил Берлускони в политических правах едва ли не сразу после того, как он отпустил своего компаньона по правому блоку Маттео Сальвини с его "Лигой" на коалиционные переговоры с "Движением пяти звезд" – самой популярной нынче на Апеннинах, как ее называют, внесистемной партии молодого да раннего Луиджи Ди Майо. В итоге у них все почти сложилось. По крайней мере, у президента Серджо Маттареллы к утру понедельника уже были все основания для того, чтобы вручить этому дуэту мандат на власть.
Наверное, реабилитировали неугомонного ветерана мировой политики не поэтому. Но последовательность событий наталкивает на мысль о благодарности. Милан – это административный центр Ломбардии, где чрезвычайно сильны позиции "Лиги" и "Звезд". Хотя вряд ли дон Сильвио стал бы возражать против их парламентского союза, даже если бы с него сняли судимость до того, как Маттео с Луиджи вступили в контакт. И даже если бы суд простил его до 4 марта, это вряд ли помогло бы Берлускони и его "Вперед, Италии!" набрать существенно больше 15 процентов. Он же только формально был на выборах как бы не при делах. Но все-то знали, кто к чему.
Именно поэтому ему сейчас и нет резона добиваться новой избирательной кампании, поскольку нет уверенности в том, что он выступит лучше. Именно поэтому, узнав о благосклонности Фемиды, он спокойно и без лишних эмоций заявил, что все равно сдержит слово и не изменит своей позиции относительно участия Сальвини в формировании кабинета. "Пусть правительство начнет работу, а там мы его разгромим" – пообещал он припомнить им свою "доброту". На самом деле, это в его интересах – сидеть на берегу и ждать, когда мимо него проплывет "труп" правящей коалиции.
Тем паче что сидеть он может теперь не только на своей вилле, но и в сенате. После снятия судимости закон позволит ему это, если кто-то из его соратников уступит свое место кабальеро. А от желающих посчитать это за честь, как говорят, уже отбоя нет. Так что, "И снова здравствуйте!", – скажет он тем, кому все это время обещал: "не дождетесь". Вероятно, даже его биографы сходу не ответят, каким по счету будет это его возвращение. Хотя он же все-таки Берлус-кони, а не Берлус-кот, чтобы рассчитывать на девять полноценных жизней в политике. Один – старше, чем Сальвини и Ди Майо на пару. Борозды он, может, и не испортит, но ему ведь еще надо ее найти.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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