В военно-морских силах США объяснили последние решения по американским флотам тем, что "мы вернулись в эру конкуренции великих держав…". Во как. Даже про "однополярный мир" забыли. А все почему?..

Играть вторым номером, или Почему у ВМС США опять "двойка" Your browser does not support HTML5 audio

Эта задачка на глобальное мышление может звучать примерно так: было у Соединенных Штатов шесть флотов, вернули еще один. Вопрос: сколько всего страха они натерпелись, если он – Второй? По нынешней нумерации американских флотов арифметику не выучишь. Как объяснить ребенку, почему счет начинается с "тройки", прерывается на "семерке", после чего идет "десятка". Ощущение, что порядок цифр устанавливал "двоечник". И оно не исчезает даже после их решения воссоздать Второй флот. Получается же, что у их ВМС опять "двойка". И уже не по математике, а по геополитике.

Ведь как мог главком военно-морских сил США Джон Ричардсон сказать такое?! "Мы вернулись в эру конкуренции великих держав…". Возможно, его просто забыли предупредить о том, что "великая держава" по-прежнему одна, остальные лишь хотят с ней тягаться. Но такие вещи в Америке даже школьник знает. Ночью разбуди – от зубов отскочит. А тут все-таки адмирал. Однако именно равенством амбиций мотивировал он возвращение в Мировой океан подразделения, семь лет назад расформированного за ненадобностью. "Мы восстанавливаем Второй флот, чтобы ответить на вызовы, в особенности в Северной Атлантике", – объявил Ричардсон.

Кстати, против каких конкретно противников воссоздается номер 2, официально не сообщается. Это уже их военные эксперты поясняют, если кто так и не понял, что речь идет о России. Им, как говорится, виднее. Но за комплимент – спасибо. Хотя, прежде всего, они, конечно, делают его сами себе. Это же тоже показатель "величия" – способность вот так оперативно создать целый флот. Ну, как создать? Скорее, перераспределить, поскольку не с нуля же. Ему вернут корабли, которые в 2011 в связи с его закрытием раскидали по другим группировкам.

Потому и вернут, что в отличие от них его сориентируют в основном на выполнение "домашнего задания". То есть, защиты тех же американских интересов, но по месту их прописки. А то в последнее время их эсминцы с авианосцами куда только свой нос не суют. Везде, где есть подходящая глубина, можно встретить звездно-полосатый флаг. На вопрос же о безопасности собственных берегов они всегда отвечали примерно в стиле, "а нас-то с чего?". Теперь понимают, с чего. С подлодок, например.

Вон неделю назад какую волну подняли! Причем и в прямом смысле тоже. "Москва разработала погружаемый беспилотник, удары которого способны вызвать цунами и накрыть города США гигантской ядерной волной", – пишут штатовские СМИ. Это они о новейшем российском аппарате "Посейдон". Но в стилистике 50-х годов. Именно тогда впервые всплыла "страшилка" о ядерном цунами из Москвы. Именно тогда и был создан Второй флот с зоной ответственности от Северного полюса до Карибского моря. Теперь, получается, воссоздан. И, получается, по той же причине.

Все совпадение случайны. Хотя бы потому, что мы никому не угрожаем. Но то, что они спохватились, их характеризует. Впервые в новейшей истории в США согласились играть вторым номером. И это уже не про математику, а про геополитику. Они вдруг поняли, что пустив свои эскадры по миру, в своем доме они оказались как сапожники – без сапог. Теперь будут с сапогами. Но, судя по мышлению, все равно сапожниками.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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