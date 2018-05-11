Вашингтонский дух: антироссийские санкции с запахом ассенизации

Где в столице США освободить мочевой пузырь и просто оправиться? Простые потребности на значительное время стали проблемой для сотрудников администрации национальных парков. А все из-за введенной в апреле очередной порции антироссийских санкций.

В здании администрации Национальной службы парков США в Вашингтоне еще в марте сломались канализационные насосы. Ну сломались и сломались, замени одни на другие и не мучай себя "искусственными запорами" перед заколоченной дверью в туалет. Оказалось, все не так просто, сообщает The Huffington Post.

Швейцарская компания, которая поставляет в Вашингтон насосы для ассенизации, попала под антироссийские санкции. Она-то чем провинилась? А тем, что контрольный пакет ее акций был собственностью российской компании! Тут можно было бы пошутить о том, что это Москва решала, насколько комфортно будет проходить очищение от продуктов жизнедеятельности организмов американских граждан. Но, во-первых, компания хотя и российская, однако частная. А во-вторых, швейцарцам было совсем не до шуток.

Сразу скажем: ситуацию они разрулили и насосы поставили. Вот только аж через 25 дней после поступления заявки: 13 апреля! Почему так долго копались? Как сообщается, потому что все это время они покупали у своего российского партнера пять миллионов акций, чтобы он стал не мажоритарным, а миноритарным акционером. В итоге – антироссийские санкции на компанию больше не распространяются, и сотрудники администрации Национальной службы парков испытали большое облегчение. Причем во всех смыслах. Так как больше месяца им приходилось пользоваться уборными в соседних со своим зданиях или вовсе выбегать на улицу – в смысле употреблять по нужде переносные уличные туалеты.

К слову: эта беготня началась 19 марта, а закончилась только 20 апреля. То есть ровно на следующий день после того, как министр финансов США Стивен Мнучин заявил об эффективности антироссийских санкций в эфире телеканала Fox Business: "Санкции являются очень, очень важными инструментами, очевидно, что это очень мощные инструменты". Как будто кто-то специально ждал, пока Минфин отчитается о пользе санкций, чтобы открыть, наконец, туалеты. Кстати, переносные кабинки с унитазами от пострадавшего здания убирать все же не спешили. Их вывезли с территории администрации Национальной службы парков только 8 мая. Польза пользой, а вдруг американские антироссийские санкции дадут и какой-нибудь бесполезный побочный эффект – куда тогда бежать?..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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