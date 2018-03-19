Не рой другому яму, или Как премьер Японии зарыл свой рейтинг в землю

Эта некрасивая история держит премьерскую чету в напряжении не первый год. После того как СМИ заподозрили супругов в этой афере, эксплуатация темы действует им на нервы с той или иной интенсивностью. Для прямых обвинений не хватало документов. Теперь они есть. В них, правда, фамилий нет, но это все и решило. Газета "Асахи" представила доказательства того, что Минфин подчистил бумаги купли-продажи, вымарав из них упоминания о Синдзо и Акиэ Абэ. Главе ведомства Таро Асо пришлось в этом сознаться. Премьер тут же отверг свою причастность к фальсификации. Однако две трети японцев уверены, что без него не обошлось. И это уже крайне серьезно.
Вообще, с тех пор как его "абэномика" утратила новизну и перестала впечатлять сограждан (больше не из-за разочарования, а в силу привычки), Абэ стал поддерживать свой рейтинг внешнеполитическими факторами. Северокорейской угрозой или как бы "возвращением" "северных территорий". Однако сейчас это едва ли сработает. По КНДР ситуацию пытаются урегулировать без Токио, оставив ему лишь партию бэк-вокала. А что до Курильских островов, то в их камбэк и в самом японском правительстве, похоже, не верят. И даже министр по ним не все из них способен назвать правильно.
Но это абсолютно не входит в его планы. Он по-прежнему считает, что еще не все отдал государству. Хотя такая формулировка уместна, когда находишь клад, а не зарываешь талант в землю. Впрочем, в истории с Абэ кое-что общее между этими действиями есть. Если японский премьер будет настаивать, то от его рейтинга останутся те же 25 процентов. Только тогда ему уже поздно будет уходить. Придется спасаться бегством.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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