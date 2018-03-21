РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Эволюция фигурного катания: можно ли остановить прогресс? Милан покажет

11:5421.03.2018
(обновлено: 11:55 21.03.2018)
01140
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийская фигуристка Алина Загитова выступает в короткой программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играхРоссийская фигуристка Алина Загитова выступает в короткой программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Успехи российских фигуристок заставили многих задаться вопросом: не пора ли менять правила фигурного катания? Нынешняя система толкает спортсменок к бесконечному усложнению программ. Но правильно ли это?

Постолимпийские чемпионаты мира по фигурному катанию часто называют проходными. Главный старт сезона, а точнее всего четырехлетия, уже позади. Чемпионы и призеры Игр не всегда находят в себе силы и мотивацию на дальнейшую борьбу. Многие пропускают эти соревнования, открывая возможность взять реванш тем, кому олимпийских медалей не хватило. 

Алина Загитова
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Кто судит чемпионов, или Почему в США не могут пережить победу Загитовой
Нынешний чемпионат, который проходит в Милане с 21 по 25 марта, без "потерь" не обошелся. Однако интригу все-таки сохранил. Главный вопрос – сумеет ли 15-летняя чемпионка Пхенчхана Алина Загитова победой завершить свой триумфальный сезон, а заодно разрушить многолетнюю традицию? Ведь за последние 30 лет ни одной чемпионке Игр не удавалось выиграть постолимпийский чемпионат мира.

Шансы у Загитовой велики. К тому же главная конкурентка, которая могла бы поспорить с ней за "золото" планеты – Евгения Медведева – в Милан не приехала. Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер южнокорейской Олимпиады была вынуждена отказаться от выступления из-за травмы стопы. 

Впрочем, легким этот чемпионат для Алины Загитовой не будет. Прежде всего, из-за колоссального психологического давления. Ведь после победы на Олимпийских играх на еще совсем юную спортсменку обрушился вал критики. Одни называли ее победу незаслуженной. К примеру, американская фигуристка Эшли Вагнер заявила, что произвольная программа Загитовой построена на "голой" технике и нацелена исключительно на получение баллов. 

Другие пытались "столкнуть" ее с Медведевой. Третьи предрекали ей скорое окончание карьеры – ведь еще более молодые конкурентки не дремлют и буквально наступают на пятки. Прямое тому подтверждение – это юниорский чемпионат мира, на котором 13-летняя Александра Трусова исполнила в произвольной программе два четверных и превзошла по технике результат Загитовой на Олимпиаде.

Вообще, успехи российских фигуристок на международных стартах заставили многих задаться вопросом: не пора ли менять правила фигурного катания? Нынешняя система толкает спортсменов все к большему усложнению программ. Но с этим справляются далеко не все. В результате – все чаще звучат призывы повысить возрастной ценз. Более того, есть предложения ограничить число прыжков в программе, а четверные – вообще  оставить для мужского фигурного катания.

Алина Загитова
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
"Восхищен! Загитова не дрогнула". Эксперт о выступлении фигуристок на ОИ
Тут возникает вопрос: а какова истинная цель подобных призывов? Можно ли это считать проявлением заботы о спортсменах, которые в погоне за результатом вынуждены переносить колоссальные нагрузки и рисковать своим здоровьем? Или это попытка снизить конкуренцию, в том числе в российском женском одиночном катании?

Но возраст никогда не был главным преимуществом. Побеждают те, кто умеет работать и терпеть. Вообще, большой спорт – это всегда риск и конкуренция. Именно это двигает спорт вперед. А можно ли остановить прогресс? 

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik 

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена