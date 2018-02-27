Бедная фантазия: кого США пытаются удивить новыми санкциями?

США пообещали очередные санкции против России. По словам главы американского Минфина Стивена Мнучина, все ограничения, введенные ранее, исправно выполняются. Вот только эффект их сомнительный, хотя цель весьма конкретная.

До конца марта Вашингтон объявит о новых ограничениях против Москвы. Это пообещал глава Минфина США Стивен Мнучин, который подтвердил, что очередная порция антироссийских санкций будет введена в течение 30 дней.

Что это за меры, против кого они будут направлены, остается только догадываться. По некоторым данным, речь может идти о 13 россиянах, которые вошли в так называемый "список Мюллера". Их обвиняют во вмешательстве в выборы президента США. А сам автор списка – спецпрокурор Роберт Мюллер – уже больше года ведет расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими спецслужбами. Вот только все безрезультатно.

Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, в том, что новые антироссийские санкции будут приняты, можно даже не сомневаться. Во-первых, американские элиты постоянно требуют от того же Минфина более решительных действий против России и ее руководства. Хотя в ведомстве, похоже, уже не знают, как удовлетворить эти запросы и что еще предложить. Фантазия исчерпана. Об этом явно свидетельствует так называемый "кремлевский доклад", который был представлен в конце января. Готовился он несколько месяцев, а все свелось к перечню сотрудников кремлевской администрации, членов правительства и бизнесменов из первой сотни Forbes.

Во-вторых, очевидно, что давление со стороны США усиливается по мере приближения президентских выборов в России. В Вашингтоне не скрывают, что их задача – попытаться повлиять на ход голосования. Кроме того, они всерьез убеждены в эффективности санкций. И даже приводят подсчеты: мол, российский оборонно-промышленный комплекс уже потерял порядка трех миллиардов долларов.

Впрочем, в России призывают не преувеличивать значение санкций. А воспринимать это как новые реалии жизни. Не случайно вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что ограничительные меры, которые Запад ввел против России – это "навсегда". И добавил, что "сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми".

Автор Евгения Красилова, радио Sputnik

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