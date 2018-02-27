Бедная фантазия: кого США пытаются удивить новыми санкциями?

До конца марта Вашингтон объявит о новых ограничениях против Москвы. Это пообещал глава Минфина США Стивен Мнучин, который подтвердил, что очередная порция антироссийских санкций будет введена в течение 30 дней.
Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, в том, что новые антироссийские санкции будут приняты, можно даже не сомневаться. Во-первых, американские элиты постоянно требуют от того же Минфина более решительных действий против России и ее руководства. Хотя в ведомстве, похоже, уже не знают, как удовлетворить эти запросы и что еще предложить. Фантазия исчерпана. Об этом явно свидетельствует так называемый "кремлевский доклад", который был представлен в конце января. Готовился он несколько месяцев, а все свелось к перечню сотрудников кремлевской администрации, членов правительства и бизнесменов из первой сотни Forbes.
Во-вторых, очевидно, что давление со стороны США усиливается по мере приближения президентских выборов в России. В Вашингтоне не скрывают, что их задача – попытаться повлиять на ход голосования. Кроме того, они всерьез убеждены в эффективности санкций. И даже приводят подсчеты: мол, российский оборонно-промышленный комплекс уже потерял порядка трех миллиардов долларов.
Автор Евгения Красилова, радио Sputnik
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