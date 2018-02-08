В своем репертуаре. США устроили Сирии массовую казнь

Действительно ли проправительственный конвой шел на скопление "Сирийских демократических сил" или это их кураторам так померещилось, в той свистопляске, что там творится, сразу не разберешь. Но он в любом случае шел по своей земле. И это единственное, что американцы видели наверняка. Потому и атаковали, что уже считают ее своей. Рефлекс. Или, как они выразились, защитная реакция. Допустимая, мол, ими же самооборона. "Мы подозреваем, что поддерживающие Асада отряды пытались захватить территорию СДС", – сказал Reuters некий полковник армии США.
Даже если простить ему слово "подозреваем", хотя в таких делах подобные вещи надо знать на все сто, в Сирии нет территории СДС. В Сирии есть Сирия. Единая и неделимая. Кроме того, почему-то в Африне, где турки камня на камне не оставляют от тоже проамериканских курдов, Штатам не хватает такой же смелости и "непоколебимой решимости". Хотя Эрдоган прямо сказал, что ему без разницы, кто там с ружьем – курд или американец под видом курда. Впрочем, может, именно поэтому там янки и не рискуют.
Во-первых, с каким таким ИГ* они там борются, если уже и Трамп сказал, что они его победили. Во-вторых, "агрессия" против оккупации называется освобождением. Мы, конечно, и теперь не станем утверждать, откуда у террористов ПЗРК или тонкая электроника для боевых дронов. Воспитание не позволяет обвинять без доказательств. Но понятно же, что все это головорезам не с неба упало. А если и с неба, то только потому, что кое-кто умеет быть точным, когда захочет.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!