Россия должна зависеть от Киева: депутат Рады поделился "хитрым планом"

Украина хочет сохранить "зависимость России" от транзита газа. Об этом откровенно говорят в Раде. Для Киева это выгодно и политически, и экономически. Вот только в пылу мечтаний забыли спросить у России и Европы: а хотят ли этого они?

Депутат Верховной рады Антон Геращенко, известный многими скандальными заявлениями и инициативами экс-советник главы МВД, разоткровенничался. И заявил, что Киеву необходимо "сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа". У Геращенко, что называется, все ходы записаны. И озвученная им концепция вполне ясна. По словам парламентария, в случае запуска обходных маршрутов поставки российского сырья в Европу бюджет незалежной недосчитается доходов, а ее газотранспортная система превратится в кучу никому не нужного металлолома. Не говоря уже о многих тысячах лишившихся работы соотечественников. Но это еще полдела. Главное, по версии нардепа, что в случае полноценной прокачки газа через "Северный поток-2" – и, добавим уже мы, "Турецкий поток" – "шансы прямого вооруженного нападения на Украину вырастают в десятки раз".

То есть, уже не нуждаясь в Украине как транзитной территории, "русские варвары" мгновенно двинут войска, дабы поработить "молодую европейскую демократическую страну". А это, конечно, станет чудовищной катастрофой для продвинутого, цивилизованного западного мира. Разве можно такое допустить? Ужас ведь! Но теперь боятся нечего: Геращенко предупредил. И сделал вывод. Он прост, как три копейки и напрямую обращен к сюзерену-куратору: США должны ввести санкции против компаний, желающих стать подрядчиками строительства газопровода "Северный поток-2". Депутат также призвал Вашингтон вмешаться и "образумить" Европу, сотрудничающую в энергетических вопросах с Москвой. Образумить в том смысле, чтобы транзитная зависимость России от Украины сохранилась. На неопределенно долгий срок.

В известном смысле Антон Геращенко весьма откровенно и без обиняков зачем-то озвучил стратегический план. И в этом плане интересы США и Киева наилучшим образом совпадают. Вопрос сохранения Украиной доходов за прокачку газа и рабочих мест тут второстепенный. Главное, что эта страна при условии более или менее масштабного транзита становится идеальным рычагом давления на Москву, удобным местом для создания рукотворных энергетических кризисов, от которых может пострадать Европа, а репутации России как надежного поставщика будет нанесен существенный урон. Американцы и их подопечные в создании таких кризисов – большие мастаки. Нельзя не учитывать и тот факт, что США на полном серьезе хотят если не вытеснить, то хотя бы очень серьезно подвинуть Российскую Федерацию на энергетическом рынке Европы. В ближайшие годы американская сторона намерена закончить у себя на территории формирование мощностей и транспортных ресурсов для экспорта газа в ЕС. Когда этот процесс войдет в финальную стадию, будет самое время инициировать искусственный газовый кризис на Украине. А потом пенять на Москву, которая якобы не выполняет своих обязательств. И навязывать свой товар.

На бумаге все выглядит безупречно. Тем более и Берлин – главный европейский партнер Москвы по газу – чисто по политическим причинам заявляет о необходимости сохранения за Украиной транзитного статуса. Но жизнь ведь всегда подкидывает какие-то сюрпризы. И текущая позиция Германии вполне может поменяться. Причем сугубо по причине собственной энергобезопасности, поскольку в этой цепочке Украина – слабое звено. "Газпром", кстати, несмотря на нынешние проблемы во взаимоотношениях с Киевом и разрыв договоров с "Нафтогазом", не исключает транзита газа через территорию незалежной и после 2019 года. Ну и правда, в таком вопросе категоричность ни к чему. Тут скорее думать надо Европе. И принимать решения, которые не понравятся американцам.

В этой "шахматной партии" коллективные интересы США и Украины не совпадают с коллективными интересами России и Европы. В сухом остатке, если отбросить политические хитрости – именно такой расклад. Москве нужен надежный диверсифицированный сбыт продукции, европейцам – гарантированное тепло в домах, на фабриках и в больницах. Обеспечить такой баланс можно лишь одним способом: сведя риски к минимуму. Прежде всего транзитные. Именно для этого в довесок к уже реализованным российско-европейским проектам и строятся "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Если следовать известной формуле "политика – это концентрированная экономика", то европейские страны в обозримые сроки придут к общему знаменателю по поводу купирования транзитных угроз. Однако нынешняя политика, увы, все чаще не укладывается ни в какие прежние формулы. А порой и вообще напоминает театр абсурда.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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