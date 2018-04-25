РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Россия должна зависеть от Киева: депутат Рады поделился "хитрым планом"

12:2425.04.2018
(обновлено: 13:31 25.04.2018)
022990
© AP Photo / Sergei ChuzavkovРабочий на газокомпрессорной станции в Полтавской области УкраиныРабочий на газокомпрессорной станции в Полтавской области Украины
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Украина хочет сохранить "зависимость России" от транзита газа. Об этом откровенно говорят в Раде. Для Киева это выгодно и политически, и экономически. Вот только в пылу мечтаний забыли спросить у России и Европы: а хотят ли этого они?

Депутат Верховной рады Антон Геращенко, известный многими скандальными заявлениями и инициативами экс-советник главы МВД, разоткровенничался. И заявил, что Киеву необходимо "сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа". У Геращенко, что называется, все ходы записаны. И озвученная им концепция вполне ясна. По словам парламентария, в случае запуска обходных маршрутов поставки российского сырья в Европу бюджет незалежной недосчитается доходов, а ее газотранспортная система превратится в кучу никому не нужного металлолома. Не говоря уже о многих тысячах лишившихся работы соотечественников. Но это еще полдела. Главное, по версии нардепа, что в случае полноценной прокачки газа через "Северный поток-2" – и, добавим уже мы, "Турецкий поток" – "шансы прямого вооруженного нападения на Украину вырастают в десятки раз". 

Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Мнение: Украина готова взаимодействовать с Россией, но без хамства не может
То есть, уже не нуждаясь в Украине как транзитной территории, "русские варвары" мгновенно двинут войска, дабы поработить "молодую европейскую демократическую страну". А это, конечно, станет чудовищной катастрофой для продвинутого, цивилизованного западного мира. Разве можно такое допустить? Ужас ведь! Но теперь боятся нечего: Геращенко предупредил. И сделал вывод. Он прост, как три копейки и напрямую обращен к сюзерену-куратору: США должны ввести санкции против компаний, желающих стать подрядчиками строительства газопровода "Северный поток-2". Депутат также призвал Вашингтон вмешаться и "образумить" Европу, сотрудничающую в энергетических вопросах с Москвой. Образумить в том смысле, чтобы транзитная зависимость России от Украины сохранилась. На неопределенно долгий срок. 

В известном смысле Антон Геращенко весьма откровенно и без обиняков зачем-то озвучил стратегический план. И в этом плане интересы США и Киева наилучшим образом совпадают. Вопрос сохранения Украиной доходов за прокачку газа и рабочих мест тут второстепенный. Главное, что эта страна при условии более или менее масштабного транзита становится идеальным рычагом давления на Москву, удобным местом для создания рукотворных энергетических кризисов, от которых может пострадать Европа, а репутации России как надежного поставщика будет нанесен существенный урон. Американцы и их подопечные в создании таких кризисов – большие мастаки. Нельзя не учитывать и тот факт, что США на полном серьезе хотят если не вытеснить, то хотя бы очень серьезно подвинуть Российскую Федерацию на энергетическом рынке Европы. В ближайшие годы американская сторона намерена закончить у себя на территории формирование мощностей и транспортных ресурсов для экспорта газа в ЕС. Когда этот процесс войдет в финальную стадию, будет самое время инициировать искусственный газовый кризис на Украине. А потом пенять на Москву, которая якобы не выполняет своих обязательств. И навязывать свой товар. 

На бумаге все выглядит безупречно. Тем более и Берлин – главный европейский партнер Москвы по газу – чисто по политическим причинам заявляет о необходимости сохранения за Украиной транзитного статуса. Но жизнь ведь всегда подкидывает какие-то сюрпризы. И текущая позиция Германии вполне может поменяться. Причем сугубо по причине собственной энергобезопасности, поскольку в этой цепочке Украина – слабое звено. "Газпром", кстати, несмотря на нынешние проблемы во взаимоотношениях с Киевом и разрыв договоров с "Нафтогазом", не исключает транзита газа через территорию незалежной и после 2019 года. Ну и правда, в таком вопросе категоричность ни к чему. Тут скорее думать надо Европе. И принимать решения, которые не понравятся американцам. 

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине. 10 апреля 2018
© РИА Новости / пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
И нашим, и немного вашим. Меркель "вспомнила" об Украине
В этой "шахматной партии" коллективные интересы США и Украины не совпадают с коллективными интересами России и Европы. В сухом остатке, если отбросить политические хитрости – именно такой расклад. Москве нужен надежный диверсифицированный сбыт продукции, европейцам – гарантированное тепло в домах, на фабриках и в больницах. Обеспечить такой баланс можно лишь одним способом: сведя риски к минимуму. Прежде всего транзитные. Именно для этого в довесок к уже реализованным российско-европейским проектам и строятся "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Если следовать известной формуле "политика – это концентрированная экономика", то европейские страны в обозримые сроки придут к общему знаменателю по поводу купирования транзитных угроз. Однако нынешняя политика, увы, все чаще не укладывается ни в какие прежние формулы. А порой и вообще напоминает театр абсурда.  

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена