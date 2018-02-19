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Твари – по паре. Акция США в Черном море: два эсминца по цене одного

17:0319.02.2018
(обновлено: 18:55 19.02.2018)
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© U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class James R. TurnerАмериканский военнослужащий на эскадренном миноносце ВМС США КарниАмериканский военнослужащий на эскадренном миноносце ВМС США Карни
© U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class James R. Turner
В Пентагоне объясняют, что сразу два корабля США в Черном море – это для региональной стабильности и безопасности. Хотя их присутствие в регионе и создает ему нестабильность. А безопасность их кораблей – как уже видели – в надежной ходовой части.

Твари – по паре. Акция США в Черном море: два эсминца по цене одного
У капитана эсминца "Карни", что заплыл в Черное море, может случиться когнитивный диссонанс еще до встречи с вероятным противником. Вот стоит он у штурвала и рассуждает. "Кто у меня справа по курсу? Эсминец "Росс". А кто слева от "Росса"? Я. Получается, мы и есть "Росс" и я. Спрашивается, зачем Крыму надо было возвращаться домой? Стоял бы в Севастополе наш Шестой американский флот, а, значит, и мы – "Росс" и я". Трудно сказать, посещают ли его такие мысли. Но, судя по словам командующего этим самым Шестым флотом, у них у всех там, в головах, тот еще диссонанс. 

Учения НАТО в Черном море
© AFP 2018 / Daniel Mihailescu
НАТО в Черном море: игра на нервах
"Решение использовать сразу два корабля в Черном море демонстрирует нашу приверженность региональной стабильности и безопасности", – объявил вице-адмирал Грэди. Ну, во-первых, их приверженность к этому региону и создает ему нестабильность. Во-вторых, их безопасность вовсе не в их крылатых ракетах и в прочей системе ПРО "Иджис", а в надежной ходовой части. Не ровен час, именно ее им и придется включать на все узлы. Иначе кое-что им на эти узлы завяжут.

Дважды уже сматывал удочки "Дональд Кук". Да и над "Россом" здесь несколько лет назад Су-24 пролетел, как жизнь перед глазами. Ну, нанес корабль после этого удар по сирийской авиабазе. Для наших летчиков он же не стал от этого менее заметным. Наоборот. Что касается "Карни", то хоть и в честь адмирала, но в переводе с английского это еще и "подмазываться", "подлизываться". А у нас этого очень не любят. Тем более если с таким бэкграундом он думает, что способен "устрашать" или "провоцировать". 

Вообще, два ракетоносца США вместе в Черном море уже как-то бывали. Но на учениях. То есть как бы по поводу. Теперь же нет даже его. А все-таки не 2014 год. Скромнее надо быть. Впрочем, может, потому они уже и не ходят по одному, что стали скромнее в самооценках. Как говорится, "мы с Тамарой ходим парой – так не страшно нам с Тамарой". Это раньше о каждом из них, попавших сюда, можно было сказать: "одинокий волк". Ну, до того, как он обращался зайцем. А нынче что: каждой твари – по паре? 

Эсминец Королевских ВМС Великобритании DUNCAN в порту Одессы. 24 июля 2017
© Фото : пресс-центр Командования ВМС ВС Украины
Военный эксперт: в Черном море готовится провокация
В течение трех недель (по конвенции Монтре военные суда нечерноморских государств не имеют права находиться здесь дольше) для российских асов будет действовать акция: "спугни два американских эсминца по цене одного". А экипажи "Карни" и "Росса" ждут увлекательные аттракционы. Правда, не для слабонервных. Например, "ничего не вижу, ничего не слышу". Это когда вдруг на борту отключается вся электроника, и не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться, то ли сразу сдаваться. Или бегство наперегонки. Победитель может первым на родине рассказать, что "уже готов был ударить по русским "Томагавком", да сдержался". 

Они, как правило, так потом и оправдываются перед налогоплательщиками. Не случайно же в биологии "росс" – это морские мшанки. Ни рыба ни мясо. Но живые существа-прилипалы. Их еще относят к типу первичноротых. 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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