"Замрите, ангелы, смотрите – я играю!". "Отец русского театра" Волков

…из толпы вышел Волков, и, вынув из кармана лист бумаги, зачитал текст манифеста о восшествии на престол Екатерины II. Императрица и все слушатели были в восхищении. Еще бы! Актер читал манифест, глядя в совершенно чистый лист бумаги…

В этот день, …лет назад

Двадцатого февраля 1729 года родился "отец русского театра" Федор Григорьевич Волков.

Из костромских купцов. С 12-ти лет в Москве обучался делу у немецких предпринимателей. Потом поступил в Славяно-греко-латинскую академию. Увлекся театральными представлениями, которые ставились студентами. Потом возвращается в Ярославль, где жила его семья, основывает театр. Деревянный, на берегу Волги. Первый общедоступный театр России!..

В театре Волкова играли любители, но некоторые из них впоследствии стали славой русской сцены – "церковник" Иван Дмитревский, цирюльник Яков Шумский. Может, и правда в актерах-любителях есть что-то такое чистое, первозданное, что утрачивается потом большинством актеров-профессионалов. Какой-то непосредственный талант, если можно так выразиться.

Об этом, кстати, говорил герой Евгения Евстигнеева в фильме "Берегись автомобиля": "Есть мнение, что народные театры вскоре вытеснят, наконец, театры профессиональные. И это правильно! Актер, не получающий зарплаты, будет играть с большим вдохновением. Ведь кроме того, актер должен где-то работать… Неправильно, если он целый день, понимаете, болтается в театре. Ведь насколько Ермолова играла бы лучше вечером, если бы она днем, понимаете, работала у шлифовального станка"…

© Фото : предоставлено пресс-службой музея истории Санкт-Петербурга Портрет императрицы Елизаветы Петровны из коллекции музея истории Петербурга

Слава про "ярославские комедии" скоро достигла императрицы Елизаветы Петровны. Специальным указом в 1752 году она вызвала Волкова с труппой в Петербург: "Для скорейшего оных людей и принадлежащего им сюда привозу, под оное дать ямские подводы и на них из казны прогонные деньги".

Так Волков очутился при дворе, где ставил трагедии Сумарокова, "Гамлета" Шекспира. Императрице постановки понравились, и по ее указу 30 августа (ст. ст.) 1756 года был основан "Русский для представления трагедий и комедий театр" (будущий Александринский театр, ныне Российский государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина), положивший начало созданию Императорских театров. Его директором был назначен Александр Петрович Сумароков, а Волков – "первым русским актером". Позднее Федор Григорьевич занял место драматурга.

Театр был очень популярен у столичной публики, вскоре получил статус придворного. Репертуар состоял как из переводных иностранных произведений, так и из отечественных. Сам Волков написал для театра порядка 15 пьес, которые, к сожалению, не дошли до наших дней. Исчезли, так сказать, во тьме веков.

А еще историки до сих пор спорят о роли Волкова в дворцовом перевороте 1762 года, в результате которого взошла на престол Екатерина II. Говорят еще, что актер мог быть причастен к смерти Петра III. Но "мог" – это не "был". И нужны факты, а не легенды.

На роль тех, кто мог спровоцировать у свергнутого императора "приступ геморроидальных коликов" гораздо более подходят братья Орловы, Барятинский, Шванвич, наконец! Бывший лейб-кампанец Александр Шванвич, о котором секретарь датского посольства Шумахер писал: "человек очень крупный и сильный, с помощью некоторых других людей жестоко задушил императора ружейным ремнем".

Кстати, историю Шванвича и его сына Михаила Пушкин первоначально хотел использовать в "Капитанской дочке". Офицер Михаил Шванвич был взят в плен пугачевцами, служил секретарем в "Военной коллегии" Пугачева. Чудесно спасшийся Петр III, как называл себя бунтовщик Емелька, пожаловал даже Шванвичу-младшему за ревностную службу шубу с "царского плеча". Шванвич закончил свои дни в вечной ссылке в Туруханске…

Так что кандидатов на "хронику объявленной смерти" Петра III хватало и без Волкова. Хотя жизнь и посмертная биография настоящего актера, конечно, должна быть соткана из мифов и тайн.

Поэт князь Петр Андреевич Вяземский в своих "Записных книжках" рассказал интересный анекдот. В день восшествия на престол Екатерина II прискакала в Измайловскую церковь для принятия присяги. Второпях забыли об одном, но самом главном: об изготовлении манифеста для прочтения перед присягой. Не знали, что и делать. И тут человек, одетый в синий сюртук, выходит из толпы вынимает из кармана лист бумаги и зачитывает текст манифеста. Императрица и все слушатели были в восхищении от этого чтения. Под синим сюртуком был знаменитый актер Волков. А читал он манифест, держа перед глазами совершенно чистую, без единого чернильного пятнышка, бумагу. Екатерина в признательность пожаловала импровизатору значительную пенсию с обращением ее и на все потомство Волкова.

А другой мемуарист говорит, что Волков отказался от денег в пользу своего женатого брата. Вяземский, со своей стороны, добавляет: "Нужно удостовериться в истине этого рассказа. Я большой Фома неверный в отношении к анекдотам". Но, с другой стороны, а кому как не актеру быть мастером импровизации? И потом. Недаром же Екатерина II предлагала позднее Волкову пост кабинет-министра, но он ради театра отказался…

Или это тоже анекдот? Во всяком случае, о нем поведал Александр Михайлович Тургенев. Человек высоких чинов, а значит, сведущий в тайнах двора. Он утверждает, что Волков отказался от должности, зато получил разрешение входить к императрице без доклада.

Еще ремарка: если Волкову императрица хотела дать столь высокий пост, значит, он был человеком весьма и весьма образованным и дельным, способным на государственные дела, а не только на то, чтоб "комедь ломать"…

Впрочем, Волков и так всю оставшуюся жизнь служил Екатерине II. Но на своем любимом поприще – актерском и режиссерском. Его последней постановкой стал грандиозный карнавал в Москве под названием "Торжествующая Минерва", посвященный коронации Екатерины. Три дня разыгрывалась феерия, подмостками которой стала вся старая столица. Волков, как главный распорядитель, должен был поспевать везде, давать указания и задавать нужный тон. Морозы стояли сильные, а он без шапки, в легкой верхней одежде… В итоге 34-летний Федор Григорьевич простудился и спустя несколько недель скончался. Его похоронили в московском Златоустовском монастыре. Обитель уничтожили в советские времена. А могила Волкова была утрачена еще раньше. Исчезла, так сказать, во тьме веков. Finita la commedia…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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