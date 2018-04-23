Холодная война и реформа ООН: генсек организации обозначил свою позицию

Бесспорно, ООН должна меняться вместе с меняющимся миром. Но меняться в худшую сторону совершенно необязательно.

Генсек ООН Антониу Гутерриш признал неэффективность Совбеза ООН и заявил о возвращении холодной войны. Что касается Совета Безопасности, то, по мнению главы организации, этот орган больше не отражает баланс сил в мире и не соответствует современным реалиям. Он отметил, что некоторые страны злоупотребляют правом вето. Уж не знаю, кого он имел в виду. Россию? США? Действительно, они регулярно пользуются этим инструментом. Но в любом случае это весьма тревожное заявление. Доподлинно неизвестно, что думает генсек ООН по поводу необходимости самого права вето в современных реалиях. Но очевидно, что именно этот традиционный механизм до сих пор позволяет соблюдать хоть какую-то глобальную устойчивость. При этом очень многие политические силы и отдельные деятели хотят лишить постоянных членов Совбеза этого основополагающего права. Такие разговоры ходят давно. Инициативы появляются тоже с завидной регулярностью. Причем некоторые доходят до полного абсурда: лишить права вето не всех постоянных членов СБ, а только Россию. И здесь высказывание Гутерриша о злоупотреблениях волей-неволей играет авторам этой идеи на руку.

Не секрет, что нередко Российская Федерация вносит на рассмотрение Совета Безопасности очень важные резолюции, которые автоматически блокируются – коллективно или по отдельности – его западными членами: США, Великобританией и Францией. Блокируются только потому, что авторство принадлежит Москве. Часто Россия и Китай выступают с совместными проектами решений, которые также в штыки воспринимаются оставшейся "тройкой" постоянных членов Совбеза. Если право вето будет ликвидировано, западные страны, например, простым большинством смогут проводить любые выгодные им резолюции. Учитывая, образцы безответственного поведения Запада в отношении суверенных государств в разных точках мира, можно себе представить, чем такая "реформа" чревата. Кстати, генсек ООН подчеркнул, что полная реформа организации невозможна без внесения изменений в работу Совета Безопасности. Объясняется необходимость переформатирования главной международной организации, в частности, ее неспособностью урегулировать сирийский конфликт.

Что греха таить, в известной степени так и обстоит дело. Но при всем при том, Организация Объединенных Наций остается ключевой площадкой для диалога и обсуждения узловых проблем человечества. Пусть и не вполне эффективной. Но какой она будет после реформы? И какой будет сама реформа? Кто, если говорить более конкретно, будет одобрять изменения в работе Совбеза: все члены ООН или, к примеру, только постоянные и, в довесок, непостоянные члены Совета Безопасности, на которых можно воздействовать теми или иными способами для достижения нужного результата? Это вопросы без ответов. Но то, что проблема реформирования ООН озвучена ее руководителем – очень симптоматично. Тем более что он, по сути, стоит на позиции Вашингтона, который инициировал и настаивает на видоизменении организации: мол, на нее тратится слишком много средств при невысокой отдаче. Бесспорно, ООН должна меняться вместе, пусть это и звучит банально, с меняющимся миром. Надо, кстати, сказать – меняющимся не в лучшую сторону. Владимир Путин также признавал необходимость реформы, о которой активно говорят на Западе. Но сделал важнейшее уточнение: изменения должно поддержать большинство участников международного сообщества. Будет ли так в реальности? Опять безответный пока вопрос.

Что же касается холодной войны, о возвращении к которой заявил Антониу Гутерриш, то генеральный секретарь сделал поправку. По его версии, нынешняя ситуация значительно отличается от той, которая была во времена СССР. По одной-единственной причине: Вашингтон и Москва не контролируют всех остальных, как это было прежде. Иными словами, двух однородных блоков нет, что и демонстрирует активность на Ближнем Востоке самых разных государств, отстаивающих собственные или групповые интересы вне зависимости от политики США или России. Хотелось бы расширить аргументацию Гутерриша и сказать вот еще о чем. А точнее, напомнить. В прошлом веке противостояли две системы, две идеологии, два мировоззрения. Сегодня идеологическое противостояние – социализм против капитализма – ушло в прошлое. Экономика РФ, в отличие от советской, завязана на внешние рынки. А так называемая "российская агрессия", о которой столько кричат на Западе – это лишь ответ Москвы на недружественные действия самого Запада, такие, как расширение НАТО. Так что по факту никакой холодной войны нет. А есть лишь стремительная деградация отношений, которые, по идее, вполне можно было бы поддерживать в минимально приличном состоянии.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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