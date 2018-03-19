Эта некрасивая история держит премьерскую чету Японии в напряжении не первый год. Но сначала были только подозрения – для прямых обвинений не хватало документов. Теперь они есть. В них, правда, фамилий нет, но это все и решило.

Не рой другому яму, или Как премьер Японии зарыл свой рейтинг в землю Your browser does not support HTML5 audio

Пусть и не совсем в нашем понимании, но эта ситуация в Японии вполне подходит под нашу народную мудрость. Ведь премьер Синдзо Абэ теперь, наверное, тоже жалеет, что рыл другому яму. Хотя он думал, что в хорошем смысле этого слова. Как котлован под фундамент для начальной школы с национал-патриотическим уклоном. Одна загвоздка: землю – между прочим, государственную – компания "Моритомо Гакуэн" – лавочка, между прочим, частная – выкупила под это дело по цене в семь раз ниже рыночной.

Впрочем, ни участие самого Абэ в этой махинации, ни заинтересованность в ней его жены, которая собиралась стать почетным директором школы, не подтверждены. Как и их близкая связь с арестованным главой "Моритомо Гакуэ" Ясунори Кагоикэ. Но рейтинг правительства из-за этой сделки за неделю рухнул на 13 пунктов. 31 процент. Так мало у Абэ не было никогда.

Эта некрасивая история держит премьерскую чету в напряжении не первый год. После того как СМИ заподозрили супругов в этой афере, эксплуатация темы действует им на нервы с той или иной интенсивностью. Для прямых обвинений не хватало документов. Теперь они есть. В них, правда, фамилий нет, но это все и решило. Газета "Асахи" представила доказательства того, что Минфин подчистил бумаги купли-продажи, вымарав из них упоминания о Синдзо и Акиэ Абэ. Главе ведомства Таро Асо пришлось в этом сознаться. Премьер тут же отверг свою причастность к фальсификации. Однако две трети японцев уверены, что без него не обошлось. И это уже крайне серьезно.

Вообще, с тех пор как его "абэномика" утратила новизну и перестала впечатлять сограждан (больше не из-за разочарования, а в силу привычки), Абэ стал поддерживать свой рейтинг внешнеполитическими факторами. Северокорейской угрозой или как бы "возвращением" "северных территорий". Однако сейчас это едва ли сработает. По КНДР ситуацию пытаются урегулировать без Токио, оставив ему лишь партию бэк-вокала. А что до Курильских островов, то в их камбэк и в самом японском правительстве, похоже, не верят. И даже министр по ним не все из них способен назвать правильно.

Абэ, конечно, мог бы по привычке вновь прибегнуть к досрочным выборам. Он уже дважды так делал, когда чувствовал, что прижимало. Но последний раз – всего пять месяцев назад. Даже ему так часто нельзя. Тем паче, что и тогда в версию "сплотиться перед ядерной опасностью Пхеньяна" поверили далеко не все. Оппозиция и тогда все объяснила желание Абэ "отмыться" от "земельного скандала". В какой-то степени это ему удалось. Победил на классе. Получается, ненадолго. Сейчас в стране говорят, что остановить падение своего реноме он может лишь одним способом – уйти вместе с ним.

Но это абсолютно не входит в его планы. Он по-прежнему считает, что еще не все отдал государству. Хотя такая формулировка уместна, когда находишь клад, а не зарываешь талант в землю. Впрочем, в истории с Абэ кое-что общее между этими действиями есть. Если японский премьер будет настаивать, то от его рейтинга останутся те же 25 процентов. Только тогда ему уже поздно будет уходить. Придется спасаться бегством.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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