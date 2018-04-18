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Равнение на Путина, или Что у Макрона на языке

17:4718.04.2018
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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И все-таки это очень интересно – когда лидер Франции стремится быть ровней не де Голлю или там Шираку. Или даже Наполеону, в которого мы все глядим, а ему так и вовсе происхождение велит. Нет. Равнение держит на лидера чужой страны.

Эммануэль Макрон в погоне за дешевой популярностью, похоже, взял темп Дональда Трампа. Он еще не перешел на Twitter, разве что в тестовом режиме сообщил через него об атаке на Сирию. Однако тоже гремит с регулярностью "ни дня без строчки". Впрочем, хоть и пытается французский президент не отстать от американского, но, как Маяковский под Лениным, так и он себя все-таки под Путиным чистит. 

Президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции CEDRE. 6 апреля 2018
© REUTERS / Ludovic Marin/Pool
И он не плакал!.. Макрон рассказал о своем влиянии на Трампа
Трудно сказать, что опьянило его больше. "Выдающийся успех" в ночь с 13 на 14  апреля, о котором Яшка-артиллерист еще в "Свадьбе в Малиновке"  сказал: "бац-бац и мимо". Или стаканчик-другой вина, пропущенный в теплой компании с журналистами. Но с румянцем на щечках и блеском в глазах объявил он им, что "ровня Путину". Ни де Голлю или там Шираку. Ни даже Наполеону, в которого мы все глядим, а ему так и вовсе происхождение велит. Нет. Равнение держит на лидера чужой страны. Словно Депардье. Хотя для него-то как раз Путин свой президент.

И вроде бы в Европарламенте накануне выступил. Программно. Полчаса вещал, а по некоторым оценкам не слишком жалующих его депутатов, "верещал" об угрозе еэсовского раскола и предлагал во спасение "дорожную карту". А в сухом остатке – все те же три слова, что остались после красного сухого. "Я – ровня Путину". "И Путин, между прочим, – для убедительности тщательно выговаривая каждую букву, продолжил тогда Макрон, – меня понимает". Потому, мол, он, Макрон, по Сирии и ударил, чтобы показать Путину, что он, Макрон, в этом деле тоже кое-что значит. 

"Хуже бабы, честное слово, – где-то нервно передернулся Трамп. – Мы же, по легенде, Асада как бы за химатаку наказывали". Выдал брат мусью всех с потрохами. Но его уже было не остановить. "Путин такие вещи понимает". Повторил он. А сотрапезники постеснялись сказать, что он уже это говорил. Путин действительно понял. Назвал вероломное нападение на Сирию актом агрессии против независимого государства. Так что лучше Эммануэлю не рисковать при встрече с вопросом: "Ты меня уважаешь?". 

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Давят из последних сил". Политолог о заявлении Макрона по химатаке в Сирии
Его даже как президента Франции не все воспринимают всерьез. В том числе  и в самой Франции. А он на президента России замахнулся. Хотя – тоже вариант. Из психологии. Проси больше – получишь сколько надо. Впрочем, вряд ли это его случай. Все же знают: чтобы быть, как Путин, нужно, как минимум, овладеть дзюдо. Причем не обязательно борьбой. Политику хватит и принципов, главный из которых в названии. Дзюдо – это "мягкий путь". А Макрон, как он признался, потому и собезьянничал за Трампом, что не хотел выглядеть в глазах Путина слишком мягким. 

В общем, запутался парень в авторитетах. Без бутылки не разберется. И вроде бы равнение на Путина есть. Но вот с равенством – увы. Хотя бы потому, что Путин никогда не назовет себя "ровней Макрону". У журналистов, кстати, была возможность прямо тут на месте проверить, насколько сам Макрон – ровня. Начертить на полу ту самую красную линию и попросить его пройти по ней, не качаясь и не переступая. Ну, или без запинки повторить скороговорку "Крым наш". Но появилась Брижит и со словами "все, уже до Путина допился" увела мужа баиньки. Ведь равенство с Путиным ему может только сниться.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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