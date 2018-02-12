Политические маневры Пентагона: Россия названа "помехой" в борьбе с ИГ*

Оборонное ведомство США выступило с новым громким заявлением, которых уже пруд пруди. Одно хлеще другого. Бросили информационный "камушек", а теперь наблюдают, как круги расходятся. По мнению генерального инспектора Пентагона, Россия мешает возглавляемой Соединенными Штатами коалиции бороться с террористами. Вот в чем, оказывается, дело.
То есть, иными словами, воздушные суда ВКС России провоцируют американцев и являются помехой при выполнении их благородной миссии. Хорошо было бы, если бы в этом же документе появилось уточнение: а на основании чего США присутствуют в Сирии? Что они там делают? Впрочем, на этот вопрос не так давно ответил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Довольно спорный, мягко говоря, ответ вышел. По его версии, присутствие американцев в Сирии законно по той причине, что ООН принимала резолюции, направленные против террористов. И это удивительная мотивировка, полностью развязывающая руки. Если Организация Объединенных Наций, стало быть, принимает какую-то резолюцию, осуждающую то или иное явление в той или иной стране, то подобный документ – так получается – прямое основание для вмешательства США в чужие дела. Что называется, приехали!
В Пентагоне сетуют, что в нынешнем году на "силы коалиции будет оказываться повышенное давление по дипломатическим и военным каналам с целью добиться их ухода из Сирии". И это связано, как считает генеральный инспектор, с заявлениями российского руководства о том, что война против запрещенного "Исламского государства"*, по сути, завершена. А значит, и американцам сотоварищи пора уходить. И это тоже любопытный, если не сказать саморазоблачающий вывод Пентагона. Достаточно посмотреть на карту боевых действий в Сирии с обозначением подконтрольных участвующим в конфликте игрокам территорий, чтобы понять: да, террористы распространяют свое влияние на ничтожно малой части Сирии, в отличие от того, что было еще два-три года назад, до прихода сюда России.
Обвиняя Россию и создавая пропагандистский шум, американцы скромно умалчивают о весьма странных случаях, связанных с их собственными действиями. О применении боевой техники с жертвами. Или о попытках помешать российским военным при отходе боевиков, когда их колонны могли быть быстро и эффективно "отработаны" ВКС. В общем, ничего нового. Отшлифованные технологии. Главное в текущих условиях – иметь собственные контраргументы, с которыми нельзя не считаться.
*Запрещенная в РФ террористическая организация
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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