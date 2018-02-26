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Стирка со взломом. Заботливые американцы наводят порядок в финансах Латвии

16:4226.02.2018
(обновлено: 16:43 26.02.2018)
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© REUTERS / Ints KalninsГлава Центробанка Латвии Илмар РимшевичГлава Центробанка Латвии Илмар Римшевич
© REUTERS / Ints Kalnins
Мойка окончена – теперь сушка. А потом, может, и прогладят. Проба "А" главы Центробанка Латвии дала положительный результат. На коррупцию.

После того, как Бюро по борьбе с коррупцией задержало главу Центробанка Латвии Илмара Римшевича, в республике который день стоит дым столбом. Говорят, что он хорошо просматривается и из других стран. Местные чиновники и министры опускают глаза и шарахаются от микрофонов. А что говорить, кроме как: информация проверяется, посмотрим, послушаем, потрогаем, в общем, вы отоприте гараж. 

Потустороннему наблюдателю вроде как все ясно – главный банкир страны, он-то уж точно!..  Да, там-то уж конечно… Схемы, сделки, торговля влиянием…  А американцы, которые про всех все знают и которым никто не указ – бабах, и выложили страшную правду. Причем вторую подряд. Первая была, что один из крупнейших банков страны ни много ни мало хранил и вытирал пыль с грязных российских, украинских и, о господи, северокорейских денег. Оказались замешаны, оказались причастны

Человек за компьютером
© Depositphotos / duiwoy
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А вот для внутристороннего совсем все не однозначно. Еще в начале девяностых, хотя это особо и не афишировалось (деньги любят тишину) республика одной из первых на постсоветском пространстве начала развивать различные финансовые сервисы, а попросту – создавать условия для хранения чужих средств. И потекло со всех закоулков бывшего единого пространства все что нажито непосильным трудом. Кому надо, это знали. Да и кому не надо – тоже. Но никому это не мешало. Вот вам мешают чужие деньги, которые припрятаны у вас? 

Потом что-то зашевелилось. Началось с того, что долгие годы никого не волновавший глава Комиссии по рынку финансов и капитала вдруг одномоментно со всех сторон был "обласкан" партией и прессой и в мгновение ока лишился места. А через недельку объявили (ибо шила в мешке не утаишь), что в банковском секторе будет наведен порядок, ибо страна заспешила вступить в ОЭСР (Организацию экономического сотрудничества и развития) – такой себе вариант финансового НАТО. Что благополучно с помпой и медалями и было сделано через полгода. 

Затем, после наведения порядка, объявили, что будет наведен новый порядок, еще порядочнее прежнего. Под лозунгами "дадим отпор теневой экономике" банки обязали в добровольно-приказном порядке убрать шторы и занавески и стать прозрачнее. Появились умельцы из США с единственно разрешенными патентами и все по стандартной схеме – мы вам систему, а вы не спрашиваете, куда ведут эти провода. 

Наконец после наведения нового порядка было заявлено, что будет еще один окончательный порядок в соответствии с международными нормами. Новый, мировой. В рамках борьбы с грязными банкнотами деятелей из США очень волновали счета нерезидентов. Кто, откуда, сколько и как давно. Поскольку своих денег в Латвии почти нет, это и были те самые закрома, в которые милые любознательные и особенные государства очень любят совать руки или, на крайняк, носы. 

Уже тогда пошли тревожные шепотки, а в курилках стали замолкать, когда кто-то входит. Оптимисты и адепты североатлантических ценностей убеждали не падать духом. Ну и что – просто хорошие парни хотят знать, какие фартовые люди бывают на свете. А контроль – так и хорошо, нас же и будут беречь. 

Но после установления очередного порядка сначала неспешно, а затем лавинообразно латвийские банки стали в свой адрес получать предупреждения, ультиматумы и просто обжигающие статейки от свободной совестливой прессы. Что это у вас стиральным порошком пахнет? Что вы здесь в банке можете мыть? А если найду? В общем, латвийскому финансовому сектору немного взгрустнулось. А затем пришла и тоска, и печаль. 

Теперь несколько слов о виновнике торжества – Илмаре Римшевиче и Банке Латвии. Волею судеб и метаморфоз независимости гордой страны данное учреждение было лишено статуса регулятора и никак не влияло на фискальную политику страны. За них думали в Европейском Центробанке. В публичное пространство Банк Латвии выпускал юбилейные монетки, а также устами господина Римшевича озвучивал прогнозы погоды в целом по стране, среднюю температуру по больнице и рассказывал о занимательной статистике. 

Что характерно, влиятельный, но ни на что не влиявший человек со временем становился все более откровенным и мрачным, а его оценка состояния экономики страны все сильнее расходилась с задорными правительственными речами. Римшевич зачем-то публично рассказывал о растущем внешнем долге, об отсутствии реального сектора экономики, дошел до того, что назвал стратегический план развития страны, заботливо созданный министерскими группами, не планом, а книгой о мечтах. 

В общем, даже если этот банкир ни в чем не виновен, его все равно стоило задержать. Когда те, кому еще избираться, говорят одно, а ты другое – это какое-то упадничество, а возможно, и игра на руку Кремлю. А теперь его задержало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. И про него давайте пару слов, чтоб два раза не вставать. 

Работа с документами в Национальном архиве Великобритании
CC BY 3.0 / The National Archives (UK) /
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В любой нормальной западной стране борьба с коррупцией – универсальное средство. Не знаешь, чего сказать – скажи про коррупцию. Не знаешь, чем подцепить электорат – расскажи, как ты ее будешь побеждать. Отличная хлопушка. Громкая, но не опасная. Все знают кучу примеров о ней, все в ней уверены, а как дело доходит до суда, то обычно там и проваливается ещё на уровне свидетельств. Поэтому в нормальном западном мире борьба с коррупцией – это борьба за устранение политических конкурентов. Дела мало, шума много. Что еще нужно, чтобы получить на выборах голосок?

В общем, гремит у нас скандал. Подробности одна за другой. Свидетелей набежало. Человек, похожий на главу Банка Латвии, оказывается, и взятки брал, и вымогательством занимался, и в бане с бандитами парился, тайно посещал синагогу, в общем, грешил без выходных. И, как утверждают, авторитетные свидетели – вел себя как полный идиот. Не удивлюсь, если чуть позже в его доме найдут связку гранат, на чердаке – шифроблокнот на русском, на даче куст конопли, а в самом Римшевиче – мельдоний. В ночь на 24 февраля, кстати, неизвестные обокрали дом банкира.  Так что интересные подробности еще могут последовать. 

С учетом того, что власть предержащие не торопятся верить всему, о чем докладывают американцы, каждый день в инфополе, как под елку, выкладывается новая шокирующая подробность. 

А в банках что-то стало совсем тихо. Не потому что все молчат, как положено, а потому что нет никого. Когда-то республика перестала быть большой прачечной. Исчезли веревки, прищепки, тазики. Теперь остановился барабан. Больше не фонтанка. Да и мойка окончена. Теперь, благодаря заботливым американским рукам, вовсю идет сушка. Скорее всего, кого-то затем и прогладят. А кого-то и повесят. Еще и навесив на него мокрые тряпки и, возможно, грязное белье. Ведь некоторые пятна не выводятся. 

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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