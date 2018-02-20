Берлускони может быть собой доволен: он снова первый на переправе. И ни слова о "российском вмешательстве" – что говорить, если он никогда не скрывал, что друг Путина. Но не только Путин порадуется его победе.
Берлускони на переправе. Дон Сильвио опять становится незаменимым
Если у кошки девять жизней, то как политик Сильвио Берлускони ее уже перещеголял. Он только премьером был четырежды. А сколько раз он просто поднимался – не сосчитать. Как в песне – вставал и падал, падал и вставал, вставал и падал, но не падал духом. Ему 81. И он опять как огурчик. Может, местами и соленый. В смысле, отложений. Но как будто консервированный. Ну, или консервативный. В его случае, как у нас говорят, один корень. Ничего ему не делается. Возраст, женщины, скандалы, суды, приговоры, удовольствия. Одним словом, жизнь. И она в Италию возвращается.
Как назвал его Владимир Путин, "один из последних могикан европейской политики" вновь собирается снять скальп со своих внутренних конкурентов. Последний перед парламентскими выборами опрос (здесь избирательная социология прекращается за две недели до голосования) отдает альянсу дона Сильвио бесспорную первую строчку. Кроме его собственного движения "Вперед, Италия" в коалицию входят две правые партии – "Лига" и "Братья Италии", а также центристы из объединения "Мы с Италией". И все они в совокупности могут получить выше 37%.
А ведь их союзу всего ничего. Но за крайне короткие сроки Берлускони и Ко на десять пунктов обогнали записных фаворитов – "Движение 5 звезд". В прошлый раз, когда ему удался такой же рывок, он выиграл. Это было в январе 1994-го. Свою первую партию он создал за два месяца до победы. Она тоже называлась "Вперед, Италия!". Хотя, чему удивляться. "Вперед" по-итальянски – Forza. А в этом есть что-то и от нашего "фарца". Тем более если верить тому, что происходит оно от староодесского "форец". "Человек, который много говорит и своим красноречием набивает себе цену".
Введение единой ставки подоходного налога в 23%, отмена налогов на жилье, наследство и дороги, увеличение пенсии до тысячи евро в месяц, репатриация до 600 тысяч нелегальных мигрантов и даже бесплатное посещение ветеринара каждые две недели. Берлускони в хорошей форме. Он не зря прослыл "королем предвыборных обещаний". И не важно, что по подсчетам экономистов, эти тянут миллиардов на 130 евро. Главное, что ему опять хотят верить как живому воплощению консерватизма.
Для создания большинства 37% недостаточно. Но это хорошие стартовые позиции в коалиционных переговорах. Вероятно, с популистами из "Пяти звезд". С левыми экс-премьера Ренци у Берлускони еще меньше общего. Кажется, что и для "Пяти звезд" шестая – лишняя. Тем более, если она самая яркая. Это как еще одно кольцо в олимпийском комплекте или дополнительный палец к руке. На остальное внимание обращать уже не будут. Но без нее и эти "звезды" не засияют. Они уже попробовали себя во власти – позапрошлым летом взяли Рим и Турин. Разочаровали. Саботаж вряд ли добавит им вистов в случае досрочных выборов.
Хотя итальянские эксперты уже готовят страну к тому, что 4 марта избирательная кампания не ограничится. Но Берлускони может быть собой доволен. Спустя годы он снова первый на переправе. И ни слова о "российском вмешательстве". А что говорить, если он никогда не скрывал, что друг Путина. Но не только Путин порадуется его победе. Трампу она должна понравиться не меньше. Как минимум потому, что на саммитах "Большой семерки" ему уже не будет так скучно и одиноко. У них с Сильвио гораздо больше общих тем, чем у всех остальных. А может, и общих знакомых.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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