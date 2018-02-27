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Бедная фантазия: кого США пытаются удивить новыми санкциями?

14:3527.02.2018
(обновлено: 15:27 27.02.2018)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Стивен Мнучин во время брифинга в Белом доме. 11 января 2018Министр финансов США Стивен Мнучин во время брифинга в Белом доме. 11 января 2018
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
США пообещали очередные санкции против России. По словам главы американского Минфина Стивена Мнучина, все ограничения, введенные ранее, исправно выполняются. Вот только эффект их сомнительный, хотя цель весьма конкретная.

До конца марта Вашингтон объявит о новых ограничениях против Москвы. Это пообещал глава Минфина США Стивен Мнучин, который подтвердил, что очередная порция антироссийских санкций будет введена в течение 30 дней. 

Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
© AP Photo / John Locher
Политолог назвал причину готовящихся США новых санкций против России
Что это за меры, против кого они будут направлены, остается только догадываться. По некоторым данным, речь может идти о 13 россиянах, которые вошли в так называемый "список Мюллера". Их обвиняют во вмешательстве в выборы президента США. А сам автор списка – спецпрокурор Роберт Мюллер – уже больше года ведет расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими спецслужбами. Вот только все безрезультатно. 

Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, в том, что новые антироссийские санкции будут приняты, можно даже не сомневаться. Во-первых, американские элиты постоянно требуют от того же Минфина более  решительных действий против России и ее руководства. Хотя в ведомстве, похоже, уже не знают, как удовлетворить эти запросы и что еще предложить. Фантазия исчерпана. Об этом явно свидетельствует так называемый "кремлевский доклад", который был представлен в конце января. Готовился он несколько месяцев, а все свелось к перечню сотрудников кремлевской администрации, членов правительства и бизнесменов из первой сотни Forbes. 

Во-вторых, очевидно, что давление со стороны США усиливается по мере приближения президентских выборов в России. В Вашингтоне не скрывают, что их задача – попытаться повлиять на ход голосования. Кроме того, они всерьез убеждены в эффективности санкций. И даже приводят подсчеты: мол, российский оборонно-промышленный комплекс уже потерял порядка трех миллиардов долларов. 

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин после церемонии присвоения имени новому ледокольному судну Евгений Примаков в Санкт-Петербурге. 3 февраля 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Мнение: санкции сохранятся, потому что растущий потенциал России мешает США
Впрочем, в России призывают не преувеличивать значение санкций. А воспринимать это как новые реалии жизни. Не случайно вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что ограничительные меры, которые Запад ввел против России – это "навсегда". И добавил, что "сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми".

Автор Евгения Красилова, радио Sputnik 

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Dobrynja Nikititsch
Господи! Ну прямо как женщины,семь пятниц на неделе. То вводят в феврале,а теперь выходит,что уже в марте. Походу сами не знают что делать дальше.Детский сад ,только и делают,что грозят пальчиком. Заладили повторять,как мантру одно и то же слово.Понравилось оно им что ли? Честно говоря, уже оскомину набило.
14:59
27.02.2018
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