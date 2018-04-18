Равнение на Путина, или Что у Макрона на языке

Эммануэль Макрон в погоне за дешевой популярностью, похоже, взял темп Дональда Трампа. Он еще не перешел на Twitter, разве что в тестовом режиме сообщил через него об атаке на Сирию. Однако тоже гремит с регулярностью "ни дня без строчки". Впрочем, хоть и пытается французский президент не отстать от американского, но, как Маяковский под Лениным, так и он себя все-таки под Путиным чистит.
И вроде бы в Европарламенте накануне выступил. Программно. Полчаса вещал, а по некоторым оценкам не слишком жалующих его депутатов, "верещал" об угрозе еэсовского раскола и предлагал во спасение "дорожную карту". А в сухом остатке – все те же три слова, что остались после красного сухого. "Я – ровня Путину". "И Путин, между прочим, – для убедительности тщательно выговаривая каждую букву, продолжил тогда Макрон, – меня понимает". Потому, мол, он, Макрон, по Сирии и ударил, чтобы показать Путину, что он, Макрон, в этом деле тоже кое-что значит.
"Хуже бабы, честное слово, – где-то нервно передернулся Трамп. – Мы же, по легенде, Асада как бы за химатаку наказывали". Выдал брат мусью всех с потрохами. Но его уже было не остановить. "Путин такие вещи понимает". Повторил он. А сотрапезники постеснялись сказать, что он уже это говорил. Путин действительно понял. Назвал вероломное нападение на Сирию актом агрессии против независимого государства. Так что лучше Эммануэлю не рисковать при встрече с вопросом: "Ты меня уважаешь?".
В общем, запутался парень в авторитетах. Без бутылки не разберется. И вроде бы равнение на Путина есть. Но вот с равенством – увы. Хотя бы потому, что Путин никогда не назовет себя "ровней Макрону". У журналистов, кстати, была возможность прямо тут на месте проверить, насколько сам Макрон – ровня. Начертить на полу ту самую красную линию и попросить его пройти по ней, не качаясь и не переступая. Ну, или без запинки повторить скороговорку "Крым наш". Но появилась Брижит и со словами "все, уже до Путина допился" увела мужа баиньки. Ведь равенство с Путиным ему может только сниться.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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