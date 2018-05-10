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Трамп против "МММ", или Как скоро США поставят Европу Ираком

17:3210.05.2018
(обновлено: 18:19 10.05.2018)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп объявил о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018Президент США Дональд Трамп объявил о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018
© REUTERS / Jonathan Ernst
Дональд Трамп ребром вопрос поставил: или – ИРИ. Это значит, что "полетят" все контракты Европы с Тегераном. Airbus, например, не полетит, а его сделка с Ираном на 20 миллиардов "полетит". А всего таких миллиардов – сотни.

Трамп против "МММ", или Как скоро США поставят Европу Ираком
Трампу легче, чем младшему Бушу. Он Ирак с Ираном не спутает. Потому что Багдад США уже поставили Ираком, а Тегеран только собираются. Хотя только ли Тегеран? И Европа ведь кочевряжится. Поэтому Трампу и тяжелее, чем младшему Бушу. У того, когда пошел в поход на Саддама, с собой был хотя бы, как прозвали его за любовь его, ласку и преданность, "британский пудель" по кличке Тони Блэр. Ну, или Тони Блэр по кличке "британский пудель", теперь – не суть. У этого тоже есть "бешеный пес", но свой, американский. С ним не объявишь охоту международной. А так хочется. 

То есть так охота, что шеф Пентагона Джеймс Мэттис даже молчать не может. Накануне на слушаниях в комитете сената по ассигнованиям честно признал, что у министерства обороны имеются планы по использованию военной силы против Ирана. Кто бы сомневался. Единственное, о чем не стал говорить – а есть ли в этих планах место для союзников. По всему выходит, что пресловутый "коллективный Запад" – не такой уж и коллективный. Хотя такой же пресловутый. Поэтому европейцы на своей шкуре вот-вот узнают, что бывает, когда у Вашингтона доказательств нет, а наказать не терпится.

Флаг Евросоюза
© AFP 2018 / Philippe Huguen
Иран или США? Аналитик спрогнозировал выбор европейских компаний

Он наказывает без доказательств. В том числе и самих европейцев. Трамп же так и не убедил их разорвать атомную сделку. Обошелся без них. Но им это просто так не обойдется. Пока держатся, письма сообща пишут. Макрон, Меркель, Мэй. Но что такое их "МММ" против первого авантюриста геополитики. Для него их компания – это и не пирамида вовсе, а детская пирамидка. Может находиться и в разобранном состоянии. Но рано или поздно ее кольца все равно насаживаются на одну и ту же палку. В смысле, стержень. И Трамп не сомневается, что соберет их в нужный ему порядок. 

Не обязательно, кстати, военный. Ему хватит их молчаливого согласия, чтобы назвать его международной солидарностью. А план против Ирана, как сказал Мэттис, у Пентагона уже есть. В любом случае хозяин Белого дома, презрев уговоры своих прямых стратегических партнеров, откровенно показал, что имеет их в виду вместе со всеми их политическими и – что им, наверное, обидней больше всего – экономическими интересами. Это значит, что "полетят" все их баснословные контракты с Тегераном. Airbus, например, не полетит, а его сделка с Ираном на 20 миллиардов евро "полетит". И таких миллиардов у ЕС с этой Исламской республикой – сотни. 

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Мнение: интересы Европы и США в отношении Ирана различаются

Но Трамп ребром вопрос поставил: или – ИРИ. И дал всего 180 дней. Иначе, как он сказал, "серьезные последствия ударят и по странам, которые будут сотрудничать с Ираном в обход ограничительных мер". А это и про нефть, и про транспорт, и про финансы. И ведь президент США европейцев еще за кое-что крепко держит. И оно совсем не из стали, на которую он грозит ввести пошлину. А может и не ввести, если они забудут все, что говорили о неприкасаемости этого Совместного всеобъемлющего плана действий. В конце концов, первый раз им что ли – идти на сделку с совестью.

Для Трампа, похоже, весь вопрос только в том, как долго они будут ломаться. То есть, сразу позволят ему поставить ситуацию в Иране Ираком или все равно станут "ираком", но получив перед этим болезненные "ираны". Свою палку для их "пирамидки" он им уже показал.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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