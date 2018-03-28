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"Ту-ту-ту, на-на-на". Пекин и Пхеньян снова вместе, снова рядом

16:5628.03.2018
(обновлено: 16:57 28.03.2018)
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© REUTERS / KCNAПредседатель Китая Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын в Пекине. 28 марта 2018Председатель Китая Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын в Пекине. 28 марта 2018
© REUTERS / KCNA
Тот, кто захочет разобраться с КНДР, теперь опять должен иметь в виду, что для начала ему придется иметь дело с КНР.

Если в Китае или в Северной Корее захотят посвятить песню этому историческому, а может, и эпохальному событию, то им даже заморачиваться нет необходимости. Достаточно перевести на свой язык то, что у нас уже давно придумали. "Ту-ту-ту, на-на-на. Снова вместе, снова рядом". Это же словно про них писано. И не про Си Цзиньпина и Ким Чен Ына в частности, а про Пекин и Пхеньян в общем и целом. Ведь сколько было разговоров о разладе, обидах и раздражении. Санкции опять же. Но лидер КНДР спустя семь лет после восшествия впервые выезжает из страны и прямиком в Поднебесную. А здесь вместе с женой зависает целых три дня.  

Ким Чен Ын в Китае. 28 марта 2018 года
© AP Photo / Yao Dawei
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Вот вам, пожалуйста, и "ту-ту-ту". Потому что на поезде. Или, как его постфактум назовут злые языки, "бронепоезде". А тут уже и "на-на-на". Потому что прием по высшему разряду. И, наверное, без заветренного салата "Цезарь", коим потчевали делегацию Трампа. Потому что кесарю – кесарево, а брату – как родному. И совсем не для того, чтобы кого-то там, за океаном, подразнить. Хотя тот, кто объявил войну, пусть для начала лишь торговую, должен понимать, что на войне как на войне: враг моего врага – мой друг. 

Не факт, конечно, что председатель Си к своему гостю именно так и обращался. Но совершенно точно, что по-товарищески. Одно же дело делают. Служат миру и разрядке. Причем так, как они вместе это дело понимают. И это несмотря на то, что вопрос денуклеаризации еще не решен. "Вне зависимости от того, какие изменения происходят в регионе и мире, мы всецело готовы совместно с КНДР двигаться вперед рука об руку, углублять долгосрочное, здоровое и стабильное развитие отношений, чтобы принести пользу нашим народам и людям всего мира", – это Си Цзиньпин.  

"Этой весной, полной счастья и надежд, я верю, что моя первая встреча с генсеком КПК принесет плоды дружбы, а также поспособствует миру и стабильности на Корейском полуострове и на планете", – а это Ким Чен Ын. Как говорится, почувствуйте разницу. По сути, никакой. Значит, разницу почувствуют там, где решили, что их "красная кнопка" больше. Не случайно же именно оттуда и приходят тревожные заголовки про "сенсацию" в Китае, про "переворот" в корейской ситуации. Хотя Пекин по-честному предупредил и Вашингтон, и Сеул о визите Ким Чен Ына. Но только после того, как тот отбыл домой, все узнали, чем они там занимались.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с делегацией спецпосланников президента Южной Кореи. 6 марта 2018
© REUTERS / KCNA
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Вернее, узнали то, что им захотели сказать. Про единые взгляды, про общие стремления, про дружбу и взаимопомощь. Да, наверное, это – переворот. Но в хорошем смысле этого слова. Они возвращают все на свои места. И, прежде всего, опеку Пекина над Пхеньяном. Стало быть, тот, кто захочет разобраться с КНДР, теперь опять должен иметь в виду, что ему придется иметь дело с КНР. А эти слова Си: "приезжайте еще" – они же явно о том, что он желает видеть Кима живым и невредимым.   

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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