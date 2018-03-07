Близорукий альянс: НАТО не приедет в Москву на конференцию по безопасности

НАТО не видит для себя возможности обсуждать актуальные проблемы безопасности в Москве. Говорят, неконструктивная какая-то площадка. А может, просто испугались повестки?

Международные отношения, среди прочего, строятся на диалоге. И для этого все средства, вернее, все площадки хороши. Однако, как выяснилось, такой точки зрения придерживаются далеко не все. В числе скептиков – НАТО. В альянсе заявили, что не считают Московскую конференцию по безопасности, которая пройдет с 4 по 5 апреля, конструктивной платформой для диалога. Мол, и без того говорим с Россией как можем. "В прошлом году мы провели три встречи Совета Россия – НАТО и мы в настоящий момент планируем следующую встречу", – заявил представитель альянса.

Но этих разговоров явно не хватает. НАТО и Россия продолжают по-разному видеть международную безопасность. В Москве это понимают, потому и отправили представителям блока приглашение на ту самую конференцию по безопасности. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина свое участие в этой встрече уже подтвердили более тридцати министров обороны разных стран.

В этом году центральной темой конференции станет разгром террористов в Сирии. Как сообщается на сайте министерства обороны РФ, российская сторона поделится опытом борьбы с ИГИЛ * и оценками дальнейшего развития ситуации в Ближневосточном регионе, включая вопросы постконфликтного восстановления.

Отсюда вопрос: нежелание представителей Североатлантического альянса посетить площадку – это действительно сомнение в ее "конструктивности" или же боязнь повестки? Поскольку, так или иначе, при обсуждении делегаты могут затронуть и роль НАТО в тех событиях, которые происходили и происходят в Сирии.

Отдельно стоит отметить заявленную организаторами специальную сессию, посвященную феномену "мягкой силы" как инструмента решения военно-политических задач. Вот это уже точно "неконструктивно" для альянса, все-таки "принуждение к сотрудничеству" и постоянные разговоры об угрозах со всех концов света и правда не вяжутся с понятием "мягкая сила".

*Террористическая организация, запрещенная в России

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

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