Эволюция фигурного катания: можно ли остановить прогресс? Милан покажет

Успехи российских фигуристок заставили многих задаться вопросом: не пора ли менять правила фигурного катания? Нынешняя система толкает спортсменок к бесконечному усложнению программ. Но правильно ли это?

Постолимпийские чемпионаты мира по фигурному катанию часто называют проходными. Главный старт сезона, а точнее всего четырехлетия, уже позади. Чемпионы и призеры Игр не всегда находят в себе силы и мотивацию на дальнейшую борьбу. Многие пропускают эти соревнования, открывая возможность взять реванш тем, кому олимпийских медалей не хватило.

Нынешний чемпионат, который проходит в Милане с 21 по 25 марта, без "потерь" не обошелся. Однако интригу все-таки сохранил. Главный вопрос – сумеет ли 15-летняя чемпионка Пхенчхана Алина Загитова победой завершить свой триумфальный сезон, а заодно разрушить многолетнюю традицию? Ведь за последние 30 лет ни одной чемпионке Игр не удавалось выиграть постолимпийский чемпионат мира.

Шансы у Загитовой велики. К тому же главная конкурентка, которая могла бы поспорить с ней за "золото" планеты – Евгения Медведева – в Милан не приехала. Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер южнокорейской Олимпиады была вынуждена отказаться от выступления из-за травмы стопы.

Впрочем, легким этот чемпионат для Алины Загитовой не будет. Прежде всего, из-за колоссального психологического давления. Ведь после победы на Олимпийских играх на еще совсем юную спортсменку обрушился вал критики. Одни называли ее победу незаслуженной. К примеру, американская фигуристка Эшли Вагнер заявила, что произвольная программа Загитовой построена на "голой" технике и нацелена исключительно на получение баллов.

Другие пытались "столкнуть" ее с Медведевой. Третьи предрекали ей скорое окончание карьеры – ведь еще более молодые конкурентки не дремлют и буквально наступают на пятки. Прямое тому подтверждение – это юниорский чемпионат мира, на котором 13-летняя Александра Трусова исполнила в произвольной программе два четверных и превзошла по технике результат Загитовой на Олимпиаде.

Вообще, успехи российских фигуристок на международных стартах заставили многих задаться вопросом: не пора ли менять правила фигурного катания? Нынешняя система толкает спортсменов все к большему усложнению программ. Но с этим справляются далеко не все. В результате – все чаще звучат призывы повысить возрастной ценз. Более того, есть предложения ограничить число прыжков в программе, а четверные – вообще оставить для мужского фигурного катания.

Тут возникает вопрос: а какова истинная цель подобных призывов? Можно ли это считать проявлением заботы о спортсменах, которые в погоне за результатом вынуждены переносить колоссальные нагрузки и рисковать своим здоровьем? Или это попытка снизить конкуренцию, в том числе в российском женском одиночном катании?

Но возраст никогда не был главным преимуществом. Побеждают те, кто умеет работать и терпеть. Вообще, большой спорт – это всегда риск и конкуренция. Именно это двигает спорт вперед. А можно ли остановить прогресс?

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik