Академический секс-скандал: как "Нобель" по литературе сошел с дистанции

Голливудские страсти вспыхнули в Шведской академии. "Синдром Харви Вайнштейна" поразил самую нежную – культурную часть "организма", ту, что отвечает за Нобелевскую премию по литературе. В нынешнем году ее вручать не будут.

Финансовый кризис, сексуальный скандал, репутационные потери и коллективное чувство стыда – таков неполный набор "происшествий", свалившихся на голову академиков Шведской академии. Пусть не всех, а только комитета по литературе, зато эпично так эпично! И пока идут разбирательства, кто, с кем и что делал, на официальном сайте Нобелевской премии уже размещен пресс-релиз с объявлением: в 2018 году литераторов не наградят.

Возможно, в 2019, когда "все рассосется", вручат сразу двух "Нобелей" по литературе – за нынешний и за будущий год. Тем временем председатель правления Нобелевского фонда Карл-Хенрик Хельдин предлагает возможным претендентам утешиться такими строчками: "Решения по Нобелевским премиям неоднократно откладывались в течение истории. Одним из обстоятельств, которые могут оправдывать исключение, является то, когда в учреждении, присуждающем премии, возникает настолько серьезная ситуация, что решение о премии не будет восприниматься как заслуживающее доверия".

Ситуация серьезна как никогда, тут уж не до чтения книжек. Да и читать-то их почти некому. Из 18 академиков осталось 11, одни покинули академию от стыда, другие от возмущения. А заиграли этот "марш на выход" 18 женщин. Они пожаловались на сексуальные домогательства со стороны некоего очень известного деятеля шведской культуры, близкого и к Нобелевскому фонду, и к комитету по присуждению премий по литературе. "Звоночек" поступил еще осенью, имя виновника долго скрывали, но в ходе расследования "героя" все-таки вычислили. В том числе и потому, что его "ненадлежащее обращение" и привычку склонять женщин "к нежелательной близости" замечали не только за пределами, а и внутри академии.

Итак, как пишет "Гардиан", это бывший фотограф Жан-Клод Арно, сумевший очень тепло устроиться. Во-первых, он удачно женился на поэтессе Катарине Фростенсон – члене Шведской академии (после нынешнего скандала – уже не члене). Во-вторых, вместе с женой он организовал престижный литературный клуб, который, кстати, неправомерно спонсировали академики, не зная (или зная?) о том, что это в некотором роде также и салон, уже не вполне литературный. В-третьих, Арно попытался закрепить свой "культурный авторитет" демонстрацией осведомленности в делах академии и якобы открывал имена будущих лауреатов по литературе, что, разумеется, строжайше запрещено.

К слову, Нобелевская премия по литературе и в более спокойные времена иной раз удивляла так, что лучше бы ее не присуждали. Теперь же и вовсе смешно говорить с придыханием: "Ах, Нобелевская премия, Нобелевская премия"!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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