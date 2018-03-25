Будапешт ставит блок Киеву: венгерская заноза в украинской политике

Блокировать проведение апрельской встречи министров обороны ЕС — Украина и летнего саммита НАТО — Украина. Таков настрой у главы венгерского МИДа Петера Сиярто. И возможности осуществить угрозу – самые реальные.
Второе обстоятельство – почти 800 украинских военнослужащих. По плану Киева они будут размещены в западноукраинском городке Берегове, который расположен в 30 километрах от венгерской границы и является историческим центром проживания венгров в Закарпатье.
"Венгрия категорически против этого", – сказал Сиярто и дал себе волю назвать киевский план "возмутительным". Ведь по нему получается, что едва ли не большинство местного населения признается неблагонадежным.
А что Киев? Ничего. Реакций никаких. И закон "Об образовании" не корректируется и не "приморожен" хотя бы до 2023 года, о чем просят венгры. И воинская часть в Берегове не отменяется. Посол Украины при НАТО Вадим Пристайко, конечно, признает, что брюссельское "заседание комиссии Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел находится под угрозой из-за позиции Венгрии". Но он же и заявляет: его президент "все равно посетит Брюссель, поскольку кроме комиссии Украина – НАТО существуют и другие встречи, на которые он уже приглашен".
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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