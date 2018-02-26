Стирка со взломом. Заботливые американцы наводят порядок в финансах Латвии

После того, как Бюро по борьбе с коррупцией задержало главу Центробанка Латвии Илмара Римшевича, в республике который день стоит дым столбом. Говорят, что он хорошо просматривается и из других стран. Местные чиновники и министры опускают глаза и шарахаются от микрофонов. А что говорить, кроме как: информация проверяется, посмотрим, послушаем, потрогаем, в общем, вы отоприте гараж.
Потустороннему наблюдателю вроде как все ясно – главный банкир страны, он-то уж точно!.. Да, там-то уж конечно… Схемы, сделки, торговля влиянием… А американцы, которые про всех все знают и которым никто не указ – бабах, и выложили страшную правду. Причем вторую подряд. Первая была, что один из крупнейших банков страны ни много ни мало хранил и вытирал пыль с грязных российских, украинских и, о господи, северокорейских денег. Оказались замешаны, оказались причастны.
Потом что-то зашевелилось. Началось с того, что долгие годы никого не волновавший глава Комиссии по рынку финансов и капитала вдруг одномоментно со всех сторон был "обласкан" партией и прессой и в мгновение ока лишился места. А через недельку объявили (ибо шила в мешке не утаишь), что в банковском секторе будет наведен порядок, ибо страна заспешила вступить в ОЭСР (Организацию экономического сотрудничества и развития) – такой себе вариант финансового НАТО. Что благополучно с помпой и медалями и было сделано через полгода.
Затем, после наведения порядка, объявили, что будет наведен новый порядок, еще порядочнее прежнего. Под лозунгами "дадим отпор теневой экономике" банки обязали в добровольно-приказном порядке убрать шторы и занавески и стать прозрачнее. Появились умельцы из США с единственно разрешенными патентами и все по стандартной схеме – мы вам систему, а вы не спрашиваете, куда ведут эти провода.
Наконец после наведения нового порядка было заявлено, что будет еще один окончательный порядок в соответствии с международными нормами. Новый, мировой. В рамках борьбы с грязными банкнотами деятелей из США очень волновали счета нерезидентов. Кто, откуда, сколько и как давно. Поскольку своих денег в Латвии почти нет, это и были те самые закрома, в которые милые любознательные и особенные государства очень любят совать руки или, на крайняк, носы.
Уже тогда пошли тревожные шепотки, а в курилках стали замолкать, когда кто-то входит. Оптимисты и адепты североатлантических ценностей убеждали не падать духом. Ну и что – просто хорошие парни хотят знать, какие фартовые люди бывают на свете. А контроль – так и хорошо, нас же и будут беречь.
Но после установления очередного порядка сначала неспешно, а затем лавинообразно латвийские банки стали в свой адрес получать предупреждения, ультиматумы и просто обжигающие статейки от свободной совестливой прессы. Что это у вас стиральным порошком пахнет? Что вы здесь в банке можете мыть? А если найду? В общем, латвийскому финансовому сектору немного взгрустнулось. А затем пришла и тоска, и печаль.
Теперь несколько слов о виновнике торжества – Илмаре Римшевиче и Банке Латвии. Волею судеб и метаморфоз независимости гордой страны данное учреждение было лишено статуса регулятора и никак не влияло на фискальную политику страны. За них думали в Европейском Центробанке. В публичное пространство Банк Латвии выпускал юбилейные монетки, а также устами господина Римшевича озвучивал прогнозы погоды в целом по стране, среднюю температуру по больнице и рассказывал о занимательной статистике.
Что характерно, влиятельный, но ни на что не влиявший человек со временем становился все более откровенным и мрачным, а его оценка состояния экономики страны все сильнее расходилась с задорными правительственными речами. Римшевич зачем-то публично рассказывал о растущем внешнем долге, об отсутствии реального сектора экономики, дошел до того, что назвал стратегический план развития страны, заботливо созданный министерскими группами, не планом, а книгой о мечтах.
В общем, даже если этот банкир ни в чем не виновен, его все равно стоило задержать. Когда те, кому еще избираться, говорят одно, а ты другое – это какое-то упадничество, а возможно, и игра на руку Кремлю. А теперь его задержало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. И про него давайте пару слов, чтоб два раза не вставать.
В общем, гремит у нас скандал. Подробности одна за другой. Свидетелей набежало. Человек, похожий на главу Банка Латвии, оказывается, и взятки брал, и вымогательством занимался, и в бане с бандитами парился, тайно посещал синагогу, в общем, грешил без выходных. И, как утверждают, авторитетные свидетели – вел себя как полный идиот. Не удивлюсь, если чуть позже в его доме найдут связку гранат, на чердаке – шифроблокнот на русском, на даче куст конопли, а в самом Римшевиче – мельдоний. В ночь на 24 февраля, кстати, неизвестные обокрали дом банкира. Так что интересные подробности еще могут последовать.
С учетом того, что власть предержащие не торопятся верить всему, о чем докладывают американцы, каждый день в инфополе, как под елку, выкладывается новая шокирующая подробность.
А в банках что-то стало совсем тихо. Не потому что все молчат, как положено, а потому что нет никого. Когда-то республика перестала быть большой прачечной. Исчезли веревки, прищепки, тазики. Теперь остановился барабан. Больше не фонтанка. Да и мойка окончена. Теперь, благодаря заботливым американским рукам, вовсю идет сушка. Скорее всего, кого-то затем и прогладят. А кого-то и повесят. Еще и навесив на него мокрые тряпки и, возможно, грязное белье. Ведь некоторые пятна не выводятся.
Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия
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