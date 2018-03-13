Несостоявшийся побег: Савченко нашлась в Страсбурге

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую заподозрили в побеге в Россию после вызова на допрос в СБУ, опубликовала фотографии из Страсбурга. Живая, здоровая, в меру упитанная она позирует в стенах Европарламента. В комментарии к посту на своей странице в Facebook она поясняет, что слушает отчет генерального секретаря Совета Европы по вопросам нарушения прав человека в Турции. Также, по ее словам, был поднят вопрос прав человека в Крыму.
А ведь еще совсем недавно украинская делегация возила с собой Савченко в тот же Страсбург и демонстрировала ее европейскому сообществу в качестве свидетеля так называемой "российской агрессии". Но, похоже, что она окончательно перестала быть нужной Киеву. Так что в лучшем случае теперь она будет свидетелем по так называемому "делу Рубана", которое сейчас расследует СБУ.
Речь идет о главе Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимире Рубане. Он был задержан 8 марта с арсеналом оружия. Его подозревают в подготовке терактов в Киеве. По версии прокуратуры, в его группировку входил Олег Мезенцев, который является помощником нардепа Савченко. Вероятно, это и послужило поводом для вызова на допрос.
Так что шоу с Надеждой Савченко в главной роли на Украине будет продолжаться. Вот только трудно предсказать, в чем еще киевские власти могут ее обвинить. Но обвинения последуют обязательно. Слишком она неудобна для нынешнего режима.
Автор Евгения Красилова, радио Sputnik
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