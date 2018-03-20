Гнев России, британское предательство и "Сто дней" Бонопарта

Когда Наполеон в ходе "Ста дней" вернулся в Париж, то в оставленных бежавшим королем дипломатических бумагах он обнаружил удивительный документ. Который раскрывал всю подноготную британской "дружбы" с Россией. Пример – более чем поучительный.

В этот день, … лет назад

Двадцатого марта 1815 года Наполеон вступил в Париж после высадки с Эльбы.

Но в данном случае рассказ не о "Ста днях" корсиканца, а о его неожиданном открытии, которое имело длинную историю. Она, собственно, продолжается и в наши дни.

Наполеон, угнездившись в Тюильри, находит в одной из папок королевского министерства иностранных дел тайный договор от 3 января 1815 года между Британией, Австрией и Францией, направленный против России и Пруссии. Король Людовик XVIII, видно, позабыл взять эту весомую улику с собой. Наполеон решает переслать договор Александру I через русскую миссию в Париже в Вену, где в то время проходил конгресс по переустройству послевоенной Европы.

Частично корсиканец достиг своей цели. Александр I, давно уже подозревавший своих союзников (или как сейчас говорят – "коллег" или "партнеров") в вероломстве, впадает в неистовый гнев. Но быстро овладевает собой. Призывает Меттерниха, и спрашивает, известен ли ему сей опус. Глава австрийского МИДа онемел от страха. Но император говорит, что сейчас не время вникать в дипломатические каверзы, союзники должны еще теснее сплотиться для борьбы с узурпатором. И бросает документ в зажженный камин. А примкнувшему к тройке заговорщиков королю Баварии, который поспешил прийти к русскому императору с извинениями, Александр сказал: "Вас завлекли, забудем об этом".

Кратко о сути разногласий, которые привели к тому, что союзники России, которая, собственно, и победила Наполеона, стали сколачивать антирусский союз. На Венском конгрессе, который проходил как раз в то время, когда Наполеон благополучно бежал с Эльбы, Британия и Австрия выступали резко против того, чтобы Польское королевство вошло в состав Российской империи. С другой стороны, Лондон, Вена и Париж выступали и категорически против присоединения Саксонии к Пруссии. Александр I называл саксонского короля изменником, говорил, что отправит его за содействие Бонопарту чуть ли не в Сибирь. Но император еще не знал, что число изменников не ограничивается саксонским королем.

Впрочем, он сумел на корню задушить антирусскую интригу. Этому помогла его мудрость… и Наполеон, вернувшийся на трон. Те же британцы с австрийцами прекрасно понимали, что без России им не справиться с корсиканцем. Это доказала вся предыдущая история наполеоновских войн.

В итоге Россия получила Польшу, а Саксония осталась независимым государством…

Все это напоминает события Второй мировой войны. Вся тяжесть борьбы с врагом ложиться на Россию, а плодами этой победы пытаются воспользоваться другие.

Англосаксы вообще обладают периферическим зрением. В том смысле, что им кажется, что именно периферия – и есть самое важное. Россия действует всегда на главном направлении, что с Наполеоном, что с Гитлером. Англосаксы же воюют в Испании, в колониях, на севере Африки, в Юго-Восточной Азии, на Тихом океане. Если говорить серьезно и называть вещи своими именами, то там, кроме мышиной возни, ничего не происходило и произойти не могло. Но потом, когда враг окончательно сломлен русскими, вот эти мелкие победные периферические "писки" англосаксами выдаются за главные события войны. Битва при Марианских островах, при Импхале, битва за Окинаву (как все это пышно, красиво и экзотично звучит!) – это вам не "какая-то там" битва за Берлин!

Еще с полей сражений не убраны все тела павших, а англосаксы уже вовсю плетут антироссийские заговоры. Я на днях уже упоминал операцию "Немыслимое". А ведь еще тогда же был разработан план Totality. Это план ядерной бомбардировки крупнейших советских городов. И тут дело даже не в каком-то особом коварстве англосаксов (хотя, конечно, и не без этого!). Тут сложнее. Для них принцип Никколо Макиавелли (или Лойолы, или Эскобара-и-Мендозы – они друг дружки стоят), что цель оправдывает средства, возведен в аксиому. А аксиоматичное мышление страшно уже само по себе. Помните, у Толстого генерал Пфуль наивно, но убедительно говорил: эрсте колонне марширт… Это смешно, если не понимать, что "колонне" – это тысячи людей, которых этот туповатый педант обрекает на смерть только потому, что не понимает главного: военная теория и практика – это совершенно две разные вещи. А ведь казалось, что великий Суворов это всем доказал Итальянским и Швейцарским походами!

© РИА Новости Перейти в фотобанк Открытка с изображением императора Александра I

Из последних антироссийских политических акций (если не считать Британию: с ней у нас всегда такие отношения. Просто на этот раз дело дошло до точки кипения, а чаще – температура плохого чая из старого титана). Итак, президент Болгарии Румен Радев поблагодарил страны Евросоюза за помощь в освобождении страны от пятивекового османского ига, которое произошло 3 марта 1878 года в результате разгрома турецких войск русской армией. "Мы не забудем ту помощь, которую оказали нам немцы, французы, португальцы, голландцы, финны, латыши, литовцы и эстонцы. Это праздник не только для Болгарии, а и для всего Евросоюза и НАТО", – радостно вещал Радев.

Какие финны, прибалты?! У них даже не было тогда своей независимой государственности. А как в этот список затесались португальцы – мне вообще непонятно. Неужто это именно они выдержали оборону Шипки? Исходя из слов болгарского президента, можно предположить и такое…

Этот выпад Радева был бы просто курьезом, если бы не одно "но". Продолжается целенаправленное переписывание истории, продолжается информационная война против России.

Немецкий поэт Фридрих фон Хагедорн как-то посетовал: "люди говорят – уходит время. Время говорит – уходят люди". А в нашей истории получается, что и время вроде бы остановилось, да и люди вроде бы одни и те же. Какие-то скучные неинтересные вчерашние лица.

И потом, все-таки поставлю точки над "i": вы всерьез верите, что весь нынешний сыр-бор между Россией и Западом – из-за Украины? Если вы в это действительно верите, то позвольте вам пожелать дальнейшего счастливого неведения…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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