Премьер Британии готова поделиться с партнерами по ЕС секретными данными по инциденту в Солсбери. Лучше бы она для начала поделилась со своим Скотланд-Ярдом. А то там уже совсем ничего понять не могут. В чем откровенно и признаются.

Ты служишь устрашением стола, или "Звездный час" Терезы Мэй Your browser does not support HTML5 audio

Вместе с презумпцией невиновности позабыты и fair play, и Шекспир, что ввел это выражение в оборот еще до футбола. В этой токсичной английской истории от их же классика осталось только "Много шума из ничего". Эта его комедия ведь тоже про низкопробную провокацию. И цель ее была такой же – опозорить, осрамить. И кульминация приходилась как раз на общий пир. Тереза Мэй свой пламенный спич о вреде и коварстве Москвы тоже приготовила к ужину на саммите ЕС. Чтобы совсем испортить сотрапезникам аппетит. Кому же кусок в горло полезет под разговоры о том, что русские способны отравить жизнь кому угодно и где угодно. А вдруг и здесь?

"Мэй выступит с жестким предупреждением о том, что правительство Путина представляет угрозу всей Европе, а вызовы со стороны России будут продолжаться годами", – с утра анонсирует Bloomberg главное "блюдо" от британской премьерши. По его сведениям, Лондон "обсуждает с союзниками высылку российских дипломатов из всех западных стран". Ради этого, сообщает агентство, Соединенное Королевство готово даже поделиться с партнерами секретными разведданными. Лучше бы оно для начала поделилось со своим Скотланд-Ярдом. А то он, бедный, уже чувствует себя, как инспектор Лестрейд на фоне Шерлока Холмса – ущербным и недалеким.

Все про Солсбери уже все знают, а некоторые, видимо, все знали и до Солсбери, а ему — Скотланд-Ярду — по его признанию, еще нужны месяцы, чтобы хоть что-то понять. А того он понять никак не может, что надо действовать без оглядки на улики и доказательства, действовать решительно и, желательно необратимо, чтобы так или иначе осадок остался. Причем делать это надо именно сейчас, пока окончательно не раскрылся весь этот великобританский бред или, если короче, вся эта великобредятина. Пока ЕС под впечатлением, дурманом и страхом. В общем, пока горячо. В смысле, под горячее.

Тем более, вот не было бы Скрипаля, о чем бы сейчас говорили они между первым и вторым на саммите Евросоюза? Правильно. О Brexit'е. И в выражениях, которые едва ли понравились бы Мэй. А так воспитывают не ее, а она. А так у нее бенефис. Может быть, это даже ее "звездный час". Почти как в песне. Ты служишь устрашением стола. Тебя как чили к мясу подают. Любой, кто в рот возьмет, решит, что ты права. И вот на Кремль и дуют, и плюют. Тереза, Тереза, Тереза. Теперь под газом ты. Ну кто же виноват? Тереза, Тереза, Тереза. Зрачки от бешенства болезненно горят.

В любом случае, что бы она еще ни сочинила, Бориса своего Джонсона уже не перебьет. Хотя и тот лишь списал слова. Сравнил Чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой 1936 года в Третьем рейхе. То, что низко – теперь не про то разговор. А про то, что повторяются англосаксы. Иссякает, стало быть, их словарный запас. Уже использовали эту аналогию перед играми в Сочи. Тогда обиделись за гомосексуалистов. Теперь за Скрипаля. Впрочем, нет ничего плохого в повторении. Например, за Шекспиром и его fair play. У него, кстати, правда восторжествовала. Клеветника изобличили. А самое главное – все выжили. Но у него была комедия. А здесь – фарс.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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