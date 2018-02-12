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Политические маневры Пентагона: Россия названа "помехой" в борьбе с ИГ*

13:1212.02.2018
(обновлено: 13:13 12.02.2018)
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© AFP 2018 / Delil SouleimanАмериканская военная техника в СирииАмериканская военная техника в Сирии
© AFP 2018 / Delil Souleiman
Американцам, чтобы оставаться в Сирии бесконечно долго, нужно сохранять террористическую угрозу "на плаву". Мол, боремся и побеждаем. Под таким прикрытием удобно решать свои геополитические и экономические задачи. Одно "но": Россия мешает.

Оборонное ведомство США выступило с новым громким заявлением, которых уже пруд пруди. Одно хлеще другого. Бросили информационный "камушек", а теперь наблюдают, как круги расходятся. По мнению генерального инспектора Пентагона, Россия мешает возглавляемой Соединенными Штатами коалиции бороться с террористами. Вот в чем, оказывается, дело.

Российский штурмовик Су-25 взлетает с авиабазы Хмеймимв Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Политолог: США в Сирии – как "троянский конь"
Так вроде Дональд Трамп недавно заявил, что американцы, а никакие не русские, не иранцы и не сами сирийцы практически полностью (почти на 100%, как он сказал) освободили Сирию от фанатиков-радикалов. Стало быть, в логике Вашингтона, те самые недобитки, за которыми гоняются бравые американские солдаты и офицеры с помощью разного рода военной техники – это производное от российских действий в республике. Мол, не было бы их, если бы не Москва. Ну-ну. Мели Емеля. В отчете инспектора также указывается на "опасные маневры" российских самолетов в непосредственной близости от американских, из-за чего нарастает риск непреднамеренных боестолкновений. 

То есть, иными словами, воздушные суда ВКС России провоцируют американцев и являются помехой при выполнении их благородной миссии. Хорошо было бы, если бы в этом же документе появилось уточнение: а на основании чего США присутствуют в Сирии? Что они там делают? Впрочем, на этот вопрос не так давно ответил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Довольно спорный, мягко говоря, ответ вышел. По его версии, присутствие американцев в Сирии законно по той причине, что ООН принимала резолюции, направленные против террористов. И это удивительная мотивировка, полностью развязывающая руки. Если Организация Объединенных Наций, стало быть, принимает какую-то резолюцию, осуждающую то или иное явление в той или иной стране, то подобный документ – так получается – прямое основание для вмешательства США в чужие дела. Что называется, приехали! 

В Пентагоне сетуют, что в нынешнем году на "силы коалиции будет оказываться повышенное давление по дипломатическим и военным каналам с целью добиться их ухода из Сирии". И это связано, как считает генеральный инспектор, с заявлениями российского руководства о том, что война против запрещенного "Исламского государства"*, по сути, завершена. А значит, и американцам сотоварищи пора уходить. И это тоже любопытный, если не сказать саморазоблачающий вывод Пентагона. Достаточно посмотреть на карту боевых действий в Сирии с обозначением подконтрольных участвующим в конфликте игрокам территорий, чтобы понять: да, террористы распространяют свое влияние на ничтожно малой части Сирии, в отличие от того, что было еще два-три года назад, до прихода сюда России. 

Американские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBride
Американист рассказал о реальных интересах США в Сирии
Стало быть, чтобы оставаться в этой стране бесконечно долго, именно в интересах США сохранять террористическую угрозу "на плаву" как оправдание их интервенции. Мол, боремся с "черной чумой" и побеждаем. Перманентно. Раз за разом. Под таким прикрытием удобнее всего решать свои геополитические и экономические задачи в этой ближневосточной стране. Пытаться создавать на ее территории управляемые квазигосударства и мешать возвращению всей республики под начало законной власти. 

Обвиняя Россию и создавая пропагандистский шум, американцы скромно умалчивают о весьма странных случаях, связанных с их собственными действиями. О применении боевой техники с жертвами. Или о попытках помешать российским военным при отходе боевиков, когда их колонны могли быть быстро и эффективно "отработаны" ВКС. В общем, ничего нового. Отшлифованные технологии. Главное в текущих условиях – иметь собственные контраргументы, с которыми нельзя не считаться. 

*Запрещенная в РФ террористическая организация

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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