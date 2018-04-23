Холодная война и реформа ООН: генсек организации обозначил свою позицию

Генсек ООН Антониу Гутерриш признал неэффективность Совбеза ООН и заявил о возвращении холодной войны. Что касается Совета Безопасности, то, по мнению главы организации, этот орган больше не отражает баланс сил в мире и не соответствует современным реалиям. Он отметил, что некоторые страны злоупотребляют правом вето. Уж не знаю, кого он имел в виду. Россию? США? Действительно, они регулярно пользуются этим инструментом. Но в любом случае это весьма тревожное заявление. Доподлинно неизвестно, что думает генсек ООН по поводу необходимости самого права вето в современных реалиях. Но очевидно, что именно этот традиционный механизм до сих пор позволяет соблюдать хоть какую-то глобальную устойчивость. При этом очень многие политические силы и отдельные деятели хотят лишить постоянных членов Совбеза этого основополагающего права. Такие разговоры ходят давно. Инициативы появляются тоже с завидной регулярностью. Причем некоторые доходят до полного абсурда: лишить права вето не всех постоянных членов СБ, а только Россию. И здесь высказывание Гутерриша о злоупотреблениях волей-неволей играет авторам этой идеи на руку.
Что греха таить, в известной степени так и обстоит дело. Но при всем при том, Организация Объединенных Наций остается ключевой площадкой для диалога и обсуждения узловых проблем человечества. Пусть и не вполне эффективной. Но какой она будет после реформы? И какой будет сама реформа? Кто, если говорить более конкретно, будет одобрять изменения в работе Совбеза: все члены ООН или, к примеру, только постоянные и, в довесок, непостоянные члены Совета Безопасности, на которых можно воздействовать теми или иными способами для достижения нужного результата? Это вопросы без ответов. Но то, что проблема реформирования ООН озвучена ее руководителем – очень симптоматично. Тем более что он, по сути, стоит на позиции Вашингтона, который инициировал и настаивает на видоизменении организации: мол, на нее тратится слишком много средств при невысокой отдаче. Бесспорно, ООН должна меняться вместе, пусть это и звучит банально, с меняющимся миром. Надо, кстати, сказать – меняющимся не в лучшую сторону. Владимир Путин также признавал необходимость реформы, о которой активно говорят на Западе. Но сделал важнейшее уточнение: изменения должно поддержать большинство участников международного сообщества. Будет ли так в реальности? Опять безответный пока вопрос.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.