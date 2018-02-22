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Неусвоенные уроки истории: США готовятся к войне в условиях русской зимы

18:3522.02.2018
(обновлено: 18:36 22.02.2018)
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© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Victoria RossАмериканские морские пехотинцы во время тренировочных занятий в НорвегииАмериканские морские пехотинцы во время тренировочных занятий в Норвегии
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Victoria Ross
Морпехи США готовятся к боям в условиях самой что ни на есть суровой и беспощадной зимы, сообщают американские СМИ. Знакомятся с тактикой ведения боевых действий и логистикой в условиях тундры. Зачем? – вопрос, в общем-то, риторический.

Американские СМИ что ни день, то преподносят новые сногсшибательные известия. Спасибо за это большое: жизнь в этой стране благодаря местной прессе можно увидеть во всей ее полноте. Но нас, конечно, в большей степени интересует ее политическое измерение, а точнее военно-политическое. По понятным причинам: объективная и неминуемая утрата США глобального доминирования грозит если не всему человечеству, то целым регионам большими издержками. Власть над миром или даже ее иллюзию терять крайне тяжело. А попытки сохранить "сокрушительное могущество" – это развивающаяся на наших глазах гипертрофированная активность, в том числе в военной сфере. Ближний Восток хорошо знаком с этим явлением. Но Вашингтону этой территории уже очень мало, ему тесно в очерченных рамках. В качестве угроз, как известно, нынче рассматриваются Китай, Северная Корея и Россия. 

Корвет проекта 20380 Совершенный и эскадренный миноносец Быстрый в акватории Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военный эксперт: активность США в Арктике требует адекватных ответов
И все бы ничего, если бы дело ограничивалось исключительно риторикой, политическими демаршами и прочими сентенциями. Но, похоже, США и правда готовятся к большой войне. В принципе, любая армия должна всегда быть готова к самому негативному сценарию. На то она и армия. Но в случае с Соединенными Штатами, есть такое подозрение, дело зашло чуть дальше. Иначе как объяснить информацию о подготовке американских морпехов к боям в условиях самой что ни на есть суровой и беспощадной зимы

Такой, какая бывает как раз в России и Северной Корее? Для адаптации к таким условиям морские пехотинцы прибыли в Норвегию – партнерское в рамках НАТО государство и проходят там специальную подготовку. Американские СМИ, конечно, сетуют, что условия для американских военных, привыкших к пескам и теплым сирокко Ближнего Востока, просто адские, да и денег налогоплательщиков тратится уйма. Но чего не сделаешь ради "сдерживания агрессии" противника-конкурента, правда? И простудишься иной раз, и снег будешь растапливать для получения воды, и жилища в сугробах сооружать, случись что непредвиденное. 

Впрочем, американцы подходят к делу основательно и очень щепетильно. Изучают российский и северокорейский климат и особенности природы в подробностях и всех нюансах, поскольку незнание в какой-то момент, видимо, может стать для них вопросом жизни и смерти. С оглядкой на потенциального противника морпехи испытывают различные технические средства, знакомятся с тактикой ведения боевых действий и логистикой в условиях тундры. Задача очевидна: хотя бы отдаленно приблизиться к уровню подготовки и оснащения, например, российских военных, несущих службу в арктической группировке войск. Не секрет, и для американцев, конечно, тоже, что в последние годы она была существенно усилена, а российская "оборонка" разработала и выпускает целую линейку надежной арктической военной техники и специализированного вооружения. 

США отправляют в Арктику ледокол. Архивное фото
© U.S. Coast Guard
Военный эксперт: США попытаются вытеснить Россию из Арктики
Но русским (и северным корейцам), видимо, все равно нужно в ужасе трепетать от одной мысли о полярных американских морпехах. Пропаганда и СМИ делают для этого все возможное, рассказывая, как те будут отважно сражаться в глубоких снегах, высоких заиндевелых горах и в условиях жуткого холода. Правда, есть и оговорки: мол, в последние почти три четверти века американцам не доводилось воевать в таких условиях. Да и сами морпехи выражают сдержанную тревогу по поводу возможных многочисленных жертв и больших бытовых лишений. Иной раз ведь и горячего кофе со свежим шоколадным донатсом не попьешь. Но они люди служивые, куда родина пошлет – туда и пойдут. 

Помнится, в свое время некоторые особо развитые и не в меру амбициозные европейские страны тоже посылали своих солдат в Россию. Без туристических виз и приглашений от хозяев. Выученных и оснащенных по последнему слову тогдашней военной науки и техники. Условия русской зимы их, увы, сломали. И погубили. Американцы, конечно, учитывают прежний опыт и идут в авангарде технологического прогресса, продумывая каждую полезную мелочь. Но для исчерпывающего знания о формате войны, к которой они, судя по всему, готовятся, не лишним было бы усвоить и еще одно с первого взгляда странное, но, тем не менее, непреложное правило. Русская зима – это понятие иной раз вовсе и не климатическое, а в известной степени мистическое. Незваных чужаков она никогда не прощает.         

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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