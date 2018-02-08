На этот раз они бомбили так, чтобы положить как можно больше народу. Сами же первыми и отчитались о сотне погибших бойцов сирийских проправительственных сил. Еще до того, как те посчитали свои потери.

В своем репертуаре. США устроили Сирии массовую казнь Your browser does not support HTML5 audio

Это был удар не по войскам Башара Асада. Это был удар по Сирии. Откровенный, осознанный и тщательно спланированный удар по суверенному государству с прицелом именно на массовое поражение. Чтобы не "отпугнуть" противника парой-тройкой авиазаходов, как они оправдывались прежде, когда как бы боялись, что он их как бы атакует. Но отбомбиться так, чтобы поучительно положить как можно больше народу. Сами же первыми и отчитались о сотне погибших бойцов проправительственных сил. Еще до того, как те посчитали свои потери.

За раз – пятая часть всех, кто якобы угрожал в том числе и американским советникам в штабе вооруженной сирийской оппозиции. Что они там забыли и что советуют – это уже не вопрос. Главное – показали, что могут, когда захотят. Не зря же зовутся "Непоколебимой решимостью". Нужно ли уточнять, что бей они с такой же точностью и таким же КПД по ИГ*, возможно, и России бы в Сирии не было. Но не было бы России, уже не было бы и Сирии. А она есть. Потому и Штаты здесь, что миссия недовыполнима.

Действительно ли проправительственный конвой шел на скопление "Сирийских демократических сил" или это их кураторам так померещилось, в той свистопляске, что там творится, сразу не разберешь. Но он в любом случае шел по своей земле. И это единственное, что американцы видели наверняка. Потому и атаковали, что уже считают ее своей. Рефлекс. Или, как они выразились, защитная реакция. Допустимая, мол, ими же самооборона. "Мы подозреваем, что поддерживающие Асада отряды пытались захватить территорию СДС", – сказал Reuters некий полковник армии США.

Даже если простить ему слово "подозреваем", хотя в таких делах подобные вещи надо знать на все сто, в Сирии нет территории СДС. В Сирии есть Сирия. Единая и неделимая. Кроме того, почему-то в Африне, где турки камня на камне не оставляют от тоже проамериканских курдов, Штатам не хватает такой же смелости и "непоколебимой решимости". Хотя Эрдоган прямо сказал, что ему без разницы, кто там с ружьем – курд или американец под видом курда. Впрочем, может, именно поэтому там янки и не рискуют.

А здесь – пожалуйста. "Для защиты партнерских сил коалиция нанесла удары по атакующим войскам, чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с ИГ*", – цитируют западные СМИ официальное заявление.

Во-первых, с каким таким ИГ* они там борются, если уже и Трамп сказал, что они его победили. Во-вторых, "агрессия" против оккупации называется освобождением. Мы, конечно, и теперь не станем утверждать, откуда у террористов ПЗРК или тонкая электроника для боевых дронов. Воспитание не позволяет обвинять без доказательств. Но понятно же, что все это головорезам не с неба упало. А если и с неба, то только потому, что кое-кто умеет быть точным, когда захочет.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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