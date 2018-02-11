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Триллер в стиле трэш. Эстонская разведка развлекла публику

10:0011.02.2018
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© Фото : Силы обороны ЭстонииСмена командующего батальона саперов Сил обороны ЭстонииСмена командующего батальона саперов Сил обороны Эстонии
© Фото : Силы обороны Эстонии
Это вам не "трехгрошовая опера". Разведка Эстонии свои творения ценит куда выше. Хотя пытается работать в том же жанре. Классический "эпический театр": тревожное предупреждение о страшных угрозах. А получается какой-то трэш. Авторы, что ли, не те.

Широкой эстонской общественности представлен отчет Департамента внешней разведки "Эстония в международной среде безопасности". Литературная деятельность представителей спецслужб удручает. Было бы еще как-то понятно, если бы вышедший в отставку "боец невидимого фронта" занялся написанием шпионских романов. Но когда действующие разведчики выдают на-гора   пошлый пропагандистский опус, то это, простите, моветон. Даже беглого просмотра хватит, чтобы понять его антироссийскую направленность. О России – практически 90% представленных материалов, исламисты и северные корейцы упомянуты вскользь и, скорее всего, просто, чтобы придать книжице некое разнообразие. 

Дом правительство Эстонии
CC BY-SA 3.0 / Ivar Leidus / Stenbock house, built in 1792
Бои на стратегических коммуникациях: эстонцев "пичкают" страхами
Если попробовать превратить написанное в некое подобие театрального действия, то первым на сцену будет приглашен директор департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран. Закутанный в темный плащ, он будет двигаться из глубины сцены на первый план, при этом трагически восклицая: "Эстонские учреждения безопасности годами говорили о том, как Россия пытается подорвать единство Западного мира и межгосударственное доверие". Хор рыцарей плаща и кинжала, появляясь из-за кулис, подхватывает и повторяет рефреном: "Годами, годами, годами". По заднему плану, как испуганные лани, пробегает группа стран Европы, а за ними, зловеще порыкивая и похохатывая, гонится Русский Медведь. Красный свет заливает все пространство сцены, режиссеры пытаются драматизировать действие и еще больше напугать зрителей, однако публика начинает посмеиваться.

Далее хор разведчиков сменяет хор экспертов, которые, "анализируя" внутреннюю ситуацию в России, вступают в подобие перепалки, выкрикивая фразы: "Застой!", "Напряжение!", "Нет света в конце тоннеля!", "Автократический режим!". Постепенно эти выкрики сливаются в неразборчивый шум и смысл можно понять лишь по лицам экспертов, обращенных в сторону восточного соседа. А там, на этом обширном географическом пространстве им видится лишь  "Ужас, ужас, ужас!". Хохот в зале усиливается.

На сцене меняется место действия и мы, следуя за 100-тысячным контингентом российских военнослужащих, отправляемся на совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017". Следуя задумке автора либретто и режиссера, эти солдаты постепенно сливаются с окружающим пейзажем и растворяются в белорусских лесах. Дабы затаиться там до поры до времени, а потом накинуться на миролюбивых представителей НАТО, резвящихся по ту сторону границы. Часть российского контингента при этом старается затоптать своими тяжелыми сапогами попытки  восстания белорусского народа против диктатора Лукашенко. Грохот сапог накладывается на рыкание медведя, мир двигается в сторону Армагеддона. Антракт. 

Эстонские добровольцы во время учений в Нарве. Архивное фото
© AFP 2018 / Raigo Pajula
Каждому по норе. Жителям Эстонии предложили землю рыть
Во втором акте действие переносится на территорию России, где  бурлят фестивали, проводятся различные конгрессы и встречи, а также идет подготовка к Чемпионату мира по футболу. Это все завеса, за которой кроется масса коварных задумок злых гениев из ФСБ. Они, пряча под праздничными одеждами и масками свои черные души и мысли, поджидают наивных представителей Запада, дабы поймать их в свои сети и завербовать в качестве агентов. Отдельно для усиления эффекта исполняется сцена, в которой фигурируют два персонажа – западный бизнесмен Хуго и его псевдопартнер Сергей. Наивный европеец, которого коварный Сергей пытается превратить в шпиона, рыдает от разочарования и удаляется страдать в родные пенаты, Сергей же (опять же, порыкивая и похохатывая)  убегает в поисках новой жертвы, сквозь его костюм прорастают клоки медвежьей шерсти. 

Решив, что с публики достаточно страшилок, на сцене вновь возникает  директор департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран, который объявляет собравшимся, что, несмотря на все вышеизложенное, возможность нападения России на страны Запада довольно мала. Публика не аплодирует, и господин Марран покидает сцену под стук каблуков собственных ботинок. А у публики возникает вопрос: "А зачем, собственно говоря, был разыгран перед нами весь этот абсурдистский трэш?".  Действительно, зачем весь этот абсурд был написан и представлен общественности? Честно говоря, подобные литературные творения не вызывают ничего кроме чувства брезгливости и желания предложить их авторам сменить род деятельности, тем более что страшные сказки — жанр востребованный.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония 

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