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В каком ухе звенит, или Не надо ломиться в открытую "Дрель"

18:0203.04.2018
(обновлено: 18:04 03.04.2018)
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© Фото : Missiles.ruБомба PBK-500U ДрельБомба PBK-500U Дрель
© Фото : Missiles.ru
Судя по всему, Лондон готовит второй том шести страниц неопровержимых сплетен о мировом вреде России. В первый не все вошло. Опять же про "Дрель" в Daily Express только сейчас догадались.

В каком ухе звенит, или Не надо ломиться в открытую "Дрель"
Daily Express доказала, что в Соединенном Королевстве министром обороны может быть каждый, если исходить из того, что его основная обязанность – бояться России. У газеты это получилось не хуже, чем у Гэвина Уильямсона. Тот страхами себе цену набивает, и эти – тираж, что эквивалентно. Таблоид услышал из Кремля "еще один сигнал агрессии". Не просто же так, утверждает он, Россия сообщила о новой бомбе вскоре после отравления Скрипаля. И скандал этот тут же заиграл свежими типографскими красками. 

А то тема выдыхается, газ улетучивается, доказательств нет, толку никакого. Но интерес же поддерживать надо. Вот и включили они для полноты неприятных ощущений российскую "Дрель". Это при том, что сама Россия ее пока не включала. 500-килограммовая авиабомба с таким названием поступит на вооружение ближе к концу года. Но в Британии-то знают, как это работает. Впрочем, знают не только в Британии, поскольку информацией об этом ультрасовременном снаряде полны все военные журналы. 

Бомбы PBK-500U и ODAB-500 PMV на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 в Жуковском
© Фото : Vitaly V. Kuzmin
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Все, кто интересуется, уже в курсе, что "Дрелью" можно бить врага, не заходя в его воздушное пространство. Что одна ударная "упаковка" способна нести 15 самонаводящихся боеприпасов. Что их достаточно для уничтожения танковой колонны или ракетной батареи. Что все они невидимы для радаров. Но не для английской прессы. Она-то соображает, что если связать сведения о российском супероружии с "делом Скрипаля", то получится угроза мести Кремля за то, что его, типа, разоблачили. А стало быть, это – очередное подтверждение его вины. И какие еще нужны доказательства? 

Можно, конечно, сказать, что это всего лишь один британский таблоид. Но один напугает "Дрелью", другой – "Периметром" или, как они его у себя называют, "мертвой рукой Москвы", третий – убойной гречкой, в ход пошла уже и она. Так и создается атмосфера бессильной злобы, переходящей в ненависть. Судя по всему, Лондон готовит второй том шести страниц неопровержимых сплетен о мировом вреде России. В первый, видимо, не все вошло. Опять же про "Дрель", а вместе с ней и про возможное начало третьей мировой, в Daily Express только сейчас догадались. 

Стратегический бомбардировщик «ТУ-95» на аэродроме части дальней авиации
© РИА Новости / Илья Питалев
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И не поспоришь. Мы-то знаем, что дрель – на самом деле та еще бомба. А когда она тарахтит у соседа, то кажется, что страшнее атомной войны. Но, во-первых, мы – не соседи. Во-вторых, если где-то что-то и тарахтит, то в их голове. В-третьих, связывать "Дрель" с отравлением можно лишь в одном случае. Если британцы задумали его несколько лет назад. Впервые "Техмаш" представил свою разработку в 2015 на МАКСе, а под названием "Дрель" ее узнали на форуме "Армия-2016". 8 января нынешнего года гендиректор концерна Владимир Лепин сообщил, что авиабомба готова к употреблению. И только через два месяца отравили Скрипаля. Вопросы есть? Вопросов нет. 

Они все уши Британии прожужжали, в каком ухе у нее должно звенеть. "А вот и не угадали", – вправе ответить им Британия словами Фрекен Бок. "У меня жужжит в обоих ухах. А-ля-ля-ля-ля-ля! А я сошла с ума! Какая досада". Их бы к нам на лечение. Они бы поняли, что не так страшна "Дрель", как… перфоратор.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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