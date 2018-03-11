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Тотальное разочарование: европейцы перестали верить в "украинский проект"

10:0011.03.2018
(обновлено: 10:22 11.03.2018)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСторонники евроинтеграции Украины около сцены на Европейской площади в Киеве. 25 января 2013Сторонники евроинтеграции Украины около сцены на Европейской площади в Киеве. 25 января 2013
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Незалежная стала ноющей головной болью Европы. По самым разным причинам. К примеру, по финансовым. Помощь ЕС растворяется в унылом тумане украинской действительности. Пугает разгул преступности и национализма. А еще надоел шантаж газовым транзитом.

В Евросоюзе растет разочарование происходящим на Украине, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. Ему ли, находящемуся в гуще политических событий Старого Света, не знать. По мнению дипломата, Брюссель становится все более критичен к нынешней киевской власти. А отсутствие реформ и всяческие злоупотребления лишь подливают масла в огонь. Тем не менее, в ЕС все еще надеются на "нормандский формат", который должен способствовать урегулированию кризиса. При этом у Чижова сложилось впечатление, что государства-члены сообщества делегировали свои полномочия Германии и Франции. Так сказать, целиком и полностью. В общем-то, в огромной степени так и есть. Если не считать, к примеру, Венгрию, которая заняла очень жесткую позицию в связи с ущемлением прав венгерской общины Украины – достаточно вспомнить скандальный закон о языке – и блокирует все ее телодвижения в сторону Евросоюза и НАТО. Или Румынию, которая пригрозила Киеву примерно тем же самым по той же самой причине. 

Министр информационной политики Украины Юрий Стець. Архивное фото
© Фото : Министерство информационной политики Украины
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В целом же разочарование европейцев Украиной – очевидный факт, который невозможно скрыть, как бы ни усердствовали киевские пропагандисты и их американские кураторы. Незалежная стала ноющей головной болью Европы. По самым разным причинам. К примеру, по финансовым. Вся помощь ЕС растворяется в унылом тумане украинской действительности. Никаких результатов в проведении реформ, борьбе с пресловутой коррупцией и принятии прочих мер, которые должны были бы приблизить Украину к европейским реалиям и стандартам, нет и в помине. А вот сбоев и заурядного воровства – сколько угодно. Один из свежих примеров: недавно Брюссель принял решение свернуть финансирование программы модернизации КПП на границе с Украиной. Причина банальна: деньги в размере нескольких миллионов евро были разворованы, а на месте технологичных объектов появился лишь убогий котлован. Похоже, этот эпизод переполнил чащу терпения. Аналогичных историй – пруд пруди. 

Многим в Европе откровенно не нравится разгул преступности и национализма, царящий на Украине. А также то, что эта страна стала "донором" мигрантов с сомнительным прошлым и не менее сомнительными намерениями. Еще одна точка напряжения для жителей и политиков Европы – российско-украинские отношения, а точнее, их европейское измерение. Важность экономических связей Европы с Россией, как иногда говорят, это медицинский факт. Особенно если говорить об энергетике. И постоянный шантаж Москвы, а опосредованно и ее европейских партнеров Киевом – мол, перекроем, или, на худой конец, попривинтим транзитный вензель, не добавлял Старому Свету уверенности в завтрашнем дне с точки зрения энергобезопасности. Впрочем, сейчас, после известных событий, связанных с разрывом контрактов "Газпрома" с "Нафтогазом", ситуация радикально изменилась. И российский газ будет надежно поступать в Европу по другим маршрутам. Благо они есть и еще появятся. Украине же придется привыкать жить в новых экономических условиях и зарабатывать, а не просить бесконечной помощи у кураторов или незаконно "врезаться" в трубу. 

Сторонники оппозиции оказывают помощь раненому во время столкновений на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Европейцев весьма напрягает и постоянно исходящая от Киева угроза взять военный реванш в Донбассе. Боевые действия почти в географическом центре Европы с угрозой вмешательства России ради защиты и спасения жителей региона – не самая лучшая перспектива. И она сохраняется, покуда в Вашингтоне ястребологовые представители истеблишмента окончательно не определились, отдавать или нет соответствующий приказ украинским подопечным. Нет удовлетворения Украиной и у той части политической элиты Европы, которую не заподозришь в особых симпатиях к Москве. Она, в идеале, надеялась создать на территории этой страны устойчивую и – в перспективе – экономически эффективную "анти-Россию" с сильной армией и устоявшейся политической системой. А получила гуляй-поле. Сочетание всех этих факторов и привело к смертельному утомлению Европы от украинской тематики и разочарованию в квазипроекте под названием "сильная европейская Украина".  

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
sura.barkas
Перестали или нет - не наше дело, назад дороги нет. Ukraine* обременена долгами и националистическим этносом. Ни первое и ни второе РФ не требуется.
11:00
11.03.2018
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Apecr Apecr
Какая же будет следующая страна, в которую они залезут, разрушат, и разочаруются?
12:01
11.03.2018
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