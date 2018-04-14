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Защита Орбана. Венгрия показала ЕС "направо"

14:0014.04.2018
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© AFP 2018 / Wojtek RadwanskiПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на встрече стран Вишеградской четверки в Варшаве. 19 июня 2017Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на встрече стран Вишеградской четверки в Варшаве. 19 июня 2017
© AFP 2018 / Wojtek Radwanski
Правый, националист, евроскептик. Как только не называют премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Но одного у него не отнять – популярности среди избирателей. ЕС придется с этим смириться. И не только.

ЕС раздражен – на его восточном фланге сохраняется очаг своеволия, можно сказать, почти бунта. В виде Венгрии и ее премьера. На прошедших парламентских выборах партия Виктора Орбана набрала уже совершенно неприличное количество голосов. Теперь ФИДЕС достанется две трети мест в венгерском парламенте: 134 из 199.  l  Если учесть, что на втором место оказалась ультранационалистическая партия "Йоббик", то чиновникам ЕС есть над чем подумать. 

В здании Европейского парламента
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Пан или Орбан. Страны-"плохиши" устроили заварушку в ЕС
Основной узел проблем между ЕС и Венгрией – миграционная сфера. Позиция Виктора Орбана – не пускать в страну беженцев из Азии и Африки. Венгрия отказалась принимать мигрантов  по установленным ЕС квотам. Дело дошло до того, что Еврокомиссия в конце прошлого года решила обратиться в Европейский суд с жалобой на Будапешт. В свою очередь Виктор Орбан заявил, что "жители Евросоюза однозначно не хотят принимать мигрантов", которых им навязывают. 

Противостояние между Венгрией и ЕС – это во многом конфликт Будапешта с Берлином. Именно Ангела Меркель настойчиво продвигает в Евросоюзе глобальный миграционный проект. Не случайно после сокрушительного успеха ФИДЕС на выборах многие издания ФРГ вышли с заголовками, смысл которых сводились к тому, что победа Виктора Орбана расколет Евросоюз. СМИ называют его правым, популистом и евроскептиком. 

Венгерский премьер, впрочем, и не скрывает своего скептического отношения к руководству ЕС и его идеологическим установкам во многих сферах. А результаты прошедших выборов дают ему возможность и дальше проводить свою политику, основанную на базовом принципе – приоритете национальных интересов своей страны.

Проблема ЕС в отношениях с Венгрией еще и в том, что по большому счету не к чему придраться. Попробовали указать на якобы недостаточно демократические выборы, но не получилось. Все наблюдатели признали, что они были хорошо организованы и прозрачны. В НАТО страна числится практически беспроблемным членом. В учениях участвует, инициативы военного блока поддерживает. Но как только возникла угроза венграм, проживающим на Украине, Венгрия эффективно использовала свое членство в НАТО. Заявила, что если дискриминационный украинский закон об образовании не изменится, Будапешт "поставит блок" сотрудничеству Украины с альянсом. 

Флаги стран-участниц Европейского союза на саммите государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Американцы прогнозируют раскол ЕС. А Старый Свет его уже видит
ЕС пробовал крепко "привязать" Венгрию к России, чуть ли не присвоив Орбану звание "агента Кремля". Но и тут не получилось. Будапешт не раз вполне открыто и аргументированно критиковал руководство ЕС за непродуманный подход к РФ. Но при этом, когда разразился дипломатический скандал, связанный с "делом Скрипалей", выслал одного  российского дипломата. Так сказать, для проформы, но на конфликт с ЕС не пошел. Да и в энергетической сфере Будапешт пытается ослабить зависимость страны от российского газа. Орбан заявлял, что его доля может со временем снизиться до 50%, остальной объем должен поступать из других источников. 

Но самое главное – Венгрия не одинока в своем евроскептицизме. Схожие позиции по миграционной проблеме занимают и другие страны ЕС, входящие в Вышеградскую четверку (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия), а еще Австрия и Италия. Причем Польша в последнее время стала проявлять даже больше активности, чем Венгрия. И критические стрелы ЕС полетели в сторону Варшавы. Виктору Орбану это было даже на руку во время предвыборной кампании. В итоге результат выборов налицо, а поводов тревожиться у ЕС стало еще больше. Судя по всему, Евросоюзу придется серьезно менять свои подходы в миграционной сфере, иначе реального раскола между странами ЕС не миновать.                   

Автор Сергей Осипов, радио Sputnik

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