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Трое в лодке не считая Трампа. Куда плывут страны Балтии

14:0008.04.2018
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© AFP 2018 / Ilmars Znotins Люди с флагами Латвии, Эстонии и ЛитвыЛюди с флагами Латвии, Эстонии и Литвы
© AFP 2018 / Ilmars Znotins
Мало того, что в Вашингтон прибалтийских президентов свозили не индивидуально, а групповым туром. Так там еще и просветили, что только дураки не хотят договариваться с Россией. И если бы только это.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд по итогам своего визита в США хвалит Дональда Трампа и с восторгом сообщает, что она с ним – в одной лодке. Что думает по поводу этого отдыха на водах сам американский президент – неизвестно. Но главный вопрос в другом: куда плывет эта самая лодка.  

Вообще-то сам факт того, что три президента прибалтийских стран были приглашены на встречу в Вашингтон все вместе, слегка унизителен. Вероятно, решили, что тратить время отдельно на каждое из столь маленьких государств не стоит труда. Поэтому был придуман формальный повод: президент США поздравляет латышей, литовцев и эстонцев со столетием со дня провозглашения независимости их стран. 

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Дональд Трамп и три президента, или Чему пора-порадуется Прибалтика

По итогам встречи, где все приглашенные на праздник, как воспитанные дети, вежливо благодарили доброго дядюшку Сэма за его внимание и за подарки – солдатиков с пушками – было благосклонно обещано: не забывать и впредь о том, что такие страны существуют и дать им солдатиков еще. Правда, нынешний хозяин Белого дома мало напоминает Санта-Клауса. Скорее он смахивает на дядюшку Скруджа, поэтому за новые подарки придется заплатить.  

Прозвучало все это как-то неожиданно. Все-таки ехали не совсем для того, чтобы самим за все платить. Хотелось бы кое-что и получить просто так. Не зря же три прибалтийские страны сделали своим главным экспортным товаром русофобию. В конце концов, этот продукт до сих пор весьма неплохо продавался. Вот и сейчас на встрече в Белом доме была исполнена хорошо отрепетированная жалостная песня о "российской угрозе" и о необходимости защиты юной балтийской демократии от потенциального агрессора. За такие песни обычно хоть что-то, да дают. Вот и теперь исполнителей, конечно, похлопали по плечу и рвение их одобрили. Но трактовали его в том смысле, что теперь у дорогих гостей  нет никаких препятствий для покупки дорогих американских игрушек. Ну, раз уж они так о себе переживают. В общем, не юлите, доставайте из-под матрасов заветные копилки.   

Флаг НАТО
© Flickr / NATO/Ian Houlding
Эксперт: страны Прибалтики рискуют стать жертвой собственной политики

А затем и просто в душу плюнули. Замечанием о том, что только дураки считают, что с Россией нельзя договориться. Это было немножко грубо, конечно. Намек был слишком прозрачен, чтобы его не понять. А самое главное – произнесен президентом США не где-нибудь в уголке, а публично при всех. В общем, спасибо за все, дорогие хозяева.  

Все вышеперечисленные обстоятельства заставляют политический бомонд Прибалтики и местную прессу весьма сдержанно оценивать итоги визита своих лидеров в Белый дом. Ведь все это напоминает скорее болезненный щелчок по носу, нежели поглаживание по голове. И при всем этом балтийским ходокам недвусмысленно было дано понять, что их мнение мало кого волнует за океаном. Их дело – не говорить, а слушать. 

Если взвесить, так сказать, сухой остаток, то можно определенно сказать, что страны Балтии ныне интересуют США только в двух аспектах.  Во-первых – как  место сбыта американских вооружений. И во-вторых – как позиционный район, откуда можно задирать Россию и всячески ее провоцировать. Правда, последствия этих провокаций в любом случае ничего хорошего народам прибалтийских стран не сулят. Может, конечно, мы с нашими заокеанскими друзьями и в одной лодке. Но кормят в этой лодке всех по-разному. И спасательных жилетов, если что, на всех не хватит.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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