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"…для здоровия полезны холода". Европу оккупировал "генерал" мороз

16:1927.02.2018
(обновлено: 17:52 27.02.2018)
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© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкПрохожие возле собора Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris) во время снегопада в ПарижеПрохожие возле собора Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris) во время снегопада в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Наверное, самое время Европе ввести санкции еще и против нашего климата. За имперские замашки. Ну, или назвать холода "олимпийскими морозами из России" и попробовать не пустить самых сильных из них. Другое дело – те, что приходят, тоже неслабые.

"…для здоровия полезны холода". Европу оккупировал "генерал" мороз
Во Франции, будто и не прошло два века, это русское наступление, как и тот казачий поход, снова именуют "Москва – Париж". В иной Европе его зовут "зверем с востока". А в Британии так и вовсе "чудовищем". Себя, надо полагать, позиционируя несчастной красавицей. И все пытаются вложить в определение этой природной аномалии весь свой ужас и смятение перед таким невообразимым "нашествием". Вот всего они от России ожидали. Захвата Прибалтики, вмешательства в выборы, угрозы демократии. А того, что и отсюда при определенном стечении атмосферных обстоятельств могут пойти потоки сурового зимнего воздуха, как-то не учли. 

Сотрудники коммунальных служб убирают последствия снегопада на Тверской улице в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Троеснегоборье". Европейцы обсуждают, что русскому хорошо
О "климатическом оружии Кремля" вслух еще не говорят, но кое-где уже вспоминают, что мороз – он же именно у русских до генерала дослужился. И сейчас он всего лишь за сутки оккупировал весь Старый Свет. Это хорошо еще, что в нем Некрасова не читали. Что бы с ними сталось, узнай они, что этот воевода если обходит дозором, то владенья СВОИ. А чьи же еще? Европу-то теперь и не признать. Вся в снегу, "а за окном все так же стонут провода, и поезд мчит меня в сибирские морозы". Они так их и величают. 

Хотя, несмотря на то, что местами их на самом деле серьезно прихватило, средняя, так сказать, температура по "палате" –10 — –15. "Сибирские морозы". Они бы еще свои равиоли пельменями назвали. У нас в самом теплом регионе Сибири на пять градусов ниже. Что в Сибири – в Москве под тридцатник. Но в чем-то они правы. В Европу все-таки пришло наше время, в смысле, года. Можно, как говорится, брать ее тепленькой. Пока она еще совсем не остыла. Больше, конечно, от страха, чем от холода. Впрочем, их дрожь понять можно. Когда-то же они должны были задрожать от нас по-настоящему. А тут получается, что напросились. 

Это же действительно к ним от нас прилетело. Вот вам и холодный фронт, вот вам и "холодная война". И самое для них тревожное, что против природы не попрешь. Американские контингенты бессильно стынут так же, как и все нормальные люди. И к их боевому железу тоже лучше языком не прикасаться. Некоторые младоевропейцы, правда, даже в таких погодных условиях не откажут себе в удовольствии что-нибудь американское да лизнуть. Они ведь того и хотят, что прилипнуть и не отлипнуть. 

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Макрон и солнце, или Как президент Франции в Париже погоду делал
Может, им стоит ввести санкции еще и против нашего природного климата за его имперские замашки. Объявить русские морозы персона нон грата. Ну, или назвать их "олимпийскими морозами из России" и не пустить самых сильных из них. Другое дело – те, что приходят, тоже оказываются не слабее. Вот они – условия. Вот она – среда. А впрочем, для здоровия полезны холода. В них, гласит народная мудрость, и нужно держать голову. Поэтому для Европы сейчас самый подходящий момент, чтобы ее включить. И понять, что Россия всего лишь на них подула, а они уже чуть не околели. Может, люди тем и отличаются от стихийных бедствий, что все-таки держат себя в рамках. По крайней мере, у нас. 

 Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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