У кого что болит. Откровения европейских лидеров

"К краю пропасти и обратно?" Таким вопросом встречал мировых политиков Мюнхен. Кто-то из участников к краю подошел, посмотрел и отошел. А кое-кто, кажется, решил, что лучше сразу в пропасть.

Прорывов и сенсаций от Мюнхенской конференции по безопасности уже давно никто не ждет, но все же нынешнее мероприятие смогло преподнести некоторые сюрпризы. Например, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сделал подарок своим согражданам. Он набрался смелости и прямо во время ужина отчитал партнеров и союзников. Высказал европейским братьям все, что думает о затянувшемся включении Софии в шенгенскую зону. Греция там, а Болгария – нет. Неужели его соотечественников и его страну ценят дешевле, чем греков? И честно пригрозил, что если Брюссель не поторопится, то София тоже начнет вести себя, как Афины. Не будет выполнять своих обещаний, и будет без конца выпрашивать финансирование. Досталось и США. Продают оружие Болгарии по таким ценам. Просто барыги какие-то. Борисов посоветовал Вашингтону как можно скорее пересмотреть этот вопрос. А то ведь Болгария может обидеться и лишить американских военных возможности тренироваться на ее учебных военных полигонах.

Будут ли последствия у этих заявлений, сказать сложно. Но, по крайней мере, болгарский премьер говорил о своей стране и пытался отстаивать ее интересы. В отличие от украинского президента, который большую часть речи посвятил вовсе не незалежной. Петр Порошенко требовал запретить российский флаг и усилить антироссийские санкции. А иначе русские точно поработят всю Европу. Правда, вещал украинский президент практически в пустом зале. А злые языки утверждают, что те немногочисленные зрители, которые молча внимали Петру Порошенко и вовсе были членами украинской делегации. Но все же некоторого эффекта своей речью Петр Алексеевич добился. На нее обратили внимание немецкие журналисты. Судя по тону публикаций, оценили ее на двойку. С минусом. Обозреватель Die Zeit Михаэль Туманн назвал ее очередной дребезжащей обвинительной речью в адрес России. А пользователи соцсетей и вовсе задаются вопросом, может пану Порошенко не стоит ездить по миру и выступать с надоевшими номерами, а лучше сразу уйти в отставку?

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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