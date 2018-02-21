Раздень блондинку: голая грудь – пропуск на допрос Порошенко в Киеве

Охранники киевского зала суда, где слушается дело Виктора Януковича, получили приятный бонус: заглядывать под женские кофточки.

Эх и свезло же украинским полицейским, которые 21 февраля попали по разнарядке в охрану Оболонского райсуда в Киеве. Это не потому, что в суд должны были привезли Петра Порошенко – давать свидетельские показания по делу о госизмене (не своей, конечно, а экс-президента незалежной Януковича). А потому, что им поручили лакомую процедуру – проверять всех женщин, идущих зрительницами в зал суда, на причастность к движению Femen.

На видеоролике с сайта vesti-ukr.com хорошо видно, по какому принципу молодые здоровяки отбирают женщин для проверки. Указывая на испуганную крашеную блондинку, один из бдительных полицейских говорит другому: "Ко мне пригласи, пожалуйста, вот эту девочку". Тут вспоминается малининское "И девочек наших ведут в кабинет…".

Что же делается в этом "кабинете"? Разумеется, проводится осмотр. Очень приятный с мужской точки зрения, потому что причастность к движению Femen можно выяснить только одним способом. А именно – посмотреть, есть ли на женщине бюстгальтер. Если нет, то снова посмотреть (уже более внимательно), не написано ли чего противозаконного на ее груди и под ней, точнее – под "ними". Способ, кстати, верный: одну "феменку" бравые полицейские действительно вычислили и забрали с собой. В смысле в райотдел полиции.

Вряд ли эксгибиционисткам из Femen эта "проверка на дорогах" в суд так уж неприятна – скорее, она вызовет возмущение тех дам, которыми не заинтересовались. В самом деле, почему к осмотру отбирают только блондинок? Что за дискриминация шатенок и брюнеток – как будто у них не на чем сделать неподобающую надпись!

Разумеется, в Оболонском райсуде боялись повторения недавнего случая на Венском балу. Это когда перед четой Порошенко оголилась активистка Femen с матерной надписью по адресу украинского президента (она, кстати, была как раз шатенкой). И хоть Оболонский суд – это не Венская опера, но и рейтинг Петра Порошенко с тех пор выше не стал. Так что – смотреть в оба на женскую грудь, в смысле на обе!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik