Будапешт ставит блок Киеву: венгерская заноза в украинской политике

Венгрия играет на руку России, уверены в Киеве. А Будапешт всего-то навсего высказал недовольство украинским законом "Об образовании". А теперь еще – и размещением украинского батальона в закарпатском городке с большой венгерской общиной.

Блокировать проведение апрельской встречи министров обороны ЕС — Украина и летнего саммита НАТО — Украина. Таков настрой у главы венгерского МИДа Петера Сиярто. И возможности осуществить угрозу – самые реальные.

Решительности венгерскому министру придают два обстоятельства. Во-первых, никуда негодный закон "Об образовании". Его Петр Порошенко подписал еще в сентябре прошлого года, и с того самого момента он не выходит из-под критики не только в Венгрии, но и в Румынии и, кончено, в России. Закон ущемляет права национальных меньшинств. Прежде всего, право получить полноценное образование на родном языке.

Второе обстоятельство – почти 800 украинских военнослужащих. По плану Киева они будут размещены в западноукраинском городке Берегове, который расположен в 30 километрах от венгерской границы и является историческим центром проживания венгров в Закарпатье.

"Венгрия категорически против этого", – сказал Сиярто и дал себе волю назвать киевский план "возмутительным". Ведь по нему получается, что едва ли не большинство местного населения признается неблагонадежным.

А что Киев? Ничего. Реакций никаких. И закон "Об образовании" не корректируется и не "приморожен" хотя бы до 2023 года, о чем просят венгры. И воинская часть в Берегове не отменяется. Посол Украины при НАТО Вадим Пристайко, конечно, признает, что брюссельское "заседание комиссии Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел находится под угрозой из-за позиции Венгрии". Но он же и заявляет: его президент "все равно посетит Брюссель, поскольку кроме комиссии Украина – НАТО существуют и другие встречи, на которые он уже приглашен".

В том, что Петр Порошенко найдет, чем заняться в Брюсселе, нет сомнений. Мало ли с кем там можно встретиться и провести время – были бы только эти люди при деньгах, которые можно попросить для Украины взаймы! А на отсутствие реакции обижаться не стоит. Сегодняшние украинские власти вообще плохо "догоняют" ситуации. Если только речь не идет о безусловном рефлексе самосохранения – реакции на уровне первой сигнальной системы.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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