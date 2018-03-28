"Ту-ту-ту, на-на-на". Пекин и Пхеньян снова вместе, снова рядом

Если в Китае или в Северной Корее захотят посвятить песню этому историческому, а может, и эпохальному событию, то им даже заморачиваться нет необходимости. Достаточно перевести на свой язык то, что у нас уже давно придумали. "Ту-ту-ту, на-на-на. Снова вместе, снова рядом". Это же словно про них писано. И не про Си Цзиньпина и Ким Чен Ына в частности, а про Пекин и Пхеньян в общем и целом. Ведь сколько было разговоров о разладе, обидах и раздражении. Санкции опять же. Но лидер КНДР спустя семь лет после восшествия впервые выезжает из страны и прямиком в Поднебесную. А здесь вместе с женой зависает целых три дня.
Не факт, конечно, что председатель Си к своему гостю именно так и обращался. Но совершенно точно, что по-товарищески. Одно же дело делают. Служат миру и разрядке. Причем так, как они вместе это дело понимают. И это несмотря на то, что вопрос денуклеаризации еще не решен. "Вне зависимости от того, какие изменения происходят в регионе и мире, мы всецело готовы совместно с КНДР двигаться вперед рука об руку, углублять долгосрочное, здоровое и стабильное развитие отношений, чтобы принести пользу нашим народам и людям всего мира", – это Си Цзиньпин.
"Этой весной, полной счастья и надежд, я верю, что моя первая встреча с генсеком КПК принесет плоды дружбы, а также поспособствует миру и стабильности на Корейском полуострове и на планете", – а это Ким Чен Ын. Как говорится, почувствуйте разницу. По сути, никакой. Значит, разницу почувствуют там, где решили, что их "красная кнопка" больше. Не случайно же именно оттуда и приходят тревожные заголовки про "сенсацию" в Китае, про "переворот" в корейской ситуации. Хотя Пекин по-честному предупредил и Вашингтон, и Сеул о визите Ким Чен Ына. Но только после того, как тот отбыл домой, все узнали, чем они там занимались.
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