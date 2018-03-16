Доказательств нет. Улик нет. Яда нет. Но орлы, ну, или какие другие птицы, распетушились. Расхорохорились. Раскудахтались в унисон. США, Британия, Германия, Франция. Всей стаей – на нас и против нас. И что доказали?
Отравка для затравки, или Как "Новичок" вывел Запад на чистую воду
Вот их разобрало-то. Травили Скрипаля, а надышались все. Ведут себя как-то уж совсем нервно и паралитически. Макрон – тот оказался настолько впечатлительным, что ему хватило даже не запаха, а рассказов о нем. Находясь под воздействием, смело отказался посетить российский стенд на книжной выставке в Париже. А что, а вдруг там русский дух – вдохнет и не выдохнет. А потом, размазывая слезы по щекам, просил прощения у Мэй за то, что по неопытности своей играл русскую пьесу про "Петю и волка". А стоило-то про "Машу и медведя". Ведь как ловко она его построила.
Доказательств нет. Улик нет. Яда нет. Жертв – и тех не видно. Но орлы. Будь Россия Ираком, Никки Хейли, по старой американской традиции, уже бы трясла в Совбезе ООН пустой пробиркой – газ же все-таки: между мукой и мелом выбирать не надо. А войска справедливо-международной коалиции и без резолюции Совета Безопасности начали бы спасать планету от одной шестой ее части. Там же у ее границ как раз все собрались. Но Россия – не Ирак. Да и они – не орлы. Распетушились. Расхорохорились. Раскудахтались в унисон. США, Британия, Германия, Франция. Как бывало. Первый раз после Трампа вместе с Трампом. Вот что газ животворящий делает.
Аргумент против России один. "А кто еще?". А то, что Россия тоже могла подумать, что именно так они и решат, им в голову не приходит. Это потому, что в ней – в голове – места нет. Там все занято мыслями о том, что Россия спасла от них Сирию, что возрождается и мужает, что санкции ее не берут, о самом факте ее существования, в конце концов. Им, конечно, было бы лучше, напои она Родченкова его же "дюшесом". Тогда – вообще без вариантов. Но для затравки и Скрипаль сойдет. Тем более, британские ученые – а они там уже и в дипломатии, и в разведке, и во власти – легко докажут, что всякая гадость лишь хороших русских губит, а плохим только на пользу.
Уже доказали. Из последнего: "Новичка", дескать, Юлии Скрипаль подложили еще в Москве, когда к отцу собиралась. В багаж, например, упаковали или одежду им пропитали. Еще не выяснили. Но знают точно, что британские спецслужбы не при делах. Иначе пришлось бы им признать полный провал всех своих МI, контролировавших едва ли не каждый шаг экс-полковника ГРУ. А на это они пойти никак не могут. Даже ради освобождения мира от России. А цель-то ни много ни мало именно такая.
Вообще, у нашего глагола "травить" есть несколько значений. И практически все они в этом деле. Хоть по Ожегову сверяй. Травить можно людей, а можно байки. Еще травить – это изводить клеветой. А если на охоте, то загонять зверя борзыми собаками. У этих лай стоит кромешный, а вот борзота их ограничена. Как и интеллект. Впрочем, может, и зря мы так с их военным министром Уильямсоном. Он же всего в двух словах сформулировал многовековую британскую мечту о России. Чтобы "отошла и заткнулась". И ведь хватило же ему ума не сказать: "навсегда". Устоял. Не выдал всю тайну.
Между прочим, если спецслужбы у них МI, а Министерство обороны, как и везде – МО, то вот вам и закономерный итог этой провокации: МИ-МО. Хотя в кого-то же кроме Скрипаля они попали. Может, в Макрона.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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