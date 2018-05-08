"Отменное" решение. Как Трамп кидает "иранскую сделку" в переделку

"Сегодня, 8 мая, в 14.00 по вашингтонскому времени президент США объявит о выходе из атомной сделки", – сослалась газета на европейских дипломатов, что от имени и по поручению лидеров своих стран, как и сами лидеры этих стран, пытались образумить Трампа. Все указывает на то, что тщетно. Макрон уговаривал. Меркель пробовала. Мэй – так и вовсе на его языке. Непробиваемый. Единственное, что его еще могло остановить – это свежий номер все той же The New York Times. И то, если попадется ему на глаза. Это же в его характере – узнать, чего от него ждут, и сделать наоборот.
А от него с самого его первого дня в Белом доме только того и ждут. В смысле, неприятностей. Он ведь сразу ему не понравился – этот СВПД. Совместный всеобъемлющий план действий в формате "5+1". Как не нравилось ему все, что совершали без него. Однако он, как и было заведено Обамой, каждые 90 дней, хоть и с оговорками, но продлевал срок своего терпения. Когда это случилось 3 месяца назад, предупредил: в последний раз. И пусть весь мир считает, что это – не выход, а выходка, он это сделает. Так он говорил всегда, когда заводил речь об Иране.
А когда израильский премьер Нетаньяху в стиле британских веселых картинок по "делу Скрипаля" нарисовал ядерную перспективу Тегерана, сомнений не осталось. Трамп уже все решил. Потому и не стал дожидаться 12 числа. Этот день изначально был объявлен им дедлайном. Но, репетируя перед зеркалом свой спич, он, вероятно, уже видел себя не только мировым жандармом, но и мировым сапером. Поэтому и собрался разминировать эту, как он уверен, "мину замедленного действия", не имея ни малейшего понятия, какой проводок нужно перерезать. Хотя там без разницы – любой разрыв спровоцирует неизбежное.
При этом есть ли у Ирана бомба, нет ли у Ирана бомбы – Америке это не интересно. Ей интересно, что у Ирана есть нефть. Много нефти. Очень много нефти. Это во-первых. А во-вторых, без соглашения с Ираном всегда можно будет сказать, что у него есть бомба. А это – классический повод для перехода от слов к новым санкциям, а от санкций – к оружию. Давно же руки чешутся. Там ведь много нефти. Очень много нефти.
В Тегеране обещают: если что, ответят так, что мало не покажется. И не нефти. Здесь сравнивают своих недругов, что стращают планету его атомом, с тем мальчиком-пастухом, что пугал деревню волками. И можно лишь догадываться, как сложно им удержаться от того, чтобы не сравнить их с теми, кого этот мальчик пас. Хотя вряд ли на Трампа даже это подействует. Жаль он русским языком не владеет. Может, и понял бы, чтобы принять отменное решение – совсем не обязательно что-то отменять.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!