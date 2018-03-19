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"Неправильно ты, Дядя Федор, голосуешь". Западные СМИ о выборах в России

12:5519.03.2018
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве РФ в ВашингтонеПодсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве РФ в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Президент России Владимир Путин уверенно побеждает на выборах: больше 56 миллионов избирателей выразили поддержку его курса. Россия сделала свой выбор. Но на Западе, как водится, с нашим выбором не согласны.

Западные СМИ пестрят заголовками, которые в разных вариациях сообщают читателю, что Владимир Путин легко побеждает на выборах. Но кто из западных авторов задумывался, что стоит за этой, видимой из Европы или США, легкостью? Легко ли справляться с внутренними нуждами огромной и многонациональной страны? Легко ли поддерживать безопасность ее границ, когда под боком копошится НАТО? Легко ли каждый день узнавать о "чудесах изобретательности" западных партнеров и каждый раз во время общения с прессой терпеливо отвечать: нет, мы этого не делали – да и вы сами видите, что никаких доказательств нет, есть только какие-то не основанные на фактах догадки.  

Предварительные результаты голосования на выборах президента РФ на экране в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 19 марта 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Действующий президент лидирует с колоссальным отрывом – такие цифры не "нарисуешь", не "вбросишь", не придумаешь. Семьдесят шесть человек из каждых ста, пришедших на избирательные участки, отметили четвертую строчку – за Путина. Это значит, что им нравится то, что происходит, и они хотят продолжения. А сделать так, чтобы люди в разных регионах – и на Чукотке, и в Саратове, и в Петербурге – были довольны – ох как нелегко.

Американские СМИ сообщают своим читателям, что эти выборы "отмечены мошенничеством".  Но поди обмани людей, заставив проголосовать за одного кандидата больше 56 миллионов граждан. Тут и американцы, которые никогда не скрывали своей страсти к вмешательству в чужие выборы, не смогли ничего поделать.  Не помогли и бесконечные обвинения, шпионские страсти, околоспортивные унижения. Хотя, возможно, как раз и помогли – только не Западу, а России. Лишний раз напомнили нам о том, о чем мы знали и так. Как бы то ни было, высокую явку и кое-где даже очереди на избирательных участках отметили все. 

Но не надо останавливаться, призывает столь нелюбимый Дональдом Трампом канал CNN. "Путин чувствует себя неприкасаемым. Запад должен набраться смелости, чтобы противостоять ему", утверждает один из авторов.

Отражение в окне баннера с информацией о выборах президента России 18 марта 2018.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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А зачем, простите, нужно противостоять? Почему нормальную победу на выборах в нашей стране нашего президента кто-то в Вашингтоне воспринимает как вызов? Похоже, они совершают в отношении нас очередную ошибку. Неужели они ничего не знают об азарте, присущем русскому (в широком смысле) человеку? "Ах, вам не нравится наш лидер? Да и мы все вам не нравимся? Ну и идите вы… отдохнуть. А мы уж и без вас как-нибудь разберемся". 

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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