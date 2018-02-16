Американская политика как рутина семейного секса

Однообразие приемов, которые используют американские политики, подчас поражает. Если уж кто-то из них сядет на любимого конька, то заездит его до состояния клячи. Выбор тем тоже невелик: или русский след, или секс, точнее, сексуальные домогательства.

Уж сколько раз говорили и писали, что в семье действующего президента США, похоже, дело идет к разрыву. В американских СМИ, похоже, очень-очень этого ждут. Слухи о секс-скандалах с участием Дональда Трампа один за другим накрывают Белый дом. С саморазоблачением выступил личный адвокат президента Майкл Коэн. Он признался, что заплатил 130 тысяч долларов бывшей порноактрисе Стеффани Клиффорд. При этом юрист подчеркнул, что заплатил из собственного кармана и не стал уточнять, знал ли его клиент о его благородстве.

Впрочем, за него все подробности уже раскрыли американские СМИ. В конце января The Wall Street Journal написала, что Клиффорд за месяц до выборов президента США получила деньги за молчание об интимной связи с Трампом. А связь эта якобы случилась еще в 2006 году, когда миллиардер уже состоял в законном браке со своей нынешней супругой Меланией. Получается, это не просто интрижка, а настоящий адюльтер, что издание особо отмечает.

Другой вопрос, почему спустя 10 лет, когда республиканец решил брать Белый дом, Стеффани Клиффорд вдруг вспомнила, что, оказывается, кандидат в президенты когда-то домогался ее и небезуспешно. Потом она свои слова опровергла, но кому интересно это "потом". Интереснее, что вспомнила не она одна. Таких наберется уже под два десятка. Обиженные Трампом женщины требуют от конгресса провести соответствующее расследование в отношении главы государства. Говорят, это может стать еще одной весомой причиной для его импичмента. Волну по этому "ветру" гонят, разумеется, демократы.

Во всей этой истории поражает однообразие приемов и подходов, которые используют противники Трампа. Почему-то этим политикам очень полюбилась тема харассмента. Правда, они ее уже заездили донельзя, но никак не бросят. Это как супруги, которые живут вместе так долго, что супружеские обязанности для них давно стали рутиной, но отказаться от их исполнения им в голову не приходит. Можно биться об заклад, что история с порноактрисой Стеффани Клиффорд – не последняя. Если импичмента не случится, то до следующих президентских выборов в 2020 году таких скандалов наберется еще немало.

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik

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