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"Дело Скрипаля" как материал для психоанализа

14:0025.03.2018
(обновлено: 14:04 25.03.2018)
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© REUTERS / Peter NichollsПолицейское оцепление рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. 19 марта 2018Полицейское оцепление рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. 19 марта 2018
© REUTERS / Peter Nicholls
История с отравлением в Солсбери продолжила череду скандалов, которые дают ясное представление о том, как строятся антироссийские акции. Схема не очень эффективна, но проста. Главная особенность – громкий крик при отсутствии доказательств.

На деле Скрипаля можно изучать англосаксонское мышление и его аксиоматичность во всей красе. Возьмем три нашумевших скандала. Якобы вмешательство России в выборы в США, доклад Макларена о допинге, дело Скрипаля.

Сначала вбрасывается сенсационная новость с голословными обвинениями, формируется нужное общественное мнение. Доказательства никакие не приводятся – они "кукловодам" не нужны. А потом их отсутствие потихонечку забывается, сходит на нет, потому что уже придуман новый скандал, связанный с Россией.

Слушания в парламенте Великобритании по делу Скрипаля. 14 марта 2018 года
© REUTERS / Parliament TV
Один за всех и 27 за одного. Мэй хочет заставить ЕС вести себя, как Лондон
Вот, например, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал противоречия в деле Скрипаля: первые обвинения в адрес России появились через пару часов после инцидента, в то время как эксперты ОЗХО заявляют, что даже предварительный анализ отравляющего вещества займет не одну неделю.

А тем, кто организовал этот скандал, все равно. Какое расследование? Все и так ясно.

А заметили, как потихонечку сходит на нет скандал о якобы русских хакерах? Доказательств нет. А фантазии на новые обвинения, видимо, уже не хватает.

А чего сейчас хотят в WADA? Только одного – чтобы мы покаялись. Доказательства не предъявлены, многих наших спортсменов уже оправдал международный арбитраж. Но в WADA упорно настаивают на своем: покайтесь. Как в "Двенадцати стульях" отец Федор: Птицы, покайтесь в своих грехах публично!

И как бы вдогонку. Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компании не удалось установить связи между работавшей на избирательный штаб Дональда Трампа британской Cambridge Analytica и Россией.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте. 14 марта 2018
© REUTERS / Parliament TV
Ты служишь устрашением стола, или "Звездный час" Терезы Мэй

Ну, может, кто-то и прочитает эту новость между делом. Ведь главное-то всем уже давным-давно ясно: во всем виновата… Даже не стоит называть, кто.

А наши шутники-дипломаты из посольства в Вашингтоне даже предположили, что они могут оказаться "виновными" в последнем сильном снегопаде на восточном побережье США из-за общей тенденции винить Россию во всех грехах. 

Поэтому стоило только Трампу поздравить Путина с победой на выборах, как в американских СМИ вовсю начали обсуждаться конспирологические теории причины звонка президента США.

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан выразил мнение, что у России "может быть что-то" на Дональда Трампа. Это, по Бреннану, объясняет "теплое отношение Трампа" к Владимиру Путину. А Маккейн свое слово еще раньше, первым сказал. 

Мне кажется, что в учебниках по практической психотерапии скоро появится новый термин – "синдром Маккейна". Мне даже кажется, что психологи уже составили подробные описания этого заболевания.

А под конец – об истерии вокруг наших выборов. Она не утихает. Это почти то же, что и с хакерами, но места для страшилок больше. 

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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"Очевидная провокация". Политолог о том, зачем Западу "дело Скрипаля"
В американских, британских и австралийских изданиях почти одновременно опубликованы материалы с практически одинаковым посылом: "Новое поколение России выбирает не айфоны, а Путина". Принципы американской пропаганды эпохи холодной войны уже не работают, сокрушаются англосаксонские СМИ. Рейтинг одобрения Владимира Путина наиболее высок как раз среди возрастной группы от 18 до 24 лет и составляет 86%, что просто уничтожает американские шаблоны о том, какими должны быть "молодые россияне, выросшие в эпоху интернета".

Чувствуете, как развито у англосаксов аксиоматическое мышление? Историк Франсуа Гизо как-то верно заметил: "Написать можно обо всем… и нет такой нелепости, которая не нашла бы головы, чтобы приютиться в ней". 

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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