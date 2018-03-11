Тотальное разочарование: европейцы перестали верить в "украинский проект"

В Евросоюзе растет разочарование происходящим на Украине, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. Ему ли, находящемуся в гуще политических событий Старого Света, не знать. По мнению дипломата, Брюссель становится все более критичен к нынешней киевской власти. А отсутствие реформ и всяческие злоупотребления лишь подливают масла в огонь. Тем не менее, в ЕС все еще надеются на "нормандский формат", который должен способствовать урегулированию кризиса. При этом у Чижова сложилось впечатление, что государства-члены сообщества делегировали свои полномочия Германии и Франции. Так сказать, целиком и полностью. В общем-то, в огромной степени так и есть. Если не считать, к примеру, Венгрию, которая заняла очень жесткую позицию в связи с ущемлением прав венгерской общины Украины – достаточно вспомнить скандальный закон о языке – и блокирует все ее телодвижения в сторону Евросоюза и НАТО. Или Румынию, которая пригрозила Киеву примерно тем же самым по той же самой причине.
Многим в Европе откровенно не нравится разгул преступности и национализма, царящий на Украине. А также то, что эта страна стала "донором" мигрантов с сомнительным прошлым и не менее сомнительными намерениями. Еще одна точка напряжения для жителей и политиков Европы – российско-украинские отношения, а точнее, их европейское измерение. Важность экономических связей Европы с Россией, как иногда говорят, это медицинский факт. Особенно если говорить об энергетике. И постоянный шантаж Москвы, а опосредованно и ее европейских партнеров Киевом – мол, перекроем, или, на худой конец, попривинтим транзитный вензель, не добавлял Старому Свету уверенности в завтрашнем дне с точки зрения энергобезопасности. Впрочем, сейчас, после известных событий, связанных с разрывом контрактов "Газпрома" с "Нафтогазом", ситуация радикально изменилась. И российский газ будет надежно поступать в Европу по другим маршрутам. Благо они есть и еще появятся. Украине же придется привыкать жить в новых экономических условиях и зарабатывать, а не просить бесконечной помощи у кураторов или незаконно "врезаться" в трубу.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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