Макмастер не своего дела. Трамп сменил советника по нацбезопасности

Все знали, что над Макмастером сгустились тучи, догадывались, из-за чего. Но убрал-то его Трамп после звонка Путину. Вот и думай теперь, спецпрокурор Мюллер.

Что бы ни говорили о непредсказуемости Дональда Трампа, но в увольнении его советника по нацбезопасности Герберта Макмастера есть система. Как и с Рексом Тиллерсоном: вначале масс-медиа предупредили об отставке, затем президент ее опроверг, а через паузу подписал. И опять в Twitter. Хотя еще на прошлой неделе пресс-секретарь администрации Сара Сандерс заявляла, что у них отличные рабочие отношения. Вообще, это довольно странный способ борьбы с, как сам Трамп их называет, "фейковыми" СМИ – делать то, что они предписывают. Впрочем, даже в условиях всеобщего ожидания развязки хозяин Белого дома умудряется найти лазейку для особого смысла.

Все знали, что над Макмастером сгустились тучи, догадывались, из-за чего – патрон, дескать, так и не простил ему тайной встречи с экс-советником по нацбезопасности Барака Обамы Сьюзен Райс. Но убрал-то его Трамп после звонка Путину. Вот и думай теперь, спецпрокурор Мюллер: то ли потому, что в прессу просочилась информация о том, что помощники президента были против этого звонка. Говорят, он рвал и метал. То ли потому, что Макмастер и написал ему большими буквами "НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ!".

Не факт, что сменивший его Джон Болтон посоветовал бы что-то другое. Одно слово – "ястреб". Их таких вокруг Трампа теперь – косяк. А этот, пожалуй, самый прожженный, с бэкграундом. Начинал у Рейгана, продолжал у Буша-старшего. При сыне дослужился до постоянного представителя при ООН. Тогда и изрек свое знаменитое: "Нет такого понятия как ООН. Есть международное сообщество, которое может возглавлять единственная в мире сверхдержава – США". На 12 лет опередил Трампа. Неудивительно, что сразу оказался в числе кандидатов на должность в новой администрации.

Его прочили, в том числе, и в госсекретари. Но Трамп не рискнул вести Болтона на Капитолийский холм. Вероятно, знал, что младшему Бушу удалось назначить того постпредом в ООН лишь в обход сената во время парламентских каникул. А Трампу и без того хватает адреналина. Советника же по нацбезопасности ни с кем согласовывать не надо. Это во-первых. Во-вторых, в Госдепе вскоре будет заправлять Майк Помпео. Такой же. В смысле, единомышленник, который слова поперек не скажет.

А Болтон ко всему прочему – один из идеологов нападения на Ирак. Будь он тогда на месте Колина Пауэлла, сыграл бы с пресловутой пробиркой ничуть не хуже. Хотя не исключено, что она прошла и через его руки. Он и сегодня не жалеет о том вторжении. Поэтому можно даже не гадать, какие советы даст он Трампу по Ирану и КНДР. Не зря же слывет сторонником крайне жесткой линии. Скорее всего, это не последняя перемена в Белом доме. Говорят, Макмастер ушел – главе аппарате Келли приготовиться. Но кажется, что именно Болтон в качестве консультанта – это уже предел. Зри в корень. Болт – он тем и отличается от гвоздя, что не забивается последним в крышку гроба, а медленно-медленно вкручивается. Но результат тот же.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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