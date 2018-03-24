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Избавились от "оккупации" и не вспотели. Русских школ в Латвии не будет

10:0024.03.2018
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© Sputnik / Сергей МелконовАкция в защиту русских школ в ЛатвииАкция в защиту русских школ в Латвии
© Sputnik / Сергей Мелконов
В Латвии законодательно устранена возможность получать среднее образование на русском языке. И сразу как-то легче стало. Так и хочется сказать: теперь заживем.

Современный человек потеть не любит. Во-первых, мы знаем из рекламы, что это чудовищный "косяк" (потеть, конечно, разрешается, но строго в отведенных местах и исключительно для красоты). Во-вторых, это является тратой своей энергии, к которой мы в наше необременительное время относимся весьма щепетильно. Поэтому проблемы, решая которые можно вспотеть, мы предпочитаем решать альтернативно, безо всяких отвратительных выделений. Не активностью, действиями и решениями, а дипломатическими и философскими договорами с собственной совестью. В этом, кстати, очень помогает замена одного другим. Не получается заработать – надо прочесть книжку "Как стать знаменитым". Что? Курить надо бросить? А я начну чай без сахара пить. Личная жизнь не складывается? Пойду на курсы йоги. Совесть спокойна, проблема решена.

Митинг в защиту образования на русском языке в Латвии. 24 февраля 2018
© Фото : Русский Союз Латвии/Виталий Дробота
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С чего вы решили, что у государства, которое состоит из общества, которое, в свою очередь, состоит из людей, все должно быть по-другому? В Латвии проблем – выше крыши. Как выкарабкаться из демографической ямы? Как сплотить расколотое общество? Как, в конце концов, построить экономику, которая уже наконец начнет зарабатывать? Но решая их, придется реально потеть. Нужны альтернативные решения. 

И одно из таких найдено. В республике законодательно устранен последний рудимент "оккупации" – среднее образование на русском языке. Депутаты пусть и не в едином, но порыве благополучно приняли нужный закон. Нажали кнопки и не вспотели. Красавцы. Дадим слово одному из счастливчиков, ливанолатышу и передвижнику (народным избранником его не назовешь – в сейм он попал не после выборов, а после партийных передвижений) Хосаму Абу-Мери: "Если мы говорим о сегодняшнем дне, то это очень и очень исторический день в истории латвийского народа. Наконец-то мы положим конец последствиям оккупации. Мы поставим точку, так как хотим сплоченного общества, хотим, чтобы образование было только на латышском языке, хотим, чтобы весь латвийский народ жил под одним латвийским флагом". 

Кстати, Латвия вам не Ливан – там дурацкое образование, по странной нелепости входящее в десятку лучших в мире: оно с начальных школ ведется сразу на трех языках. Демократической Латвии отвратителен даже второй. Здесь вам не тут. 

Человек за компьютером
© Depositphotos / duiwoy
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Особенно радует, что это не конец истории. Об этом нам поведал товарищ Райвис Дзинтарс, глава блока "Нацобъединение": "Конечно, это только начало. Целью является полный переход образования на латышский язык!".  Так и хочется сказать: теперь заживем. 

Правда, есть тут умники в очках, которые все сетуют, тревожатся. Мол, качество образования упадет. Мол, эти ваши русские – их трудности только закаляют: они изворачиваются, выучиваются, а потОм (или пОтом?) работу находят в отличие от правильно пахнущих детей. Ничего, пусть пока мучаются и потеют, мы их по запаху, по этому русскому духу будем различать. А когда вырастут – еще чего-нибудь придумаем. Нажмем кнопки, избавимся от очередной оккупации и не вспотеем. 

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия 

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