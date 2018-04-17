Пентагон "троллит", а "Белые каски" – не тролли, что ли?

Посмотрели видео от "Белых касок", ужаснулись "химатаке" в Думе, совершили налет на Сирию, а все неспокойно на душе у главы Пентагона. "Российская кампания по дезинформации" прямо спать не дает!..

"Российские тролли" усилили свою активность в соцсетях на 2000 %, утверждает Минобороны США. А все для того, чтобы посеять "сомнения в отношении доказательств виновности Асада в химической атаке", пишет USA Today.

"Доказательств виновности"! Разве такие есть? Или вот эти "2000%", взятые с потолка, доказательство? Жахнув процентом, Пентагон удивил даже самых легковерных, да и сам слегка смутился. Мы как-нибудь потом, когда-нибудь в дальнейшем объясним, как подсчитали активность "российских троллей", – примерно так высказалась официальный представитель Минобороны США. Мило! Смайлик тебе, Дана Уайт!..

Уж на что острый глаз у Лоры Розенбергер — главы "Альянса по защите демократии", отслеживающей аккаунты МИД России, агентства Sputnik и RT. Но и ей непонятно, как США собираются противостоять России, во-первых, в организованной ею кампании "сеять сомнения в виновности Асада в химатаке"? Той самой России, которая, во-вторых, "продолжает попытки влиять на дискуссии в США и Европе по широкому кругу вопросов"? А ничего непонятно Лоре потому, что, повторим: доказательств вины Асада у американцев как не было, так и нет. Сильную карту бьют только козырем, но козырнуть-то и нечем. И нечего прикладывать руку к "белой каске" – к пустой голове руку не прикладывают.

Косвенным ответом на недоумение госпожи Розенбергер, напуганной цифрой "2000%" и оттого уже ничего не понимающей, является интерпретация "рапорта" Пентагона профессором Марком Джейкобсоном. Задаваясь вопросом, где все эти страницы, легшие в обоснование цифры "2000%", он делает вывод: Пентагон сам кого-то троллил. Но тут же встал новый вопрос, а кого?.. Может быть, кого-то из своих? Ведь министр обороны Джеймс Мэттис еще в пятницу, 13-го апреля, накануне ракетных ударов по Сирии, предупреждал, что от России пойдет "ложная информация" о событиях. С другой стороны, Россия ведь тоже заранее предупреждала, что из Сирии придет ложная информация о химатаке, причем предупреждала гораздо раньше пятницы и вообще апреля. И кто кого "перетроллил"?..

Так какие они, тролли – российские или пентагоновские? А "Белые каски" кто – не тролли, что ли? И не много ли троллей собралось вокруг одной страны? Вот эта коалиция, которая в субботу лупила, стараясь не задеть ничего российского на территории Сирии да и самих сирийских военных, – разве это не тролли? "Ракетно" ударить и сказать: "Миссия выполнена" – это не называется "троллить"?

Даже СМИ США уже почувствовали: вокруг ситуации с якобы проведенной Асадом химатакой творится что-то неладное. Корреспондент телеканала One America News Network Пирсон Шарп приехал в Думу и фактически повторил все, что заявляет Россия в ответ на американские обвинения в адрес сирийского правительства. Шарп пришел на городскую площадь, где будто бы разорвалась бомба с хлором, и не нашел никаких следов. Шарп был в больнице, откуда "Белые каски" вели свою душераздирающую трансляцию, и врач рассказал ему, что люди, которых доставили сюда как пострадавших от химатаки, оказались полностью здоровыми. Шарп поговорил с полусотней жителей Думы и они подтвердили: "последствия химатаки" были постановкой боевиков.

Ровно то же самое можно узнать и из российских СМИ, опубликовавших расследование об истории создания "белокасочного" тролль-фильма. Можно даже увидеть участников постановки – они сами себя и показывают на кадрах "фронтовой хроники". Так что же получается, Пирсон Шарп тоже –"российский тролль"?

…Ах, как было бы хорошо, если бы боевые действия в Сирии перешли в плоскость битвы интернет-троллей! Между плохим и очень плохим логично выбрать бесконечные пустые препирательства на тему "кто кого троллит". От этого хотя бы не умирают…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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